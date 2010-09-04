- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 13:12
Александр Шефер возвращается в Astana Qazaqstan Team в качестве главного спортивного директора
Казахстанский специалист и один из самых опытных и успешных директоров в истории проекта «Астана» Александр Шефер вернется в команду Astana Qazaqstan Team в 2022 году в качестве главного спортивного директора.
Photo credit: @Gettysport
В течение последнего сезона Александр Шефер сотрудничал с российской профессиональной командой Gazprom – Rusvelo. Несмотря на действующий контракт на 2022 год, команды достигли взаимной договоренности о возвращении Александра Шефера в Astana Qazaqstan Team.
«Я очень рад воссоединиться с командой Astana Qazaqstan Team после года, проведенного вне проекта. Чувствую себя полным сил и вдохновения перед началом нового сезона. Я благодарен руководству Gazprom – Rusvelo за время, проведенное в этой команде, за новый опыт, который я там приобрел, и за понимание и гибкость в вопросе моего возвращения в Astana Qazaqstan Team. Я ценю это. Что ж, впереди новый сезон, и команда сильно изменится, будут поставлены новые амбициозные цели, и я с нетерпением жду начала работы бок о бок с Александром Винокуровым и всеми моими коллегами и товарищами по команде, которых я знаю уже очень много лет», - сказал Александр Шефер.
«Я очень рад видеть возвращение Александра, одного из ключевых директоров «Астаны», в нашу команду. Подготовка к новому сезону в полном разгаре, предстоит сделать большой объем работы для того, чтобы подготовить команду к новым вызовам и новым целям. Я уверен, что приход Александра Шефера усилит нашу группу спортивных директоров и поможет команду вернуться на победный путь», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба велокоманды Astana - Premier Tech
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