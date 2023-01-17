Ваут ван Арт: «Может, в 2023 году соберу меньше мест в десятке, но поймаю крупную рыбу»

Ваут ван Арт: «Может, в 2023 году соберу меньше место в десятке, но поймаю крупную рыбу»

Спортивный директор команды Jumbo-Visma уже упоминал, что в следующем сезоне главными целями на весну для Ваута ван Арта будут Тур Фландрии и Париж-Рубэ.

28-летний бельгийский гонщик на этих классиках-Монументах финишировал вторым, но победы пока не добился. Прошедший сезон Ваут ван Арт начал с победы на “Омплоп Хети Ниусблад”, но из-за сезона велокросса и сосредоточенности на более крупных целях в 2023 году он, возможно, пропустит февральскую классику. Ваут ван Арт рад приходу в команду победителя Париж-Рубэ-2022 Дилана ван Барле и считает, что внутрикомандное соперничество им не грозит.

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Ваут ван Арт: «Может, в следующем году я соберу меньше мест в топ-10, но поймаю большую рыбу.

Важно, чтобы выиграл кто-то из команды. Звучит банально, но так и есть. С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

В 2023 году мужская групповая гонка чемпионата мира по велоспорту пройдёт уже 6 августа, а разделка – 11, а Тур де Франс-2023 завершится 23 июля. Но Ваута ван Арта перспектива сочетания французского Гранд-тура и чемпионата мира не пугает:

«В следующем году чемпионат мира пройдёт всего через две недели после Тура, сложное сочетание, но оно возможно, и уже доказало свою успешность. А победы на этапе Тур де Франс никогда не надоедают.

Пока рано говорить, но в моей программе гонок может не быть “Омлоп”. Пока не решили. Многое зависит от моего уровня после чемпионата мира по велокроссу».

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря, но подчеркивает, что не требует от себя сразу высоких результатов. Из-за бронхита, перенесённого этой осенью, бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma отложил подготовку и старт сезона в велокроссе:

«До Рождества я не буду на высоте. Если финиширую в Антверпене 10-м, не расстроюсь. Это будет нормальным результатом. Выиграю или нет, моя карьера в велокроссе уже состоялась. Полагаю, если финиширую 10-м в Антверпене, хотя, надеюсь, что так не будет, то получу порцию критики. Но я буду считать такой результат нормальным. Гонки по велокроссу - единственные в году, где от меня ничего не ждут. Прошлой зимой всё было великолепно. Я уже предвкушаю гонки 28 декабря в Лунхауте и 30 в Дигеме».