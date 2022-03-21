VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

Ваут ван Арт и Кристоф Лапорт заняли первую и вторую ступень подиума “E3 Saxo Bank Classic”-2022

 

 

  Чемпион Бельгии Ваут ван Арт одержал победу на открывающей неделю фламандских классик мини-версии Тура Фландрии - “E3 Saxo Bank Classic”-2022, 27-летний гонщик Jumbo-Visma пересёк финишную черту вместе со своим товарищем по команде Кристофом Лапортом, с которым атаковал за 42 км до финиша на Патерберге.

 

  На Таайенберге Ваут ван Арт атаковал вместе с Кристофом Лапортом и Тишем Беноотом. Они добрали ранний отрыв, в котором находились четыре гонщика, и возглавили эту группу. На Эйкенберге к ним присоединился Майк Тёниссен, дополнив до квартета присутствие командыJumbo-Visma в лидирующей группе. На Патерберге чемпион Бельгии атаковал, и только Кристофу Лапорту удалось выдержать темп Ван Арта.

 

  Дуэт гонщиков команды Jumbo-Visma отработал 42-км разделку до финиша в Харельбеке, привезя 1 минуту 35 секунд ближайшему преследователю, швейцарскому гонщику команды Groupama-FDJ Штефану Кюнгу, занявшему третье место.

 

Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

 

Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

 

Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

 

Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

 

 

  Ваут ван Арт: «Хочу поблагодарить всю команду за впечатляющее выступление. Мы планировали, что Кристоф и я должны спокойно ждать до Патерберга. План удалось выполнить благодаря большой работе всех ребят. Они очень помогли.

 

  Только на вершине Патерберга я понял, что у нас с  Кристофом есть просвет. Мы без колебаний воспользовались этой выгодной ситуацией и поехали на полной скорости. Сначала нам пришлось бороться за то, чтобы удержаться впереди. Но когда лидерство удержали на Karnemelkbeekstraat, я понял, что преследователям тяжело. В той группе был также Тиш. Мы не обсуждали, кто поедет за победой. Задолго до финиша Кристоф сам подал идею отдать мне победу. Думаю, вы видели несколько недель назад, что на Париж-Ницце мы поступили наоборот.

 

   Я очень благодарен Кристофу, за то, что отдал мне эту победу. Мы не так давно стали товарищами по команде, но уже хорошо понимаем друг друга.  Было бы странно, если бы мы стали разыгрывать спринт. Для меня это много значит. Это точно самое красивое завершение командных усилий. Горжусь командой, потому что именно так мы хотим побеждать. Ведя  гонку таким образом, мы создаём наилучшие шансы для победы каждого в команде.

 

  Раньше я часто оказывался в лидирующей группе в одиночку. Сегодня мы смогли разыграть так, как хотели. Мы хотели все вместе держаться впереди на Тайенберге.

 

  По прошлому году мы помним, что сделали там Quick Step. Иногда лучше постараться скопировать хорошую тактику, чем придумывать что-то новое, что не имеет смысла. Мы хотели надавить на соперников, а реализовать это было возможно только тогда, когда все на сто процентов верили в эту возможность и прикладывали все силы.

 

  Думаю, мы утомили всех своими атаками, особенно постарался Тиш. Мы с Кристофом сберегли силы до Патерберга, где по-настоящему начался финал. Поэтому наша атака была успешной. Мне пришлось поменять темп на  Кваремонте, чтобы Кристоф смог его преодолеть. Не было смысла в тактике ехать оттуда одному, у нас была суперпозиция. У меня не было намерения его сбрасывать.

 

  Большая разница в том, когда  все проблемы решены за 40 км  до финиша. Дальше ехали без стресса.  

 

  Уже от Карнемелькбекстраат я старался наслаждаться происходящим, хотя приходилось мощно крутить педали. Так много болельщиков, что когда стоял на подиуме, ощущал мурашки по коже. Так давно не было зрителей. Это экстраординарный опыт – снова испытать такие чувства.

 

  Не считаю нас  непобедимыми. Нам нельзя терять концентрацию. Худшее для нас – думать, что всё получается легко. Только неделю назад на Милан – Сан-Ремо мы видели, насколько сильны другие гонщики. В какие-то дни всё идёт хорошо,  все в  лучшей форме, и получается добиться результата. Но есть и другие дни, так что нельзя отрываться от реальности».

