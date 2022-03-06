За чем следить на Туре Фландрии: дебют Погачара

Классика, входящая в список Монументов велоспорта, Тур Фландрии (Tour of Flanders) пройдёт 3 апреля. В этом году этой захватывающей велогонке добавит интриги и интереса участие двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара. Лидер велокоманды UAE Team Emirates решил испытать себя северными классиками вдобавок к своим традиционным целям на Гранд-туры (в 2022-м он планирует проехать и Тур де Франс, и Вуэльту).

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Видеть его на классиках для панчеров вроде Милан — Сан-Ремо и Льеж-Бастонь-Льеж вполне привычно. Но в этом году словенец пройдёт испытания холодом и брусчаткой. Он впервые проедет Тур Фландрии — одну из самых требовательных к выносливости гонок, которая предваряет Монумент Париж-Рубе.

Перед началом сезона у Погачара были скромные амбиции на классики. «Я, вероятно, не буду лидером, ведь этой мой дебют на Туре Фландрии. У нас есть кому ездить классики, например Маттео Трентин и другие. Я просто понаблюдаю, получу опыт и постараюсь принести пользу команде», — говорил он в интервью VeloNews. Он планировал размяться, чтобы когда-нибудь в будущем проехать все пять монументов за один год.

Однако не исключено, что после выступления на Страде Бьянки его ожидания выросли. Эту «самую южную среди северных классик» он выиграл в феноменальном стиле, больше подходящем мощным универсальным спринтерам или мастерам разделки — сольным отрывом за 50 км до финиша.

Глядя на реальные прогнозы на спорт, легко понять, то велоспорт — один из самых труднопрогнозируемых видов. А во всех шоссейных гонках, вероятно, самые непредсказуемые — именно весенние классики с брусчаткой, холодным ветром и множеством сценариев гонки. Например, одним из факторов, повлиявших на успех атаки Погачара на Страде Бьянки, стал массовый завал за 100 км до финиша: многим командам пришлось потратить силы, чтобы вернуть лидеров в пелотон, и сил добрать отрыв уже не хватило. Однако, и сам Тадей Погачар побывал в этом завале, но сумел затем уехать от всех соперников.

«Последние 40-50 км было очень тяжело, иногда думал, что ноги взорвутся и до финиша мне придётся идти пешком... Я поехал рано, и до финальных пяти километров не понимал, на что могу рассчитывать. Даже на последнем подъёме я всё ещё оглядывался, думая, что кто-то доберёт, чувствовал огромное напряжение. Сил в финале оставалось всё меньше и меньше», — говорил Погачар после финиша Страде Бьянке-2022.