Ричард Карапас восстанавливается после удаления миндалин

Ричард Карапас вернулся к тренировкам после операции по удалению миндалин

Ричард Карапас (Richard Carapaz) приступил к тренировкам как гонщик команды EF Education-EasyPost лишь в начале нового 2023 года. 29-летнему эквадорскому гонщику пришлось сделать двухнедельную паузу в подготовке к сезону из-за операции по удалению миндалин, которую ему провели в Эквадоре в середине декабря.

На тонзиллэктомию Ричард Карапас решился после консультаций с врачами команды. Воспаление миндалин мешало гонщику на протяжении нескольких лет. Операция прошла хорошо, врачи разрешили Карапасу постепенно возвращаться к полноценным тренировкам в начале этого года.

Photo (c) EF Education-EasyPost Team

Ричард Карапас: «Проблемы с воспалением миндалин за последние три года возникали у меня постоянно. Проконсультировался с командой по поводу этого, когда был в тренировочном лагере, потому что в прошлом году горло часто воспалялось, это стало проблемой. Куда бы ни пошёл, что бы ни делал, всегда мучился. В конце концов, это стало невыносимо.

Когда вернулся на велосипед после операции, сначала чувствовал себя неловко. В первые дни начал выезжать только на два или три часа. На этой неделе добавил ещё чуть-чуть. Думаю, всё вернётся в норму, когда тело снова адаптируется к рутине.

Из-за операции праздники прошли спокойнее, чем обычно. Самое главное, что я был вместе с семьёй и наслаждался каждой секундой. Теперь могу начинать думать о хороших тренировочных сессиях, и, прежде всего, о том, чтобы правильно начать год».

Джон Гринвел (Jon Greenwell), врач команды EF Education-EasyPost: «Тонзиллэктомию Ричарду Карапасу провели, как планировали, в Эквадоре, за неделю до Рождества. Операция прошла успешно, но восстановление осложнило кровотечение. Две с половиной недели он не садился на велосипед, сейчас вернулся к нормальным тренировкам».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Здоровье Ричарда, как и здоровье всех наших гонщик, всегда на первом месте. Эта задержка не заняла много времени, хотя, возможно, нам придётся скорректировать некоторые из его весенних задач. Его главной целью является Тур де Франс. тут ничего не изменилось. Вместе с тренерами Ричард подберёт разумную скорость возвращения в гонки».