 

  Кристоф Лапорт: «Команда отлично работала весь день. Жаль, что мы потеряли Тосха. Надеюсь, он смотрел нас по телевизору и в какой-то степени компенсировал сход. Мы планировали быть впереди на Таайенберге, и это сработало благодаря Тишу и Вауту. Вторая важная часть – Патерберг. Ваут дал полный газ впереди, я же шёл на пределе. Не мог усидеть за ним, но он подождал меня на вершине. До финиша было далеко, мы отлично сработались. Ваут отдал мне победу на Париж-Ницце-2022, но сегодня он был сильнейшим. Он заслужил победу.

 

  Я получил невероятный опыт- столько людей вдоль дорог, просто фантастика. Особенно при том, что Ваут – чемпион Бельгии. Зрители поддерживали нас повсюду. Я хотел наслаждаться последним километром, но так вымотался, что предвкушаю, как пересмотрю гонку в записи».

 

  Один из гонщиков Jumbo-Visma - Тосх Ван дер Санде (Tosh Van der Sande) был вынужден сойти с гонки после падения, у него перелом локтя.

 

  Тосх Ван дер Санде: «Кто-то впереди меня попал прямо в выбоину. Я не смог его объехать, и велосипед буквально  вылетел из-под меня. Я приземлился прямо на локоть. Сначала надеялся вернуться в гонку и попросил новый велосипед. Но не смог встать, и вариантов не осталось. Поехал в больницу, оказалось, что у меня перелом локтя. Теперь будет операция».

 

 

Результаты “E3 Saxo Bank Classic”-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Кристоф Лапорт Christophe Laporte E3 Saxo Bank Classic

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

21 - 27 марта 2022

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 26 марта 2022

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

27 марта 2022

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

30 марта 2022

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • lazhu
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    lazhu-Фото
    Жаль, у Бенута не получилось 3 место забрать. Дежавю
  • nightbuster33
    Неделя Коппи и Бартали-2022. Э ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Пока Х.Лопез и Ж.Лопез усовершенствоваются под руководством В.Нибали в европейской гонке,достойно выступив на 4 этапе КБ,замещая трех казахстанцев в основной команде,последние:Федоров,Гидич,Натаров и Чжан становятся Чемпионами Азии в командной гонке 2022года.Поздравления!

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 5 (1)
    velodoctor-Фото
    Разборки те ещё были на промежуточном спринте, выиграл Йоханессен, Алмейда каким-то чудом секундочку урвал за третье место, Кинтана был очень близок на спринте, но увы.
  • Earl57
    Неделя Коппи и Бартали-2022. Э ... (2)
    Earl57-Фото

     

    Тренирует финиш))

  • EL-Fenomeno
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотрю в последнее время стало "модно" отъезжать от группы (и на победу) за 40-50 км. до финиша, а потом ДЕРЖАТЬся-ДЕРЖАТЬся!! Интересно как будет на Гент-Вевельгем(е). А Кюнг снялся не то чтобы "медленно", но как раз вовремя. 

    Цитата: SportSpirit
    Не уверена, что четкая командная тактика есть у Квиков, но у JV она точно есть) смотрим)

    Скорей всего была и у Квиков, но Сенешаль прокололся (или шо там у него случилось) и всё пошло прахом, а тут ещё и Патерберг...казалось бы всего 400м., но 20% решили всё!

    Цитата: Николай Н.
    Красивый финиш, такое редко увидишь.

    Париж-Ницца 2022 и этап №1 biggrin На Е3 не хватало только Роглича) хотя, СТОП, вот уже в Твиттере и подФОТОШОПили)))

  • Николай Н.
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Красивый финиш, такое редко увидишь.

  • RVL
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    RVL-Фото

    Думаю тут не в разделке дело. Он так медленно снялся, что похоже никто и в расчет его не взял. Просто кучка лентяев там ехала. Их задача была не лидеров добрать, а чтоб группа их не съела))) двое из инеоса, двое из фджо..и пр...не могли сработаться. А для такого ленивого отрыва даже кюнг, темным конем (спринтером) оказался))

  • Earl57
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    Earl57-Фото

    У Кюнга спринта нет, зато есть ломовая разделка. Которая ему здесь пригодилась.

  • Pi-man
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    Pi-man-Фото

    Лапорт каким удачным приобретением для Jumbo-Visma оказался!

  • RVL
    E3 Saxo Bank Classic-2022. Рез ... (7)
    RVL-Фото

    это даже издевательством не назовешь, так элегантно все было сделано!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 марта

Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe)

Alberto Dainese (Team DSM)

Nurbergen Nurlykhassym (Astana Qazaqstan Team)

Anthon Charmig (Uno-X Team)

26 марта

Julen Irizar Laskurain (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2022 (92)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)