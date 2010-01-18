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Самуэле Баттистелла остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона

Самуэле Баттистелла остается в Astana Qazaqstan Team
еще на два сезона

 

После двух лет, проведенных в казахстанской команде, итальянский гонщик Самуэле Баттистелла продлил контракт с Astana Qazaqstan Team еще на два сезона, до конца 2024 года.

 

Самуэле Баттистелла остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона 

 Photo credit: @Gettysport

  

«Я уверен, что это наилучший выбор и для меня, и для моей карьеры. Я провел два потрясающих года в Astana Qazaqstan Team, я чувствую себя здесь по-настоящему хорошо, так как в этой команде я нашел замечательную атмосферу. Поэтому, я очень рад заключить новый контракт еще на два сезона. Я получил огромный опыт за первые два года здесь, мне удалось стать лучше, сильнее, но, в то же самое время, я чувствую, что могу еще прибавить, добиться большего, и я очень рад, что продолжу совершенствоваться как профессиональный гонщик вместе с Astana Qazaqstan Team», - рассказал Самуэле Баттистелла.

В прошлом сезоне (2021) Самуэле выиграл свою первую гонку в майке «Астаны», одержав победу на итальянской однодневке «Венето Классик», также став четвертым в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии».

В 2022 году несмотря на непростой сезон из-за падений и болезней, Баттистелла сумел добиться ряда весомых результатов: дважды он занимал второе место на этапах «Вуэльты Испании», он был 3-м в общем зачете «Тура Венгрии», а также стал 7-м в генеральной классификации «Тура Прованса» и «Тура Польши».

«Самуэле столкнулся с очень трудным сезоном из-за неудач, связанных с падениями и болезнями, особенно если мы вспомним «Тур де Франс», где он вынужден был сойти из-за КОВИДа еще до старта. Но, в то же самое время, мы видим в Самуэле талантливого и целеустремленного гонщика, который может существенно прибавить. Он уже выиграл одну гонку в составе «Астаны» в 2021 году, несколько раз был близок к успеху в этом сезоне, например, на «Вуэльте Испании», так что я рад, что он остается в нашей команде еще на два года, и я уверен, что вместе с нами он может добиться многого», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team..

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

 

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Теги к статье: Самуэле Баттистелла Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 18.01.2010

    Хорошие новости

  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 20.11.2012

    Астана потеряла трех гонцов, пришли двое

    Из текущего состава пока не подписаны несколько человек, в т.ч. Федоров. Из них реально только Груздев явный кандидат на выход, ибо пора. Трех стажеров, наверное, подпишут. 

     

    не особо крутой состав, конечно. но все же понадеемся

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Комментарии

  • Даниил
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    Даниил-Фото
    Пишут, вроде, что глава Кинтаны в Arkea Samsic закрыта.
  • sixpack
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    sixpack-Фото

    Астана потеряла трех гонцов, пришли двое

    Из текущего состава пока не подписаны несколько человек, в т.ч. Федоров. Из них реально только Груздев явный кандидат на выход, ибо пора. Трех стажеров, наверное, подпишут. 

     

    не особо крутой состав, конечно. но все же понадеемся

  • AzaKonta
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Хорошие новости
  • Yuriy 17
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    Yuriy 17-Фото

    У Arkеa Samsic ничего не указано про Н. Кинтану.

    Есть ли новости про него?

  • sstasuk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    sstasuk-Фото

    список закончивших карьеру велик и по содержанию и по смыслу.....

    эпоха уходит со многими из них...

    Спасибо всем и каждому за борьбу на дорогах мира, за яркие моменты для спорта и болельщиков... многие из них в наших сердцах если не навсегда то надолго... 

  • Ернат
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (4)
    Ернат-Фото

    почему не выграть? парню всего 25 лет, все у него еще впереди

  • RVL
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    RVL-Фото

    интересная мысль, об окне..

    не легко существовать в период "доминатора"..аля "армстронга", который вычеркнул приличную плеяду гонцов...

    но тут..парни насыпают как из ведра..не проходит и сезона что бы кто то новый не появился...

    на каждом гт нет 100% фаворита..

    ждать окна?

    тут вопрос скорее к себе...

  • Yuriy 17
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Как очконосец в копилку команды Р. Барде вполне ценный гонщик

  • uran
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    uran-Фото
    То понос то золотуха. Уран Пино Порт Крёйсвейк Ланда и тд. многие могли быть удачливее.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (6)
    Earl57-Фото

    Хм. Ремко перебирается в Испанию и до весны бельгийцы его радужную майку не увидят. Зато всю зиму, вплоть до февраля в Бельгии болельщики (и спонсоры) будут смотреть на другую радужную майку. Из того самого Инеоса, который по словам Лефевра готов заплатить любые деньги за Ремко. И майка эта уже появилась на дорогах. Точнее на бездорожье. В гонках по слухам появится примерно в середине ноября...

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