Самуэле Баттистелла остается в Astana Qazaqstan Team

еще на два сезона

После двух лет, проведенных в казахстанской команде, итальянский гонщик Самуэле Баттистелла продлил контракт с Astana Qazaqstan Team еще на два сезона, до конца 2024 года.

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«Я уверен, что это наилучший выбор и для меня, и для моей карьеры. Я провел два потрясающих года в Astana Qazaqstan Team, я чувствую себя здесь по-настоящему хорошо, так как в этой команде я нашел замечательную атмосферу. Поэтому, я очень рад заключить новый контракт еще на два сезона. Я получил огромный опыт за первые два года здесь, мне удалось стать лучше, сильнее, но, в то же самое время, я чувствую, что могу еще прибавить, добиться большего, и я очень рад, что продолжу совершенствоваться как профессиональный гонщик вместе с Astana Qazaqstan Team», - рассказал Самуэле Баттистелла.



В прошлом сезоне (2021) Самуэле выиграл свою первую гонку в майке «Астаны», одержав победу на итальянской однодневке «Венето Классик», также став четвертым в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии».



В 2022 году несмотря на непростой сезон из-за падений и болезней, Баттистелла сумел добиться ряда весомых результатов: дважды он занимал второе место на этапах «Вуэльты Испании», он был 3-м в общем зачете «Тура Венгрии», а также стал 7-м в генеральной классификации «Тура Прованса» и «Тура Польши».



«Самуэле столкнулся с очень трудным сезоном из-за неудач, связанных с падениями и болезнями, особенно если мы вспомним «Тур де Франс», где он вынужден был сойти из-за КОВИДа еще до старта. Но, в то же самое время, мы видим в Самуэле талантливого и целеустремленного гонщика, который может существенно прибавить. Он уже выиграл одну гонку в составе «Астаны» в 2021 году, несколько раз был близок к успеху в этом сезоне, например, на «Вуэльте Испании», так что я рад, что он остается в нашей команде еще на два года, и я уверен, что вместе с нами он может добиться многого», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team..

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team