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Александр Шефер возвращается в Astana Qazaqstan Team в качестве главного спортивного директора

Александр Шефер возвращается в Astana Qazaqstan Team в качестве главного спортивного директора

 

 

 

Казахстанский специалист и один из самых опытных и успешных директоров в истории проекта «Астана» Александр Шефер вернется в команду Astana Qazaqstan Team в 2022 году в качестве главного спортивного директора.

 

Александр Шефер возвращается в Astana Qazaqstan Team в качестве главного спортивного директора

Photo credit: @Gettysport

 

 

  В течение последнего сезона Александр Шефер сотрудничал с российской профессиональной командой Gazprom – Rusvelo. Несмотря на действующий контракт на 2022 год, команды достигли взаимной договоренности о возвращении Александра Шефера в Astana Qazaqstan Team.

 

  «Я очень рад воссоединиться с командой Astana Qazaqstan Team после года, проведенного вне проекта. Чувствую себя полным сил и вдохновения перед началом нового сезона. Я благодарен руководству Gazprom – Rusvelo за время, проведенное в этой команде, за новый опыт, который я там приобрел, и за понимание и гибкость в вопросе моего возвращения в Astana Qazaqstan Team. Я ценю это. Что ж, впереди новый сезон, и команда сильно изменится, будут поставлены новые амбициозные цели, и я с нетерпением жду начала работы бок о бок с Александром Винокуровым и всеми моими коллегами и товарищами по команде, которых я знаю уже очень много лет», - сказал Александр Шефер.

 

  «Я очень рад видеть возвращение Александра, одного из ключевых директоров «Астаны», в нашу команду. Подготовка к новому сезону в полном разгаре, предстоит сделать большой объем работы для того, чтобы подготовить команду к новым вызовам и новым целям. Я уверен, что приход Александра Шефера усилит нашу группу спортивных директоров и поможет команду вернуться на победный путь», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana - Premier Tech

 

 

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team Александр Шефер

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В тему:

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 13:22 | Регистрация: 14.12.2015

    Слава богу! Это прям вишенка на торте. Вернули, а то по миру чуть всех не пустили! Спасибо за хорошую новость. 
    Ждём Седуна...... или это только мечты? 

    и все же жаль что Якоб ушёл и Лулу. 

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 14:13 | Регистрация: 20.05.2021

    Именно с этого сообщения нужно было начинать все новости относитеьно команды Астаны.Главное, мозг штаба команды.Постоянно приходит мечта,может быть и Зейтц подключиться к Нибали и Супермену в деле возрождения команды-будущего,каким мы хотим видеть в гонках следующего сезона.

  3. Имя: Adilet

    aru90

    Вчера, 14:40 | Регистрация: 2.08.2017

    Цитата: nightbuster33
    Именно с этого сообщения нужно было начинать все новости относитеьно команды Астаны.Главное, мозг штаба команды.Постоянно приходит мечта,может быть и Зейтц подключиться к Нибали и Супермену в деле возрождения команды-будущего,каким мы хотим видеть в гонках следующего сезона.
    Зейц вернётся кстати. Вчера итальянские сми писали

  4. Имя: Роман

    Чебурашка

    Вчера, 15:55 | Регистрация: 13.08.2021

    А Стальнов, как мне кажется обижен и остался без работы. Можно сколь угодно долго обсуждать команду, но Вино собирает свою команду в которой ему комфортно, дай бог чтобы это было результативно. На счёт казахстанцев в команде, тоже вопрос сложный, конечно почти все уступают в классе их более именитым коллегам из Европы и двух Америк, но не все так однозначно и вопрос куда более сложный, Александр Винокуров знает, кто нужен команде и в кого можно вкладывать, а как пойдёт дальше...посмотрим.

  5. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 18:16 | Регистрация: 22.09.2020

    ну, вот так семемильными шагами вернем былую славу команде

  6. Имя: Aton

    Fghk

    Вчера, 18:44 | Регистрация: 17.08.2021

    Собирает соучастников..

  7. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 18:56 | Регистрация: 4.09.2010

    казалось бы, всего 4 месяца назад ушлая мамзель почти поставила точку, когда попросила Вино с вещами на выход.. вот это поворот! ))

    Браво!

