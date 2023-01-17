 Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на этапе Кубка мира по велокроссу в Оверейсе

Майкл Вантауренхаут выиграл этап Кубка мира по велокроссу в дуэли с Томом Пидкоком

Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) на этапе Кубка мира по велокроссу в бельгийском Оверейсе (Overijse) выиграл дуэль с чемпионом мира по велокроссу Томом Пидкоком (Tom Pidcock).

Пидкок и Вантауренхаут начали сражаться один на один на трёх финальных кругах гонки. Британский велогонщик команды INEOS Grenadiers сумел вернуться вперёд с 43-й позиции после механических проблем в начале гонки, а затем продолжил атаковать и возглавил гонку на третьем круге. В это время Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Bingoal) находился в нескольких секундах позади.

Чемпиона мира Вантауренхаут догнал за три круга до финиша. Но на предпоследнем круге Том Пидкок упал на секторе брусчатки и больше не смог закрыть просвет до чемпиона Европы. Майкл Вантауренхаут опередил Тома Пидкока на финише на 3 секунды. Тройку призёров замкнул Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions), который на финальном круге в борьбе за 3-е место обошёл Лауренса Свека (Laurens Sweeck (Bel) Crelan – Fristads).

Майкл Вантауренхаут: «Думаю, эта победа даже лучше, чем на чемпионате Европы. Хорошая была борьба и очень трудная. Я шёл вплотную к Тому. Наверное, технические секции я проехал чуть лучше, но на подъёме усидеть за ним было запредельно тяжело. На двух финальных кругах я очень мощно продавливал, и, несмотря на это, видел, что Том совсем близко. Но я нигде не ошибся. Было трудно, но красиво».

Том Пидкок: «На старта у меня возникли проблемы с переключателем, он застрял, пришлось вытаскивать цепь… прошло всего пять секунд гонки, а я уже был последним, сразу подумал, что день будет нелёгким. Пришлось догонять, к тому же ослабилась велотуфля. Ехать было тяжело.

Когда заезжал с грязи на брусчатку, колесо заскользило, я упал прямо на камни. Думаю, утром будет болеть. Так что, последние два круга ехать было трудно, но я подумал, что сдаться не могу, что должен попытаться и одержать победу в этой майке. Могу быть доволен результатом, после вчерашней гонки уже больше привык к скорости и техническим участкам. Можно радоваться, но было бы ещё приятнее, если бы поднял руки, одержав победу ».

Вопрос о защите радужной майки на чемпионате мира по велокроссу 4 – 5 февраля пока остаётся открытым. В интервью Het Nieuwsblad Том Пидкок сказал: «Сезон на шоссе для меня намного важнее. В 2023 я особенно хочу стабильно выступить на весенних Монументах. Если получится, результаты последуют».

Ларс ван дер Хаар: «Сегодня не смог набрать скорость, было тяжело её удерживать. Просто не мог продавить. На второй половине, когда остальные больше устали, я сумел сохранить подиум».