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Жулиан Алафилипп о восстановлении и возвращении в гонки

Участие Жулиана Алафилиппа в Тур де Франс-2022 пока под вопросом

 

 

  Падение 24 апреля на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2022 прервало сезон чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Julian Alaphilippe), который получил прокол лёгкого, перелом рёбер и лопатки. Через две недели после инцидента 29-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl впервые рассказал о своём состоянии в соцсетях.

 

 Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

 

  Жулиан Алафилипп: «Привет всем! Счастлив поделиться некоторыми новостями. Моё восстановление идёт хорошо, боль уже не такая сильная. Дышу намного легче, всё движется в верном направлении.

 

  Надеюсь, что это серьёзное падение скоро превратится в плохое воспоминание. Должен поблагодарить всех за многочисленные слова поддержки, которые получила последние 10 дней, они очень тронули меня. От следующих тестов зависит оставшаяся часть сезона.

 

  Я уже решительно настроен на будущее, не терпится снова всех увидеть. Сейчас хочу взять максимум из этого времени, которое проведу с моей маленькой семьёй».

 

  Календарь гонок 29-летнего французского велогонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl предполагал перерыв в соревнованиях в мае, затем подготовку к Тур де Франс, начиная с тренировочного лагеря на высоте.

  Пока что Жулиан Алафилипп не выбивается из графика, но вопрос о его участии в Тур де Франс-2022 остаётся открытым. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр в недавнем интервью Het Nieuwsblad назвал положение Алафилиппа гонкой со временем:

 

  «Большой вопрос, будет ли Жулиан на старте Тур де Франс в Дании. Мы сделаем всё, что сможем, но сейчас идёт гонка, чтобы успеть в срок. В самом благоприятном случае он вернётся на велосипед в середине мая и у него ещё будет шесть недель. Тур стартует в пятницу, 1 июля, неделей раньше, чем обычно. Конечно, это нам не на пользу.

 

  Большая разница и с коммерческой, и со спортивной точек зрения – Тур де Франс с Алафилиппом или без него. Но мы точно не собираемся заменять его Ремко Эвенепулом. Как он сам отметил в интервью, мы будем придерживаться его расписания – без Тура, но с Вуэльтой Испании».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl Тур де Франс

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда в последний раз Саймон Й. брал победу на этапе ITT ? Похвально и молодец (как и МВДП). Ну и комрад Йейтса М.Собреро теперь в белой майке лучшего молодого. 

    Отмечу ещё сразу 4-х велогонщиков Голландии/Нидерландов в ТОП 10 на этапе.

    А ещё хотелось бы чтобы на каждой инвидуальной разделке, неважно от километража был хоть один (лучше два) такой пупырь как сегодня и даже не обязательно ставить его под/на финиш.

      

  • HalidS
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    HalidS-Фото
    Наверное в Дюнкерке 4 дня, остальные 2 дня в другом месте))
  • Meridale
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    Meridale-Фото

    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы же болеете за Кату Бланку Ваш. Видели что она дебютировала в Кубке мира МТБ в элите?
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Freejazz-Фото

    Вот надо слушать англоязычных комментаторов - Шон Келли (но только он один) предсказал победу Саймону. Двое отдели победу Тому. МВДП проехал, как ждали - для сохранения майки.

    Пока всё ещё только начинается - Этна - первое серьезное испытание генеральщиков.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    velodoctor-Фото

    У Альпецина Маречко спринтер или зверюга МВДП, если он за спринтерскую майку борется, пропускать нельзя.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мой прогноз на этап не сбылся, я ставил на победу Дюмолана и на то что лидер гонки поменяется.Увы. Наверное велоспорт тем и интересен что =очевидное и невероятное= едут где-то рядом.

    Такого сюрприза от Йейтса никто не ожидал, теперь будет интересно посмотреть какую тактику он изберет далее ,трюк с шифрованием уже точно не пройдет.

    У МВДП форма =звенит= ,скорее всего возьмет еще пару этапов,за розовую майку конечно ему держаться ни к чему ,тем более что на Этне все равно отдаст ее, а вот попробовать побороться за спринтерскую майку это возможно.

    Разговоры по поводу Демара откровенно =улыбнуло=

    Гонщики Астаны, я считаю проехали нормально.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап, есть где спринтерам по резвиться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул видно на долго одел майку лидера. И сколько этапов он сможет выиграть. Но в серьёзных горах ему будет трудно бороться Йетсам.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Kay82-Фото
    КарапАз

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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