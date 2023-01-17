Падение Фем Ван Эмпель и Эли Изербита в Валь-ди-Соле на этапе Кубка мира по велокроссу

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- Сегодня, 00:04
Фем ван Эмпель и Эли Изербит избежали серьёзных травм после падения на этапе Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле
20-летняя нидерландская велогонщица Фем Ван Эмпель (Fem Van Empel) и её сокомандник по Pauwels Sauzen – Bingoal, 25-летний бельгийский велогонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt) сошли после падения на 10-м этапе Кубка мира по велокроссу, проходившем по заснеженной трассе в итальянском Валь-ди-Соле.
В прошлом году Фем Ван Эмпель отпраздновала в Валь-ди-Соле свою первую в Кубке мира по велокроссу победу, а в этом году упала сначала во время разминки, а затем на втором круге. Её унесли с гонки на носилках, опасаясь переломов.
К счастью, по сообщению спортивного директора Тома де Корта изданию Sporza, осмотр не выявил переломов у Фем Ван Эмпель, хотя она ещё пройдёт более тщательное обследование, когда вернётся домой, в Нидерланды.
Этап в Валь-ди-Соле выиграла нидерландская велогонщица команды Alpecin - Deceuninck, Пюк Питерс (Puck Pieterse), а Фем Ван Эмпель осталась лидером общего зачёта Кубка мира по велокроссу с 2933 очками.
Том Де Корт (Tom De Kort), спортивный директор команды Pauwels Sauzen – Bingoal: «Мы, действительно, испугались. Нет ничего хорошего, если гонщик остаётся лежать. Падение было серьёзным, Фем кричала от боли.
Врачи скорой помощи опасались, что у неё перелом ноги, но, к счастью, похоже, обошлось. Врачи всё проверили, дали ей обезболивающее, и она смогла подвигать ногой, коленом и даже опереться на эту ногу. Возможно, у неё был спазм мышц бедра, когда она ударилась костью о столбик. Это очень болезненно».
Эли Изербит упал на 5-м круге и также покинул гонку на носилках. Как и в случае с Фем Ван Эмпель, врачи не выыявили у Изербита переломов. Эли Изербит также в ближайшее время пройдёт более тщательное обследование. А победу на 10-м этапе Кубка мира по велокроссу одержал его товарищ по команде, чемпион Европы Майкл Вантауренхаут.
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