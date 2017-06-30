Ваут ван Арт о предложении Криса Фрума убрать разделочные велосипеды из гонок

Ваут ван Арт о Матье ван дер Пуле и предложении Криса Фрума убрать разделочные велосипеды из гонок на шоссе

27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) готовится начать сезон 2022 года с классики Omloop Het Nieuwsblad, которая пройдёт 26 февраля. 9 января он завершил сезон в велокроссе и отказался от участия в чемпионате мира в этой дисциплине ради подготовки к сезону на шоссе.

На пресс-конференции Ваут ван Арт сказал бельгийским журналистам, что без давнего соперника Матье ван дер Пула, который сейчас восстанавливается после травмы, гонки будут другими.

Ваут ван Арт: «Кажется, он уже по-настоящему тренируется. Я рад это видеть. Думаю, гонкам нужен Матье. Немного пугает мысль, сможет ли он вернуться на свой уровень. Я полагаю, что ему нужно время. Не могу оценивать его готовность или последствия травмы, но помню, что мы увидим его в классиках. Я уверен, что он сможет хорошо выступать во второй части весны».

Ваут ван Арт одержавший за карьеру на шоссе шесть побед в индивидуальных гонках на время, не согласился с недавним предложением Криса Фрума отказаться от разделочных велосипедов в гонках на шоссе ради большей безопасности велогонщиков.

В интервью Het Nieuwsblad на вопрос журналистов о том, что он думает о предложении Криса Фрума, Ваут ван Арт ответил:

«Это полная чушь. Можно сказать: «Я не буду больше тренироваться на разделочном велосипеде на общественных дорогах, потому что это опасно. Правильно, я говорю здесь сам за себя. Но как гонщик, ты должен сам заботиться о своей безопасности. Я не говорю, что Берналь сам допустил ошибку, врезавшись в автобус. Это исключительный случай. Но я считаю немного странным запрещать из-за этого разделочные велосипеды.

Разделка – очень интересный вид. Единственная дисциплина, где велоспорт немного приближается по ощущениям к Формуле-1, где можно использовать настоящие новинки техники. Где можно двигаться не только шагом – иногда ценность может быть гораздо выше».