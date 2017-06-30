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Ваут ван Арт о предложении Криса Фрума убрать разделочные велосипеды из гонок

Ваут ван Арт о Матье ван дер Пуле и предложении Криса Фрума убрать разделочные велосипеды из гонок на шоссе

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) готовится начать сезон 2022 года с классики Omloop Het Nieuwsblad, которая пройдёт 26 февраля. 9 января он завершил сезон в велокроссе и отказался от участия в чемпионате мира в этой дисциплине ради подготовки к сезону на шоссе.

 

  На пресс-конференции Ваут ван Арт сказал бельгийским журналистам, что без давнего соперника Матье ван дер Пула, который сейчас восстанавливается после травмы, гонки будут другими.

 

Ваут ван Арт о предложении Криса Фрума убрать разделочные велосипеды из гонок

 

  Ваут ван Арт: «Кажется, он уже по-настоящему тренируется. Я рад это видеть. Думаю, гонкам нужен Матье. Немного пугает мысль, сможет ли он вернуться на свой уровень. Я полагаю, что ему нужно время. Не могу оценивать его готовность или последствия травмы, но помню, что мы увидим его в классиках. Я уверен, что он сможет хорошо выступать во второй части весны».

 

 Ваут ван Арт одержавший за карьеру на шоссе шесть побед в индивидуальных гонках на время, не согласился с недавним предложением Криса Фрума отказаться от разделочных велосипедов в гонках на шоссе ради большей безопасности велогонщиков.

 

 В интервью Het Nieuwsblad на вопрос журналистов о том, что он думает о предложении Криса Фрума, Ваут ван Арт ответил:

 

  «Это полная чушь. Можно сказать: «Я не буду больше тренироваться на разделочном велосипеде на общественных дорогах, потому что это опасно. Правильно, я говорю здесь сам за себя. Но как гонщик, ты должен сам заботиться о своей безопасности. Я не говорю, что Берналь сам допустил ошибку, врезавшись в автобус. Это исключительный случай. Но я считаю немного странным запрещать из-за этого разделочные велосипеды.

 

  Разделка – очень интересный вид. Единственная дисциплина, где велоспорт немного приближается по ощущениям к Формуле-1, где можно использовать настоящие новинки техники. Где можно двигаться не только шагом – иногда ценность может быть гораздо выше».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Молодец. Все правильно.Просто не нужно серъезно воспринимать бред старого сбитого летчика, испытывающего отсутствия внимания к его поломанной тушке, желающего хоть как то напомнить о себе. А если бы он поломался на шоссейном велосипеде, то наверняка предложил убрать гонки на шоссе и проводить их велокомпьютерных тренажерах, однозначно. Ведь на тренировках на дорогах гонщики поболее бьются , чем на разделочных. И представляете, даже погибают. Микеле не даст соврать, Царство ему небесное и вечного покоя. LOL.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Лефевр: На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих МАЛЕНЬКИХ НОГ))))))).................. Зачем же так оскорблять Марка? Можно подумать у Фабио они больше? Понятно все. Марка он не допустит, однозначно, судя по его унизительной форме риторики. Никто не обращает , что основой этого противостояния лежит глубоко в бельгийской зарвавшийся в последнее время бахвальстве превосходности в мире велоспорта. Бельгиец Лефевр не позволит перебить англосаксу рекорд другого бельгийца, великого Эдди Меркса, кстати близкого его друга. Да и Король Бельгии даст ему нужные рекомендации, какие надо, даже не сомневайтесь. Это всего лишь политика, ничего личного.
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Молодец. Все правильно.Просто не нужно серъезно воспринимать бред старого сбитого летчика, испытывающего отсутствия внимания к его поломанной тушке, желающего хоть как то напомнить о себе. А если бы он поломался на шоссейном велосипеде, то наверняка предложил убрать гонки на шоссе и проводить их велокомпьютерных тренажерах, однозначно. Ведь на тренировках на дорогах гонщики поболее бьются , чем на разделочных. И представляете, даже погибают. Микеле не даст соврать, Царство ему небесное и вечного покоя. LOL.
  • uran
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    uran-Фото
    Ничто не мешает Квикам поставить на Тур Фабио и Кэва. Устрой Якобсен звездный раскат для Марка на рекорд и далее Кэв поездит звездным грегори для Фабио. Шоу гарантировано.
  • velodoctor
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (3)
    velodoctor-Фото

    4 победы Якобсена в контексте отбора на тур меркнут от одной этой победы британца, очень многое решает состав гонки, выиграть среди сильнейших намного важнее. Голландцу ещё предстоит такой экзамен. А были прецеденты, когда команда заявляла двух равноценных очень сильных спринтеров на грандтур, исключая недавний альпецин с Мерльером и Филипсоном? Чем интересно такое мероприятие может закончится, мне кажется, единственный шанс что смогут поехать оба, если они будут великолепны на всех гонках и будут готовы идти на уступки ради побед команды. Лефевр, конечно, внимание привлечь мастер.

     

  • sixpack
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    sixpack-Фото
    Если б Яспер сегодня потерялся, Страхов стал бы лидером ГК. Увы, завтра он откатится.
  • shoooster
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    shoooster-Фото
    "КАк видим, в борьбе с сильнейшими спринтерами Кэвендиш даже борьбу не навя3ал. Ну, посмотрим, что будет. как по мне бе3 ра3во3а и против высшего спринтерского ра3ряда уже не тянет " patar Вчера, 18:27
  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (14)
    Earl57-Фото
    Ну вот по осени и посчитаем. В конце сентября - начале октября.
  • Pi-man
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Pi-man-Фото
    Якобсен тут при чем?
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Якобсен: -""В данный момент я надеюсь, что он завершит карьеру, потому что уже восемь или девять раз в борьбе с ним оставался вторым. Для меня честь быть соперником такой легенды как он»................................................. Фабио с катушек съехал. За базаром ваще не следит. Ну, а че ему остается делать если не может одолеть старика в спринте? Ахахаааа!
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (5)
    Колёсник-Фото
    Опыт - плюс 5 км/ч к скорости Комментарий Филипсена - огонь :)

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