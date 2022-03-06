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За чем следить на Туре Фландрии: дебют Погачара

За чем следить на Туре Фландрии: дебют Погачара

 

Классика, входящая в список Монументов велоспорта, Тур Фландрии (Tour of Flanders) пройдёт 3 апреля. В этом году  этой захватывающей велогонке добавит интриги и интереса участие двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара. Лидер велокоманды UAE Team Emirates решил испытать себя северными классиками вдобавок к своим традиционным целям на Гранд-туры (в 2022-м он планирует проехать и Тур де Франс, и Вуэльту).

 

За чем следить на Туре Фландрии: дебют Погачара

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Видеть его на классиках для панчеров вроде Милан — Сан-Ремо и Льеж-Бастонь-Льеж вполне привычно. Но в этом году словенец пройдёт испытания холодом и брусчаткой. Он впервые проедет Тур Фландрии — одну из самых требовательных к выносливости гонок, которая предваряет Монумент Париж-Рубе.

 

Перед началом сезона у Погачара были скромные амбиции на классики. «Я, вероятно, не буду лидером, ведь этой мой дебют на Туре Фландрии. У нас есть кому ездить классики, например Маттео Трентин и другие. Я просто понаблюдаю, получу опыт и постараюсь принести пользу команде», — говорил он в интервью VeloNews. Он планировал размяться, чтобы когда-нибудь в будущем проехать все пять монументов за один год.

 

Однако не исключено, что после выступления на Страде Бьянки его ожидания выросли. Эту «самую южную среди северных классик» он выиграл в феноменальном стиле, больше подходящем мощным универсальным спринтерам или мастерам разделки — сольным отрывом за 50 км до финиша.

 

  Глядя на реальные прогнозы на спорт, легко понять, то велоспорт — один из самых труднопрогнозируемых видов. А во всех шоссейных гонках, вероятно, самые непредсказуемые — именно весенние классики с брусчаткой, холодным ветром и множеством сценариев гонки. Например, одним из факторов, повлиявших на успех атаки Погачара на Страде Бьянки, стал массовый завал за 100 км до финиша: многим командам пришлось потратить силы, чтобы вернуть лидеров в пелотон, и сил добрать отрыв уже не хватило. Однако, и сам Тадей Погачар побывал в этом завале, но сумел затем уехать от всех соперников.

 

  «Последние 40-50 км было очень тяжело, иногда думал, что ноги взорвутся и до финиша мне придётся идти пешком... Я поехал рано, и до финальных пяти километров не понимал, на что могу рассчитывать. Даже на последнем подъёме я всё ещё оглядывался, думая, что кто-то доберёт, чувствовал огромное напряжение. Сил в финале оставалось всё меньше и меньше», — говорил Погачар после финиша Страде Бьянке-2022.

 

 

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Комментарии

  • diveman
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    diveman-Фото
    Вот какие странности бывают Adriano. Вы по Вашим словам - видимо за границей, а комментарии пишите с Российского IP адреса.
  • allb46
    Петер Саган сошёл с Тиррено – ... (2)
    allb46-Фото
    Саган, сбитый летчик...
  • uran
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    uran-Фото
    По вашему получается это в стране отношение к русскому как к скотине, если они бегут из страны?
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    Gorn9k-Фото
    Спокойно смотрю на евроспортплеер.ком и приложение на мобилке работает.
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    "Зная вашу натуру" - а ты меня лично знаешь? Или твой комментарий основан на догадках?
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    Барак Обама: "Я верю, что Америка исключительна"
    Расскажи мне про шовинизм)))
    Никогда к русскому народу не относились нормально, любой человек, знающий историю, подтвердит.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    RVL-Фото
    я думаю что вва классик с хорошей разделкой и он сейчас почти на топе. свалить на этапе, перед этим вззяв разделку , а дотого увезя в отрыв своих-для него самое то. 2 этапа он выдавал все что мог и лучше всех. он не генерал-и признает это. топ он только на классике выдаст. вот повесне. причем не стоит его в спринтеры записывать...сложный спринт не из кучи-да.
    роглич ну..в горе его надо смотреть, причем не на недельке...эту он заберет (если все по плану пойдет и кинтана не вмешается ;) )
    ейтс неплох в разделке был..но как мне кажется вот он сейчас топ. всегда гдето рядом, но ожидать серьезного реззультата не стоит.
    что касается отсчета по деннису-парень лучший в своем виде, а рядом люди с иным амплуа. думаю им прибавить много не удастся, хотя может для результата и этой формы хватит. и так мощно выглядят
  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    motte-Фото

    Словенцы забирают обе эти красивые недельки?

    А что с ваутом? 

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Очередной монструозный финал от Тадея! Гонки с его участием совершенно не имеют интриги. Разве что сколько он привезёт, и кто будет вторым...

    Недаром Меркс назвал его своим преемником.

    Ремко только на авто гонять

    был лишен прав на три недели и оштрафован за превышение скорости.

    Правонарушение датируется ноябрем 2020 года, но санкции были вынесены судом в Бельгии только в среду. 

    По сообщениям различных бельгийских СМИ, Эвенепул ехал со скоростью 125 км/ч недалеко от своего дома в Шепдале, по дороге, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. 

    Запрет на 21 день с последующей перездачей и штраф 400 евро. 

    По божески, у нас 1500 евро мин. 

     

     

     

     

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    Earl57-Фото
    Это дедушка Кондрашов "новый"?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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