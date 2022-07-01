Михаэль Вальгрен не поедет Тур де Франс-2022 из-за травмы

Вывих бедра и перелом таза не позволят Михаэлю Вальгрену принять участие в Тур де Франс-2022

30-летний датский велогонщик команды EF Education EasyPost Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) не сможет выйти на старт Тур де Франс-2022 в Копенгагене. На финальном этапе велогонки “La Route d'Occitanie”-2022 он упал и получил серьёзные травмы бедра, таза и колена.

Команда EF Education – EasyPost сообщила в соцсетях: «У Михаэля Вальгрена вывих бедра, перелом таза и, возможно, травма колена. Его перевезут в Монако, где в ближайшую неделю прооперируют».

Михаэль Вальгрен семь раз в карьере принимал участие в Тур де Франс, где его лучшими результатами на этапах были 4-е места в 2015 и 2018 годах. Он пропустит французский Гранд-тур впервые с 2014 года. Этот старт был для него долгожданным, так как Гран-депар Большой Петли пройдёт в Копенгагене, столице его родной Дании.