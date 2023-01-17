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Матье ван дер Пул вернётся в велокросс 17 декабря в заснеженном Валь-ди-Соле

10-й этап Кубка мира по велокроссу пройдёт в итальянском Валь-ди-Соле

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) 17 декабря стартует на 10-м этапе Кубка мира по велокроссу, который пройдёт на итальянском горнолыжном курорте Валь-ди-Соле (Val di Sole). Участников ждёт заснеженная трасса, проложенная в Вермильо (Vermiglio), районе проведения лыжных гонок, на высоте 1261 м над уровнем моря, у подножия Пассо-дель-Тонале, разделяющего регионы Трентино и Ломбардию.

 

  В прошлом году на этой трассе победил Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), но в этом сезоне бельгийский гонщик пропустит этот этап Кубка мира по велокроссу, так как уехал в тренировочный лагерь команды. Не будет в Валь-ди-Соле и чемпиона мира по велокроссу Тома Пидкока (INEOS Grenadiers). За победу в Валь-ди-Соле будет бороться чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal) и его товарищ по команде Эли Изербит, который идёт вторым в общем зачёте Кубка мира по велокроссу, а также лидер общего зачёта Кубка мира Лауренс Свек (Crelan – Fristads).

 

Матье ван дер Пул вернётся в велокросс 17 декабря в заснеженном Валь-ди-Соле

 

Матье ван дер Пул вернётся в велокросс 17 декабря в заснеженном Валь-ди-Соле

 

Photo (c) @UCI Cyclo-cross World Cup

 

Матье ван дер Пул вернётся в велокросс 17 декабря в заснеженном Валь-ди-Соле

 

 

Организатор этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле Серджио Баттистини (Sergio Battistini) сообщил, что ожидается около + 1 °C и рассказал об особенностях трассы:

 

  «Снег есть, а теперь ещё и похолодало. Сейчас важно утрамбовать снег, чтобы спортсмены могли без помех проехать, чтобы условия были идеальными. Особенное внимание уделим спускам, где снег надо хорошо укатать, а также утрамбовать его на поворотах и плоских участках.

 

  В отличие от прошлого года мы сделали два снежных холма, а петлю трассу приблизили к лесу. Но набор высоты почти не изменился. В результате получилась более сложная трасса, подходящая специалистам. Чтобы справиться с этой трассой, нужны ноги, лёгкие и большая мощность. По твёрдому снегу можно проехать гладко, но когда он мягкий, то больше похоже на езду по песку, что осложняет прохождение.

 

  Мы работаем, чтобы обеспечить великолепное шоу, надеемся, что тепло от зрителей создаст идеальную рамку для прекрасного спортивного полотна».

 

  Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel), глава организационного комитета Кубка мира по велокроссу и Фламандских классик, после осмотра трассы в Валь-ди-Соле сказал:

 

  «Успех прошлого года продемонстрировал, что Валь-ди-Соле потенциально может стать постоянным местом проведения этапа Кубка мира по велокроссу, новой классикой. Мы уверены, что увидим великолепное шоу».

 

  Матье ван дер Пул: «Как только увидел, что этот этап Кубка мира вписывается в мой календарь, не сомневался добавить его в мою программу по велокроссу. Кроме того, с Валь-ди-Соле у меня связаны хорошие воспоминания. Здесь в 2019 году я выиграл этап Кубка мира по маунтинбайку. Я рад, что смогу теперь проехать в Валь-ди-Соле и в велокроссе. В прошлом году смотрел гонку по телевизору, трасса привела меня в полный восторг. Хотя я уже давно не гонялся по снегу, такое покрытие мне должно подойти. С нетерпением жду старта».

 

 

 

Гонки по велокроссу, где встретятся Том Пидкок, Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул:

 

23 декабря. Exact Cross Mol – Zilvermeercross

26 декабря. UCI World Cup Gavere

27 декабря. Superprestige Heusden-Zolder

28 декабря. Superprestige Diegem

30 декабря. Exact Cross Loenhout - Azencross

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА

    Вы думаете, что место гонщика в вашем списке имеет значение? Все гонщики в вашем списке одинаково получат по одному голосу от вас. А место гонщика в голосовалке определяется только количеством людей, которые его выбрали.

  • RVL
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    RVL-Фото

    Петька молоток. Он все ещё рядом на многих стартах. В 23м как всегда будет ярким, судя по настрою 

  • Fghk
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    Fghk-Фото
    Когда писал что винокуров коррупционер и пдобол то астанапорево кидался го ином а щас сам возглавил хейтеров
  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА
  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    SVS-Фото
    Не совсем. Со Скай всё происходило на наших глазах. И тому, кто наблюдал постепенное изменение неписанных правил не сложно сделать вывод о том, почему это произошло. Какая команда доминировала в пелотоне и задавала новые стандарты.

    Согласен, тут невозможно без большой работы ДОКАЗАТЬ, что Скай виноват в инициации этих изменений. Но я и uran (хотя за него я могу лишь предполагать) лишь высказываем СВОЮ точку зрения на процессы и их инициаторов в глобальном смысле, основанную на всём, что видели ранее.
  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    Earl57-Фото

    То есть для того, чтобы приплетать Скай, доказательств не не нужно. Достаточно внутреннего убеждения.
    А вот в других случаях нужны неопровержимые доказательства... Очень удобная позиция.

  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (11)
    SVS-Фото
    Не люблю слухов и домыслов. Даже, если из соцсетей :).

    "...словно мухи тут и там ходят слухи по домам а беззубые старухи их разносят по умам..." (с) Высоцкий.

    "Сам он этого, естественно, не признает." - очень коварная формулировка. Получается, вроде бы правда, но "не признаёт". Раньше такими в органах пользовались.

    ИМХО, точнее сказать так - "Сам он такого, естественно никогда не говорил".

    Не обижайтесь, но реально, слухи - это только слухи. Solo voci...
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото

    ща за зп Лопеса Астана нанимает Кинтану с Кэвом. На двоих они выигрывают несколько этапов ГТ и еще какую-то мелочь. профит! ))

  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото
    если бы Лопес не заплатил налоги, его бы судили за неуплату налогов. А вот осуждение за доп не помогает вернуть налоги, ровно наоборот.
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (32)
    sixpack-Фото

    -- не там --

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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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