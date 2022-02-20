Ваут ван Арт о победе на этапе “Superprestige Boom” в велокроссе

Ваут ван Арт: «Выступил лучше, чем ожидал»

Ваут ван Арт с нетерпением ждал начала сезона велокросса. Небольшая простуда (не Covid-19, тест был отрицательным) перед первым стартом в “Superprestige Boom” не помешала 27-летнему велогонщику команды Jumbo-Visma одержать победу с преимуществом в 1:40.

Грязь после сильных дождей на трассе “Superprestige” в бельгийском городе Боом добавила трудностей, но Ваут ван Арт отметил, что получился «настоящий велокросс». В следующие выходные в календаре Ваута ван Арта участие в двух велокроссовых гонках – 11 декабря в Эссене (Ethias Cross - Robotland Cyclocross Essen (Бельгия) и 12 декабря в Валь ди Соле (UCI World Cup Val di Sole (Италия).

Ваут ван Арт: «Я сразу почувствовал, что силы есть, что могу быстро выйти вперёд. Но не ожидал такого результата. Вообще-то, подумал создать просвет между собой и Тооном, но когда оглянулся, увидел, что разрыв получился большим. Тогда взглянул на свою скорость. Она оказалась выше, чем у остальных.

Поскользнулся, потому что с таким большим преимуществом немного теряешь концентрацию, к тому же я уже немного устал в конце. Пока что нельзя делать выводов, но в любом случае я выступил лучше, чем ожидал. Часы тренировок под дождём на прошлой неделе не пропали зря. Теперь есть уверенность перед следующими соревнованиями».