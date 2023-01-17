Матье ван дер Пул вернётся в велокросс 17 декабря в заснеженном Валь-ди-Соле

10-й этап Кубка мира по велокроссу пройдёт в итальянском Валь-ди-Соле

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) 17 декабря стартует на 10-м этапе Кубка мира по велокроссу, который пройдёт на итальянском горнолыжном курорте Валь-ди-Соле (Val di Sole). Участников ждёт заснеженная трасса, проложенная в Вермильо (Vermiglio), районе проведения лыжных гонок, на высоте 1261 м над уровнем моря, у подножия Пассо-дель-Тонале, разделяющего регионы Трентино и Ломбардию.

В прошлом году на этой трассе победил Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), но в этом сезоне бельгийский гонщик пропустит этот этап Кубка мира по велокроссу, так как уехал в тренировочный лагерь команды. Не будет в Валь-ди-Соле и чемпиона мира по велокроссу Тома Пидкока (INEOS Grenadiers). За победу в Валь-ди-Соле будет бороться чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal) и его товарищ по команде Эли Изербит, который идёт вторым в общем зачёте Кубка мира по велокроссу, а также лидер общего зачёта Кубка мира Лауренс Свек (Crelan – Fristads).

Photo (c) @UCI Cyclo-cross World Cup

Организатор этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле Серджио Баттистини (Sergio Battistini) сообщил, что ожидается около + 1 °C и рассказал об особенностях трассы:

«Снег есть, а теперь ещё и похолодало. Сейчас важно утрамбовать снег, чтобы спортсмены могли без помех проехать, чтобы условия были идеальными. Особенное внимание уделим спускам, где снег надо хорошо укатать, а также утрамбовать его на поворотах и плоских участках.

В отличие от прошлого года мы сделали два снежных холма, а петлю трассу приблизили к лесу. Но набор высоты почти не изменился. В результате получилась более сложная трасса, подходящая специалистам. Чтобы справиться с этой трассой, нужны ноги, лёгкие и большая мощность. По твёрдому снегу можно проехать гладко, но когда он мягкий, то больше похоже на езду по песку, что осложняет прохождение.

Мы работаем, чтобы обеспечить великолепное шоу, надеемся, что тепло от зрителей создаст идеальную рамку для прекрасного спортивного полотна».

Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel), глава организационного комитета Кубка мира по велокроссу и Фламандских классик, после осмотра трассы в Валь-ди-Соле сказал:

«Успех прошлого года продемонстрировал, что Валь-ди-Соле потенциально может стать постоянным местом проведения этапа Кубка мира по велокроссу, новой классикой. Мы уверены, что увидим великолепное шоу».

Матье ван дер Пул: «Как только увидел, что этот этап Кубка мира вписывается в мой календарь, не сомневался добавить его в мою программу по велокроссу. Кроме того, с Валь-ди-Соле у меня связаны хорошие воспоминания. Здесь в 2019 году я выиграл этап Кубка мира по маунтинбайку. Я рад, что смогу теперь проехать в Валь-ди-Соле и в велокроссе. В прошлом году смотрел гонку по телевизору, трасса привела меня в полный восторг. Хотя я уже давно не гонялся по снегу, такое покрытие мне должно подойти. С нетерпением жду старта».

Гонки по велокроссу, где встретятся Том Пидкок, Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул:

23 декабря. Exact Cross Mol – Zilvermeercross

26 декабря. UCI World Cup Gavere

27 декабря. Superprestige Heusden-Zolder

28 декабря. Superprestige Diegem

30 декабря. Exact Cross Loenhout - Azencross