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:39 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Fghk
    Собирает соучастников..
    Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 21:42 | Регистрация: 17.05.2015

      Не надо НИКОМУ затыкать рот. Можете не соглашаться - это ваше право, а запрещать - вообще, как говорится, не продуктивно. Винокуров - не тульский пряник, чтобы всем нравится. Так пусть высказываются, флаг в руки. Моё отношение к нему это не изменит, как наверное и ваше. Так в чем проблема ?

  9. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 24.05.2021

    ни чего хорошего

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото
    А поговорить? Куда спешить то? На презентацию спринтерских этапов пригласят спринтеров, они выскажут свое мнение. Горнякам и раздельщикам это неинтересно.
    Спринтеров в свою очередь не интересуют горы и финальная разделка. Так что профильная презентация этапов имеет свои плюсы.
  • Kay82
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Kay82-Фото

    ни чего хорошего

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    На первых 3-х этапах ни одной категорийной горки, но зато 2 финиша в торчки, ещё + секции брусчатки на "раздельном" велосипеде то)

    8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом.

    ИМХО - совсем не одобрил такую "затею" nea Зачем растягивать презентацию маршрута ГТ на неделю?

    Ну, хотели орги сделать отдельный реверанс Венгрии и её Grande Partenza на будущей Джиро - хорошо, но тогда всё остальное давайте на второй день, а нет, будут все теперь ждать с 3 до 11 ноября, да и что там ещё останется представить (кроме Grande Arrivo), когда 8-9-10 ноября раскроют все карты этапы на Джиро 2022

     

  • Ice
    Виктор Кампенартс: "Не буду п ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Конечно не будет, т.к. заслуженный рекорд Сэра Брэдли Уиггинса случайно был побит. Понимает, что каждый раз не будет так везти и на этот раз будет что-то типа 52-53 км. Соревнуйся с Сэром Брэли Уиггинсом 20 раз, в 19 случаях Сэр Брэдли Уиггинс с легкостью бы привез вагон времени, но тут как раз случился тот самый 20-й случай и теперь рекорд не принадлежит "заслуженному владельцу", а принадлежит гонщику который не имеет ни одного золота на ЧМ или ОИ, ни в одной дисциплине.
    Бельгиец ни себе ни людям конечно же.Испортил заслуженный рекорд, а там трава не расти. Ну что выиграл после этого бельгиец?  Ни себе ни людям в общем.

    От вас бомбит) Кампенартс побил рекорд за счет грамотной подготовки и формы. А ваш сэр на поверку оказался таким себе рекордсменом, раз его побил человек без трекового прошлого и медалей. Делайте выводы...

  • Ice
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Пожелаем удачи британцу, уж лучше пусть рекорд будет у него, чем у бельгийца, т.к. более заслуженный гонщик, который бесконечно уважает Сэра Брэдли Уиггинса.

    Даусетт более заслуженный, чем Кампенартс? Вы в каком мире живете?

  • Pi-man
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (6)
    Pi-man-Фото
    Это как в экономике - рискованное поведение с возможностью сорвать большой куш больше свойственно богатым людям - они, в отличие от бедных, играют не на все и в случае неудачи теряют не все. Бедные же предпочитают небольшой, но гарантированный доход.
    Мовистар в последние годы без особых достижений на грандтурах. Для них синица в руке лучше журавля в небе. Я, во всяком случае, склонен верить в такое объяснение.
  • BaTman
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    BaTman-Фото

     Пока всё норм, ждём остальные этапы. Венгрия это хорошо, посмотрим что дальше.

  • Адриен
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Адриен-Фото
    Не надо НИКОМУ затыкать рот. Можете не соглашаться - это ваше право, а запрещать - вообще, как говорится, не продуктивно. Винокуров - не тульский пряник, чтобы всем нравится. Так пусть высказываются, флаг в руки. Моё отношение к нему это не изменит, как наверное и ваше. Так в чем проблема ?
  • Astanaforever
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Собирает соучастников..
    Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото

    Первую часть презентации Джиро венгры делали в Будапеште, на венгерском языке. Экономичненько так, в небольшом помещении, без шика и блеска. Присутствовало человек 20-25, из гонщиков был только Атилла Вальтер. Который само собой выступил с речью. Венгерского языка не разумею, поэтому что именно сказал не ведаю))

    Разделка будет на 2-м этапе из-за того что Джиро-2022 начнется в пятницу и в будний день перекрывать Будапешт для проведения разделки невозможно. А 2-й этап будет в субботу.

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