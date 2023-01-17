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Ваут ван Арт рассказал о программе гонок на 2023 год и фанатах, звонящих в дверь

Ваут ван Арт нацелен на Тур Фландрии, Париж-Рубэ, борьбу за этапы на Тур де Франс и чемпионат мира по шоссейному велоспорту

 

 

 

  После презентации велокоманды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) на пресс-конференции рассказал о программе гонок и целях на первую часть сезона, а также попросил журналистов повлиять на некоторых не в меру активных поклонников, которые мешают звонками в дверь.

 

Ваут ван Арт рассказал о программе гонок на 2023 год и фанатах, звонящих в дверь

Photo © A.S.O . /  Pauline Ballet

 

Ваут ван Арт о бестактных фанатах

 

  В интервью Sporza Ваут ван Арт пожаловался на негативные стороны известности – постоянные звонки в дверь болельщиков, которые хотят получить автограф или предложить участие в мероприятиях. Ваут ван Арт посчитал, что если расскажет о надоевших звонках, то, возможно, количество желающих позвонить уменьшится.

 

  Ваут ван Арт: «Каждую неделю люди приходят и звонят в дверь. Я предпочитаю, чтобы дома меня оставили в покое. Заметил, что ко мне выросло внимание. Всегда думал, что хуже быть уже не может, но оказалось, может. Они просто звонят, но зря это делают. Шансы, что я им открою, минимальны. Теперь в дверь звонят регулярно, каждую неделю. Они просят или чтобы я дал автограф, или они организуют что-то особенное. У каждого своя уникальная история, и я их стараюсь понять, хотя это не всегда легко, но предпочитаю, чтобы дома меня никто не беспокоил.  

 

  Обычно я просто не открываю дверь. Может, если вы напишете об этом, то меньше людей станут приходить и звонить. Такая известность меня продолжает удивлять. Я привык, что меня узнают по велокроссу, но теперь меня знают и за пределами Бельгии. В Европе узнают, и это всегда вызывает особые чувства, потому что за границей я долгое время чувствовал себя легче, но внезапно и там меня стали узнавать.

 

  Гонщик привыкает, что внимание – это часть профессии. Я стараюсь справляться с этим по-своему, оставаться как можно более дружелюбным, если это возможно. Но если считаю, что переходят мои личные границы, дам это понять».

 

 

Ваут ван Арт о программе гонок на первую часть 2023 года

 

 

  Ваут ван Арт начнёт сезон на шоссе 4 марта на Страде Бьянке, затем поедет Тиррено-Адриатико (6 – 12 марта), Милан-Сан-Ремо (18 марта), Е3 (24 марта), Гент-Вевельгем (26 марта), Тур Фландрии (2 апреля), Париж-Рубэ (9 апреля), Тур Швейцарии (11 – 18 июня), Тур де Франс (1 – 23 июля), где не ставит целью снова бороться за зелёную майку,  групповую гонку и разделку чемпионата мира в Глазго (6 августа).

 

  Ваут ван Арт: «Начну сезон со Страде Бьянке, потому что перед классиками поработаю в тренировочном лагере на высоте, это важно для подготовки. Так как чемпионат мира по велокроссу пройдёт только в феврале, до Omloop Het Nieuwsblad останется мало времени. Поэтому начну на неделю позже на Страде Бьянке, с которой у меня связаны хорошие воспоминания (прим. VeloLIVE – победа в 2020 году).

 

  На Тиррено-Адриатико цели те же, что и на Париж-Ницце в прошлом году. Не стану связывать себя генеральной классификацией, поборюсь за этапы. Цель – выйти на пик формы к Туру Фландрии и Париж-Рубэ.

 

 В 2023 году Льеж-Бастонь-Льеж не будет в моей программе. Было трудно отказаться, потому что в этом сезоне финишировал третьим. Но Тур Фландрии и Париж-Рубэ – мои главные цели. И я хочу сфокусироваться на летних гонках, добиться успехов на Туре и чемпионате мира.

 

Я несколько раз участвовал в Критериуме Дофине, решил ради разнообразия стартовать на Туре Швейцарии.

 

  Зелёная майка Тур де Франс была великолепным приключением, но победы на этапах более памятны, а чемпионат мира – ещё более высокая цель. Поэтому не хочу с самого старта фокусироваться на очках в зачёт зелёной майки. Она может стать целью уже во время Тур де Франс, но я лучше буду выбирать для себя этапы, на финальной неделе будет много возможностей.

 

   Мне кажется возможным бороться и в групповой гонке, и в разделке на чемпионате мира. В этом году я адаптировал программу, потому что разделка в Вуллонгонге стояла перед групповой гонкой, но в Глазго будет наоборот, так что бороться и там, и там возможно. Я успею перезагрузиться (прим. VeloLIVe – групповая гонка у мужчин пройдёт 6 августа, а индивидуальная гонка на время - 11 августа)».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • sixpack
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    sixpack-Фото

    Вполне ожидаемо. Понадеемся на красивую, мощную борьбу -- и там, и сям

     

    ЗЫ Хиндли (по словам спортдиров команды, тк планы Хиндли и Власова уже объявлены) на Джиро не будет, что вполне ожидаемо, ибо на плоских разделках он получит +5 мин. Такое мог отыгрывать разве что Пантани.

     

  • Ернат
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    Ернат-Фото
    зачем Винегора Джиро, ? потом не сможет защитить титул на ТДФ
    правильное решение
  • Krakk
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    Krakk-Фото

    Очень сомнительное решение, мягко говоря! Неужто у Роглича в команде настолько сильное лобби, что он отцепил Вингегора от Джиро? А если поискать менее конспирологическое объяснение, - "Юмбо" во чтобы то ни стало хочет заграбастать оба грантура. И они считают, что такое распределение обеспечит исполнение этой цели. Считают, что Роглича будет достаточно, чтобы справиться с Хиндли? Вроде и есть резон так полагать, учитывая разделки... только такая самонадеянность может дорого обойтись. Бог с ним, с Погачаром, но Йонас должен был быть на Джиро! Аукнется им это решение, помяните мое слово. Накажет их Хиндли. А после того, как профукают Джиро, даже победа на Туре будет крайне слабым утешением.

  • RVL
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    RVL-Фото

    Опять дуэль ремко роглич

  • дрокер
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    дрокер-Фото
    Чезенатико Родина Марко Пантани
  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (2)
    Sezar-Фото

    И, полагаю, что это очень важно. Относительные неудачи начала прошлого года были вызваны, в основном, лишним весом. Думаю сейчас он легче кг на 3 аппг. И мне это ооочень нравится.

  • SVS
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (10)
    SVS-Фото
    Скорее селёдку и гору :).
  • Yuriy 17
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Стартом Тур де Франс-24 французы отметят 530 летие взятия их королём Карлом VIII Флоренции.

    С последующим разграблением этого города и вывозом сокровищ.

    Вместе с сокровищами был вывезен и сифилис, вызвавший эпидемию в Прекрасной Франции 

  • HalidS
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    HalidS-Фото

    прямо со старта подъем на 12 км

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Ремко в этом межсезонье выглядит гораздо суше, чем в прошлом.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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