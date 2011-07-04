Тадей Погачар показал свою форму перед чемпионатом мира-2022, выиграв Гран-при Монреаля

23-летний Тадей Погачар возглавит сборную Словении на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, который пройдёт с 18 по 25 сентября в Австралии. Федерация велоспорта Словении объявила, что помимо Тадея Погачара в составе сборной в групповой гонке поддержат Ян Тратник (Jan Tratnik), Домен Новак (Domen Novak), Ян Поланц (Jan Polanc), Яка Приможич (Jaka Primožič) и Давид Пер (David Per).

В состав не вошёл 27-летний Матей Мохорич, который не сможет участвовать в чемпионате мира из-за вируса Эпштейна-Барра, который выявили у него после Тур де Франс-2022. Примож Роглич также не вошёл в состав сборной Словении, так как восстанавливается после падения на 16-м этапе Вуэльты Испании-2022.

Свою готовность бороться в групповой гонке за радужную майку чемпиона мира Тадей Погачар подтвердил, выиграв классику Мирового тура Гран-при Монреаля-2022.

Photo (c) UAE Team Emirates

Победный отрыв на дистанции из 18 кругов (221,4 км) по улицам Монреаля с 18-кратным прохождением подъёма Кот-Камильен-Уд (Cote Camilien-Houde) – 2,3 км с 6,3% образовался после атаки за 11 км до финиша. Пятеро лидеров, среди которых помимо Тадея Погачара были Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Андреа Баджиоли (Quick-Step Alpha Vinyl), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) и Давид Годю (Groupama-FDJ) разыграла победу. На финишной прямой Тадей Погачар обошёл в спринте Ваута ван Арта и Андреа Баджиоли.

Тадей Погачар о Гран-при Монреаля-2022: «Трудным был не спринт, а вся гонка в целом. Команда сработала отлично, к финальному спринту я подошёл в идеальных условиях. Я понимал, что спринтовать против такого быстрого соперника как Ваут ван Арт, будет тяжело, но сам финал был трудным, а я верил в себя и смог победить.

Мне понравилась эта гонка, она мне подходит, её маршрут – один из самых затратных по силам в календаре, чтобы в ней бороться, нужно быть в великолепной форме. Эта победа – одна из самых значимых в моём списке достижений, учитывая, как великолепно мы отработали всей командой, и насколько высоким был уровень борьбы».