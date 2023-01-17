 Новая команда Q36.5 представила велоформу и партнёров

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:55
SCOTT, SRAM, Synchros, Breitling, UBS - ключевые партнёры новой швейцарской проконтинентальной велокоманды Q36.5
В Цюрихе (Швейцария) состоялась презентация швейцарской проконтинентальной велокоманды Q36.5, которая дебютирует в пелотоне в 2023 году. Первой гонкой команды Q36.5 станет Тур Саудовской Аравии (Saudi Tour) 30 января – 3 февраля и Вуэльта Валенсии (Volta a la Communitat Valenciana), которая пройдёт с 1 по 5 февраля. Генеральный менеджер команды Q36.5 – Дуг Райдер (Douglas Ryder), технический советник – победитель всех трёх Гранд-туров, завершивший карьеру велогонщика в 2022 году, Винченцо Нибали.
Ключевые партнёры команды Q36.5 - SCOTT, SRAM, Synchros (бренд группы SCOTT, производитель компонентов, включая сёдла, подседельные штыри, держатели), швейцарский производитель часов Breitling, UBS - крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг, а также Mercedes Benz.
Велоформа команды Q36.5 выдержана в серо-бело-чёрных тонах с ярко-жёлтым рисунком, изображающим датчики на теле, а также логотип компании Breitling.
Велоформа команды разработана, изготовлена с использованием тканей, отмеченных наградами и самых современных технологий, сшита вручную и предоставлена титульным спонсором - итальянским производителем спортивной одежды для велосипедистов “Q36.5”.
Веломайка (модель R2) весит всего 110 грамм, сделана из очень лёгкого, дышащего и быстросохнущего материала, сочетающего 4 запатентованных ткани, благодаря чему обеспечивается максимальная аэродинамика и терморегуляция. Велошорты (модель Gregarius Ultra Bibs) весят 175 грамм.
Производитель велосипедов SCOTT заключил с командой Q36.5 контракт на несколько лет. Гонщикам будут предоставлены модели велосипедов SCOTT Foil RC и SCOTT Plasma, шлемы и очки.
Паскаль Дюкро (Pascal Ducrot), вице-президент компании SCOTT Sports: «Для нас большая честь поддерживать молодую, интересную команду с прогрессивным современным подходом к профессиональному велоспорту. Мы разделяем философию команды, у нас общие долгосрочные планы и амбиции. Нам важно, что мы будем работать с гонщиками высокого уровня, которые протестируют нашу продукцию в самых сложных условиях гонки. Благодаря нашим 20-летним отношениям с компанией SRAM - SCOTT-SRAM MTB Racing мы рады объединить усилия в работе с командой Q36.5».
Photo © SCOTT/Q36.5 Pro Cycling Team
Photo (c) Q36.5 Pro Cycling Team
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