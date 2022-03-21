Ваут ван Арт – победитель “E3 Saxo Bank Classic”-2022

Ваут ван Арт и Кристоф Лапорт заняли первую и вторую ступень подиума “E3 Saxo Bank Classic”-2022

Чемпион Бельгии Ваут ван Арт одержал победу на открывающей неделю фламандских классик мини-версии Тура Фландрии - “E3 Saxo Bank Classic”-2022, 27-летний гонщик Jumbo-Visma пересёк финишную черту вместе со своим товарищем по команде Кристофом Лапортом, с которым атаковал за 42 км до финиша на Патерберге.

На Таайенберге Ваут ван Арт атаковал вместе с Кристофом Лапортом и Тишем Беноотом. Они добрали ранний отрыв, в котором находились четыре гонщика, и возглавили эту группу. На Эйкенберге к ним присоединился Майк Тёниссен, дополнив до квартета присутствие командыJumbo-Visma в лидирующей группе. На Патерберге чемпион Бельгии атаковал, и только Кристофу Лапорту удалось выдержать темп Ван Арта.

Дуэт гонщиков команды Jumbo-Visma отработал 42-км разделку до финиша в Харельбеке, привезя 1 минуту 35 секунд ближайшему преследователю, швейцарскому гонщику команды Groupama-FDJ Штефану Кюнгу, занявшему третье место.

Ваут ван Арт: «Хочу поблагодарить всю команду за впечатляющее выступление. Мы планировали, что Кристоф и я должны спокойно ждать до Патерберга. План удалось выполнить благодаря большой работе всех ребят. Они очень помогли.

Только на вершине Патерберга я понял, что у нас с Кристофом есть просвет. Мы без колебаний воспользовались этой выгодной ситуацией и поехали на полной скорости. Сначала нам пришлось бороться за то, чтобы удержаться впереди. Но когда лидерство удержали на Karnemelkbeekstraat, я понял, что преследователям тяжело. В той группе был также Тиш. Мы не обсуждали, кто поедет за победой. Задолго до финиша Кристоф сам подал идею отдать мне победу. Думаю, вы видели несколько недель назад, что на Париж-Ницце мы поступили наоборот.

Я очень благодарен Кристофу, за то, что отдал мне эту победу. Мы не так давно стали товарищами по команде, но уже хорошо понимаем друг друга. Было бы странно, если бы мы стали разыгрывать спринт. Для меня это много значит. Это точно самое красивое завершение командных усилий. Горжусь командой, потому что именно так мы хотим побеждать. Ведя гонку таким образом, мы создаём наилучшие шансы для победы каждого в команде.

Раньше я часто оказывался в лидирующей группе в одиночку. Сегодня мы смогли разыграть так, как хотели. Мы хотели все вместе держаться впереди на Тайенберге.

По прошлому году мы помним, что сделали там Quick Step. Иногда лучше постараться скопировать хорошую тактику, чем придумывать что-то новое, что не имеет смысла. Мы хотели надавить на соперников, а реализовать это было возможно только тогда, когда все на сто процентов верили в эту возможность и прикладывали все силы.

Думаю, мы утомили всех своими атаками, особенно постарался Тиш. Мы с Кристофом сберегли силы до Патерберга, где по-настоящему начался финал. Поэтому наша атака была успешной. Мне пришлось поменять темп на Кваремонте, чтобы Кристоф смог его преодолеть. Не было смысла в тактике ехать оттуда одному, у нас была суперпозиция. У меня не было намерения его сбрасывать.

Большая разница в том, когда все проблемы решены за 40 км до финиша. Дальше ехали без стресса.

Уже от Карнемелькбекстраат я старался наслаждаться происходящим, хотя приходилось мощно крутить педали. Так много болельщиков, что когда стоял на подиуме, ощущал мурашки по коже. Так давно не было зрителей. Это экстраординарный опыт – снова испытать такие чувства.

Не считаю нас непобедимыми. Нам нельзя терять концентрацию. Худшее для нас – думать, что всё получается легко. Только неделю назад на Милан – Сан-Ремо мы видели, насколько сильны другие гонщики. В какие-то дни всё идёт хорошо, все в лучшей форме, и получается добиться результата. Но есть и другие дни, так что нельзя отрываться от реальности».

Кристоф Лапорт: «Команда отлично работала весь день. Жаль, что мы потеряли Тосха. Надеюсь, он смотрел нас по телевизору и в какой-то степени компенсировал сход. Мы планировали быть впереди на Таайенберге, и это сработало благодаря Тишу и Вауту. Вторая важная часть – Патерберг. Ваут дал полный газ впереди, я же шёл на пределе. Не мог усидеть за ним, но он подождал меня на вершине. До финиша было далеко, мы отлично сработались. Ваут отдал мне победу на Париж-Ницце-2022, но сегодня он был сильнейшим. Он заслужил победу.

Я получил невероятный опыт- столько людей вдоль дорог, просто фантастика. Особенно при том, что Ваут – чемпион Бельгии. Зрители поддерживали нас повсюду. Я хотел наслаждаться последним километром, но так вымотался, что предвкушаю, как пересмотрю гонку в записи».

Один из гонщиков Jumbo-Visma - Тосх Ван дер Санде (Tosh Van der Sande) был вынужден сойти с гонки после падения, у него перелом локтя.

Тосх Ван дер Санде: «Кто-то впереди меня попал прямо в выбоину. Я не смог его объехать, и велосипед буквально вылетел из-под меня. Я приземлился прямо на локоть. Сначала надеялся вернуться в гонку и попросил новый велосипед. Но не смог встать, и вариантов не осталось. Поехал в больницу, оказалось, что у меня перелом локтя. Теперь будет операция».