VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Оверейсе

Майкл Вантауренхаут выиграл этап Кубка мира по велокроссу в дуэли с Томом Пидкоком

 

 

  Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) на этапе Кубка мира по велокроссу в бельгийском Оверейсе (Overijse) выиграл дуэль с чемпионом мира по велокроссу Томом Пидкоком (Tom Pidcock).

 

  Пидкок и Вантауренхаут начали сражаться один на один на трёх финальных кругах гонки. Британский велогонщик команды INEOS Grenadiers сумел вернуться вперёд с 43-й позиции после механических проблем в начале гонки, а затем продолжил атаковать и возглавил гонку на третьем круге. В это время Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Bingoal) находился в нескольких секундах позади.

 

  Чемпиона мира Вантауренхаут догнал за три круга до финиша. Но на предпоследнем круге Том Пидкок упал на секторе брусчатки и больше не смог закрыть просвет до чемпиона Европы. Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на финише на 3 секунды. Тройку призёров замкнул Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions), который на финальном круге в борьбе за 3-е место обошёл Лауренса Свека (Laurens Sweeck (Bel) Crelan – Fristads).

 

Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Оверейсе

 Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Оверейсе

 Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Оверейсе

 

 

  Майкл Вантауренхаут: «Думаю, эта победа даже лучше, чем на чемпионате Европы. Хорошая была борьба и очень трудная. Я шёл вплотную к Тому. Наверное, технические секции я проехал чуть лучше, но на подъёме усидеть за ним было запредельно тяжело. На двух финальных кругах я очень мощно продавливал, и, несмотря на это, видел, что Том совсем близко. Но я нигде не ошибся. Было трудно, но красиво».

 

Майкл Вантауренхаут выиграл этап Кубка мира по велокроссу в дуэли с Томом Пидкоком

 

  Том Пидкок: «На старта у меня возникли проблемы с переключателем, он застрял, пришлось вытаскивать цепь… прошло всего пять секунд гонки, а я уже был последним, сразу подумал, что день будет нелёгким. Пришлось догонять, к тому же ослабилась велотуфля. Ехать было тяжело.

 

  Когда заезжал с грязи на брусчатку, колесо заскользило, я упал прямо на камни. Думаю, утром будет болеть. Так что, последние два круга ехать было трудно, но я подумал, что сдаться не могу, что должен попытаться и одержать победу в этой майке. Могу быть доволен результатом, после вчерашней гонки уже больше привык к скорости и техническим участкам. Можно радоваться, но было бы ещё приятнее, если бы поднял руки, одержав победу ».

 

  Вопрос о защите радужной майки на чемпионате мира по велокроссу 4 – 5  февраля пока остаётся открытым. В интервью Het Nieuwsblad Том Пидкок сказал: «Сезон на шоссе для меня  намного важнее. В 2023 я особенно хочу стабильно выступить на весенних Монументах. Если получится, результаты последуют».

 

 

  Ларс ван дер Хаар: «Сегодня не смог набрать скорость, было тяжело её удерживать. Просто не мог продавить. На второй половине, когда остальные больше устали, я сумел сохранить подиум».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вантауренхаут Том Пидкок велокросс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Lex1
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (4)
    Lex1-Фото

    Да, этап получился бодрый. Пидкок, если бы не тех. поблемы на старте и падение за 1,5 круга до финиша, приехал бы первым. 

  • uran
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (14)
    uran-Фото
    Кириллица и в белорусском всех нюансов произношения не передаёт, а латиница очень даже. Поэтому в будущем белорусский язык перейдет на латиницу, как только от восточного ига избавится.
  • Earl57
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (4)
    Earl57-Фото
    Пидкок сказал что у него по какой-то причине заклинило цепь в самом начале. Как и предсказывал Курдюков, Том очень старался по возможности обойти эту тему. Сделал комплимент Вантуренхауту, мол тот не случайно победил в Намюре на чемпионате Европы.
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: лошадка
    Давайте просто вместе порадуемся что сейчас появились Тадей, Йонас, Ремко и у них еще лет 6-7 надеюсь впереди.

    дык радуюсь! вместе с вами. нет ничего хуже безвременья. ну типа Тура-2006. сейчас 146% очень яркие и интересные времена
    Цитата: лошадка
    Да ладно, зачем вы так.

    как "так"? это лишь мнение. Тадей не смог взять того, что было ему вполне по силам. соответственно, он очень сильно бледнеет на фоне тех, кто смог забрать (казалось бы) вообще не своё
    Цитата: Гонщик
    А что говорить, сбитый летун же...

    это Погачар то сбитый? )) да подымит ещё будь здоров
    Конта тоже пытался после проигрыша, однако не вышло... Найдëтся кто нить быстрее и моложе,  времена доминантов прошли. 

  • Karmatron
    Микель Ланда нацелен бороться ... (4)
    Karmatron-Фото

    Уже на заглавном фото есть двое, кто в случае их участия с вероятностью 95% будут впереди Микеля в ГК.

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня не кросс, а сплошное месиво. Но Пидкок свою силу и мастерство показал. Если бы не падение то победа была бы его. Вчера он видно просто прикатывался, а сегодня уже был на высоте.

  • velodoctor
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (4)
    velodoctor-Фото

    Сегодня прямо до последнего поворота интрига была, оба молодцы. 

  • Геродот
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (14)
    Геродот-Фото

    "У меня был один плохой день"... Ну да, а остальные дни были хорошие - я просто не смог обогнать конкурента.

    Неужели опять на те же грабли? Или мозги пудрит ?

  • SVS
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (14)
    SVS-Фото

    Завидую Вашей погружённости в себя :-D.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (14)
    SVS-Фото

    Вон там, ниже.. :-). Этот, как его :-)...

    "Кто сказал, что ты Гонщик?" (c) группа Ноль

    (шутка)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 ноября

Pieter Serry (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Daniel Felipe Munoz Giraldo (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Giulio Pellizzari (Bardiani - CSF - Faizane)

22 ноября

Marc Soler (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (56)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)