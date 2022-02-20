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Ваут ван Арт о победе на этапе “Superprestige Boom” в велокроссе

Ваут ван Арт: «Выступил лучше, чем ожидал»

Ваут ван Арт о победе на этапе “Superprestige Boom” в велокроссе

 

  Ваут ван Арт с нетерпением  ждал начала сезона велокросса. Небольшая простуда (не Covid-19, тест был отрицательным) перед первым стартом в “Superprestige Boom” не помешала 27-летнему велогонщику команды Jumbo-Visma одержать победу с преимуществом в 1:40.

  Грязь после сильных дождей на трассе “Superprestige” в бельгийском городе Боом добавила трудностей, но Ваут ван Арт отметил, что получился «настоящий велокросс». В следующие выходные в календаре Ваута ван Арта участие в двух велокроссовых гонках – 11 декабря в Эссене (Ethias Cross - Robotland Cyclocross Essen (Бельгия) и 12 декабря в Валь ди Соле (UCI World Cup Val di Sole (Италия).

 

Ваут ван Арт о победе на этапе “Superprestige Boom” в велокроссе

 

 

  Ваут ван Арт: «Я сразу почувствовал, что силы есть, что могу быстро выйти вперёд. Но не ожидал такого результата. Вообще-то, подумал создать просвет между собой и Тооном, но когда оглянулся, увидел, что разрыв получился большим. Тогда взглянул на свою скорость. Она оказалась выше, чем у остальных.

  Поскользнулся, потому что с  таким большим преимуществом немного теряешь концентрацию, к тому же я уже немного устал в конце. Пока что нельзя делать выводов, но в любом случае я выступил лучше, чем ожидал. Часы тренировок под дождём на прошлой неделе не пропали зря. Теперь есть уверенность перед следующими соревнованиями».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс Superprestige Boom

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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (5)
    RVL-Фото

    Парни кроссмены в моде несомненно..но думаю их пределы уже все определили. Про результат в гт на  гт там нечего и думать...этапы..даже зелёная майка...ну такое

  • motte
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (5)
    motte-Фото

    А ведь была инфа, что не совсем был здоров накануне. 

  • RVL
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (5)
    RVL-Фото

    Ида, заявил кросммен...

    Я не еду гт ТК у меня кросс) а то... держитесь у меня там)

  • RVL
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (5)
    RVL-Фото

    По моему , просто что то проговорил..
    Где пидкок , где Джиро..? Ну пусть едет.
    На классиках может он и зацепит что то.
    Проехать или стартануть ему под силу. Но зачем какие то заявления с намеками...
    ))

  • Earl57
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (5)
    Earl57-Фото

    Выгулял Ван Арт свой новенький Сервело для велокросса.

     

    Тренер Пидкока несколько раз говорил в разных интервью, что от Тома не надо ничего ожидать. Он мол долгое время не участвовал в гонках и вообще не садился на велосипед. Лечил колени, отдыхал. Потом начал общие тренировки, но велокросс специально не тренировал. Утратил чувство гонки и будет возвращать постепенно. И вообще, ему о будущем сезоне думать надо и поэтому аккуратно распределять усилия и расставлять приоритеты.

    Намекнул что Пидкок скорее всего поедет Джиро. Ибо на Тур ему еще рано, а Вуэльта отпадает потому что совпадает с чемпионатом мира по МТБ.

  • Ернат
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (6)
    Ернат-Фото

    Удачи Астане, надеюсь  очень порадуют в новом сезоне 

  • Sheridan
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (6)
    Sheridan-Фото

    "представлена в Н?р-С?лтане"

    Какой испанский стыд каждый раз меня охватывает, когда называют город этим названием.

  • Kay82
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (6)
    Kay82-Фото

    Название города Астана навсегда!

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Форма норм!

  • дрокер
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (6)
    дрокер-Фото

    Если будут улучшены результаты не очень удачного сезона 2021, уже будет успех

     

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