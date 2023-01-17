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Ваут ван Арт: «Может, в 2023 году соберу меньше мест в десятке, но поймаю крупную рыбу»

Ваут ван Арт: «Может, в 2023 году соберу меньше место в десятке, но поймаю крупную рыбу»

 

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma уже упоминал, что в следующем сезоне главными целями на весну для Ваута ван Арта будут Тур Фландрии и Париж-Рубэ. 

 

  28-летний бельгийский гонщик на этих классиках-Монументах финишировал вторым, но победы пока не добился. Прошедший сезон Ваут ван Арт начал с  победы на “Омплоп Хети Ниусблад”, но из-за сезона велокросса и сосредоточенности на более крупных целях в 2023 году он, возможно, пропустит февральскую классику. Ваут ван Арт рад приходу в команду победителя Париж-Рубэ-2022 Дилана ван Барле и считает, что внутрикомандное соперничество им не грозит.  

 

Ваут ван Арт: «Может, в 2023 году соберу меньше место в десятке, но поймаю крупную рыбу»

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт: «Может, в следующем году я соберу меньше мест в топ-10, но поймаю большую рыбу.

 

  Важно, чтобы выиграл кто-то из команды. Звучит банально, но так и есть. С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

 

  В 2023 году мужская групповая гонка чемпионата мира по велоспорту пройдёт уже 6 августа, а разделка – 11, а Тур де Франс-2023 завершится 23 июля. Но Ваута ван Арта перспектива сочетания французского Гранд-тура и чемпионата мира не пугает:

 

  «В следующем году чемпионат мира пройдёт всего через две недели после Тура, сложное сочетание, но оно возможно, и уже доказало свою успешность. А победы на этапе Тур де Франс никогда не надоедают.

  Пока рано говорить, но в моей программе гонок может не быть “Омлоп”. Пока не решили. Многое зависит от моего уровня после чемпионата мира по велокроссу».

 

  Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря, но подчеркивает, что не требует от себя сразу высоких результатов. Из-за бронхита, перенесённого этой осенью, бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma отложил подготовку и старт сезона в велокроссе:

 

  «До Рождества я не буду на высоте. Если финиширую в Антверпене 10-м, не расстроюсь. Это будет нормальным результатом. Выиграю или нет, моя карьера в велокроссе уже состоялась. Полагаю, если финиширую 10-м в Антверпене, хотя, надеюсь, что так не будет, то получу порцию критики. Но я буду считать такой результат нормальным. Гонки по велокроссу - единственные в году, где от меня ничего не ждут.  Прошлой зимой всё было великолепно. Я уже предвкушаю гонки 28 декабря в Лунхауте и 30 в Дигеме».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    сравнили ж с п

    Армстронг - Босс. не только по прозвищу, во всех смыслах. Ремко - просто одарённый мальчик, ему ещё расти и расти

    и 7кратных больше не будет

  • SVS
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (2)
    SVS-Фото

    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.

  • RVL
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    RVL-Фото

    ничего со мной не случилось))
    эта фраза лишь реакция на ваши слова.
    и кстати она не моя, а вольная интерпретация ответа А.Аршавина на травлю, после "неожиданного" проигрыша Греции.
    по сути. вы не поставили Федорова на первое место, а поставили ему в обязанность помочь в сложные времена кому то. а если не поможет, то у вас к нему вопросы как к человеку...
    ваша позиция отчасти понятна. И в силу возраста, воспитания, и условий в которых вы жили. Но к сожалению, человек в ней лишь функция в сложные времена, а не личность.
    если он уедет не в астану, у вас же претензия останется? завышенные или навяанные ожидания-это излишнее давление на человека. не все с ним справляются...можно много вспомнить спортсменов которым много кто говорил "ты должен..должен...должен, должен так, а не так, должен как мы хотим, а если не так-то ты редиска"

    вот основной посыл к вашему высказыванию
    ззы. как по мне, это его жизнь, и как она сложится-его дело (с ошибками успехами и тп), лишь бы он был счастлив. а если у какого то болельщика претензии к нему-это не его проблема)
    на сим все. уважаю, но не полностью разделяю ваша мнение!

  • nightbuster33
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Когда впервые прочитал ваши слова "ваши ожидания-это ваши ожидания"(4авг.2022г.) ,тогда я подумал о вашем  безразличии к комментариям других,главное,что сказали вы. А тут вдруг,повторяя те же слова заинтересовались моими ожиданиями.С вами, что-то случилось за это время? Ну,во-первых,у меня никаких ожиданий(т.е.,мне до лампочки всякие перетрубации в командах). И все-таки, прожив, в свое время, Казахстане 60 лет я верю в казахстанцев,что они,получив путевку в Мир большого велоспорта не бросят СВОЮ команду в  тяжелое время ради своей выгоды,а командиры сделают все,чтобы этого не случилось.Хотя, в современном мире может  случится все на оборот.Вот это и зависит от ранее сказанного мной.(Ответ RVLю)

  • velodoctor
    Jumbo-Visma провела осеннюю ра ... (1)
    velodoctor-Фото

    Они на sram переходят с 2023 года, если написано групсетов новых, значит уже.. 

  • Sezar
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (14)
    Sezar-Фото
    Тоже, жду от Тибо многого. Парень зажигает лет с 17.
  • RVL
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    RVL-Фото
    Это все демагогия , если является ответом на мой вопрос. Думаю не стоит такими категориями бросаться. в зависимости от обстановки и личного выбора гонщика, его качества как человека никоим образом не страдают. Особенно, если вы предвзяты. ваши ожидания -это ваши ожидания.
  • nightbuster33
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Пока Астана в ПЛ, никто из отечественных гонщиков никуда не уйдет, а тем более те, на которых возлагается вся надежда в будущих успехах команды. Потерпите,скоро сами убедитесь в этом.Здесь все,и причина и следствие.Есть несколько гонщиков из Казахстана,которые выступали или выступают за рубежом и которые,по разным причинам,непонадобились Астане. Где,надеюсь,что сами догадались, где и в каких командах.

  • s75
    Иэн Стэннард возвращается в ве ... (2)
    s75-Фото

    Станнард раздумывал. Но.. Йоги вернулся и это здорово. Аренсман приходит со своим тренером.

  • s75
    Велокоманда BikeExchange-Jayco ... (2)
    s75-Фото
    Данбар получит свой шанс.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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