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Тадей Погачар возглавит сборную Словении на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Тадей Погачар показал свою форму перед чемпионатом мира-2022, выиграв Гран-при Монреаля

 

 

  23-летний Тадей Погачар возглавит сборную Словении на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, который пройдёт с 18 по 25 сентября в Австралии. Федерация велоспорта Словении объявила, что помимо Тадея Погачара в составе сборной в групповой гонке поддержат Ян Тратник (Jan Tratnik), Домен Новак (Domen Novak), Ян Поланц (Jan Polanc), Яка Приможич (Jaka Primožič) и Давид Пер (David Per).

 

  В состав не вошёл 27-летний Матей Мохорич, который не сможет участвовать в чемпионате мира из-за вируса Эпштейна-Барра, который выявили у него после Тур де Франс-2022. Примож Роглич также не вошёл в состав сборной Словении, так как восстанавливается после падения на 16-м этапе Вуэльты Испании-2022.

 

  Свою готовность бороться в групповой гонке за радужную майку чемпиона мира Тадей Погачар подтвердил, выиграв классику Мирового тура Гран-при Монреаля-2022.  

 

Тадей Погачар возглавит сборную Словении на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

 Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Победный отрыв на дистанции из 18 кругов (221,4 км) по улицам Монреаля с 18-кратным прохождением подъёма Кот-Камильен-Уд (Cote Camilien-Houde) – 2,3 км с 6,3% образовался после атаки за 11 км до финиша. Пятеро лидеров, среди которых помимо Тадея Погачара были Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Андреа Баджиоли (Quick-Step Alpha Vinyl), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) и Давид Годю (Groupama-FDJ) разыграла победу. На финишной прямой Тадей Погачар обошёл в спринте Ваута ван Арта и Андреа Баджиоли.

Тадей Погачар возглавит сборную Словении на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

 

 

 

 

 

  Тадей Погачар о Гран-при Монреаля-2022: «Трудным был не спринт, а вся гонка в целом. Команда сработала отлично, к финальному спринту я подошёл в идеальных условиях. Я понимал, что спринтовать против такого быстрого соперника как Ваут ван Арт, будет тяжело, но сам финал был трудным, а я верил в себя и смог победить.

  Мне понравилась эта гонка, она мне подходит, её маршрут – один из самых затратных по силам в календаре, чтобы в ней бороться, нужно быть в великолепной форме. Эта победа – одна из самых значимых в моём списке достижений, учитывая, как великолепно мы отработали всей командой, и насколько высоким был уровень борьбы».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Чемпионат мира по велоспорту-2022 UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Новый чемпион мира?

  2. Гонщик

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 28.05.2017

    Всë возможно, но он уже сбитый лëтчик в этом году как и Роглич. 

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Комментарии

  • s75
    Финальные три этапа Тура Брита ... (8)
    s75-Фото
    не учел 40 очков Маса за призовые места в итоговых классификациях гороховой и зеленой маек, получается 824 !
  • nightbuster33
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Вылетающих пустых фляг из пелетона в сторону обочины было гораздо большее количество,чем оштрафованных.Можно было сделать дополнительный бизнес для организаторов. Да, в толпе не видно, кто это сделал.А как насчет отрыва,когда они в поисках питания, не находя,опустошали свои карманы от мусора,а перед решающими км. выкидывали фляги перед объективами телеоператоров,хотя "правильные" места для мусора были далеко позади. Им мало денежного штрафа,для  якобы для последующей "оплаты" уборки.Согласен на индивидуальное наказание,а причем здесь команда.Здесь мне напоминает советский стиль "воспитания в коллективе" и, как мне кажется, вспоминают об этом наказании,когда нужно принизить или избавится от кого-либо.

  • s75
    Финальные три этапа Тура Брита ... (8)
    s75-Фото
    Если считать по дням - да, месяц с небольшим, два месяца - это глядя на гоночный календарь, сентябрьские соревнования и октябрьские. Но, судя по новостям, одними лишь гонками всё не закончится.
  • Гонщик
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (2)
    Гонщик-Фото

    Всë возможно, но он уже сбитый лëтчик в этом году как и Роглич. 

  • jerzyk
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (27)
    jerzyk-Фото
    Судя по вашему анализу я бы дал объекту анализа лет так 40 с хвостиком. Улыбнуло. Поживем - увидим.
  • motte
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (2)
    motte-Фото

    Новый чемпион мира?

  • _DeKKeR_
    Хуан Аюсо – самый молодой приз ... (3)
    _DeKKeR_-Фото
    Интересно, если он будет в таком темпе прогрессировать, как они будут делить эти ГТ) Контракты длиннющие, даже не знаю)

    Вообще, по ощущениям, велосипедисты стали заметно в более ранних возрастах показывать потрясающие результаты) За исключением итальянцев, конечно, у них совсем глухо, как-то)
  • Aboba
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (27)
    Aboba-Фото
    Годю: "С первой позиции? -_-"
  • Aboba
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (27)
    Aboba-Фото
    ХАХАХАХАХХАХАХ.
    На СтрадеБьянке, я так понимаю, Погги знал, что все попадают, и поэтому туда поехал? Кстати в отрыв он уехал, когда все уже давно вместе ехали, а на колесе был Жужу.
    На Поджио он выдал сольных три подряд(!) атаки, которые закрывали разные гонщики.
    На Фландрии это он привозил Матье, а на финише его грубо отрезали во время спринта.
    Про ОАЭ смешно. Хитрый Погачар решил выучить маршрут, а другие почему то до такой гениальной стратегии не дошли.
    Неудача на северных классиках это по сути 3 топ10?)) Ну ничего себе неудача для генеральщика то.
    Тур Погачар проиграл не из-за каких-то длинных гор, а из-з того, что глупо отвечал на атаки Роглы-Винегора, еще и не подпитался. Один проигранный этап из-за командных действий Джумбо перечеркнул почти 2 или 3 минуты преимущества до того этапа.
    Дальше еще смешнее. Весной все вкатываются. Осенью все закатываются. Тур выигрывает Погачар. Вопрос, а где тогда "пикуют" остальные?
    На ЧМ, я напоминаю, у словенцев есть еще и Роглич, и Мохорич.
  • Aboba
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (27)
    Aboba-Фото
    Только вот на секторе 5 и 4 погачар чаще всех работал первым колесом. И на третьем секторе он да зацепил атаку стейвена, который до этоо сидел.
    А там уже в паре работали

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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