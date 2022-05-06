Жулиан Алафилипп о восстановлении и возвращении в гонки

Участие Жулиана Алафилиппа в Тур де Франс-2022 пока под вопросом

Падение 24 апреля на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2022 прервало сезон чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Julian Alaphilippe), который получил прокол лёгкого, перелом рёбер и лопатки. Через две недели после инцидента 29-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl впервые рассказал о своём состоянии в соцсетях.

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Жулиан Алафилипп: «Привет всем! Счастлив поделиться некоторыми новостями. Моё восстановление идёт хорошо, боль уже не такая сильная. Дышу намного легче, всё движется в верном направлении.

Надеюсь, что это серьёзное падение скоро превратится в плохое воспоминание. Должен поблагодарить всех за многочисленные слова поддержки, которые получила последние 10 дней, они очень тронули меня. От следующих тестов зависит оставшаяся часть сезона.

Я уже решительно настроен на будущее, не терпится снова всех увидеть. Сейчас хочу взять максимум из этого времени, которое проведу с моей маленькой семьёй».

Календарь гонок 29-летнего французского велогонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl предполагал перерыв в соревнованиях в мае, затем подготовку к Тур де Франс, начиная с тренировочного лагеря на высоте.

Пока что Жулиан Алафилипп не выбивается из графика, но вопрос о его участии в Тур де Франс-2022 остаётся открытым. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр в недавнем интервью Het Nieuwsblad назвал положение Алафилиппа гонкой со временем:

«Большой вопрос, будет ли Жулиан на старте Тур де Франс в Дании. Мы сделаем всё, что сможем, но сейчас идёт гонка, чтобы успеть в срок. В самом благоприятном случае он вернётся на велосипед в середине мая и у него ещё будет шесть недель. Тур стартует в пятницу, 1 июля, неделей раньше, чем обычно. Конечно, это нам не на пользу.

Большая разница и с коммерческой, и со спортивной точек зрения – Тур де Франс с Алафилиппом или без него. Но мы точно не собираемся заменять его Ремко Эвенепулом. Как он сам отметил в интервью, мы будем придерживаться его расписания – без Тура, но с Вуэльтой Испании».