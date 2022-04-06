Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2022

Жулиан Алафилипп одержал первую победу в сезоне 2022 года

Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тура Страны Басков-2022. Из-за болезни 29-летний французский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl пропустил Милан-Сан-Ремо, но его первая в этом сезоне победа не заставила себя ждать, доведя его список выигранных на Туре Страны Басков за карьеру этапов до четырёх.

Этап завершился спринтом в подъём, где Ремко Эвенепул развёз своего товарища по команде, добрав последнего из отрыва дня гонщика команды Kern Pharma Ибона Руиса всего за 400 м до финиша. Жулиан Алафилипп начал спринт на финальных 150 метрах. Вторым финишировал 28-летний французский гонщик команды TotalEnergie Фабьена Дубей (Fabien Doubey), тройку лучших на этапе замкнул 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кентан Херманс (Quinten Hermans).

Жулиан Алафилипп: «Мне нравится выступать на Туре Страны Басков. Потрясающие болельщики, сложный маршрут каждый раз делают гонку великолепной, поэтому я так счастлив, что вернулся сюда через три года. У меня получился не лучший старт сезона, но я приехал на Тур Страны Басков с огромной мотивацией. Очень счастлив, что выиграл.

Команда сегодня была невероятна, они идеально защищали меня весь день, преследовали атакующих. Потом Ремко великолепно задал огромную скорость на финальных километрах, вывел меня в этом технически сложном финале на идеальную позицию в нужный момент.

Мы сказали Ремко, что делать, если этап сведётся к спринту. Каждый раз после поворота он выдавал мощное ускорение, тянул пелотон как на поводке. Не так много команд хотели нам сегодня помогать, поэтому мы постарались, чтобы отрыв не преуспел.

Я нацеливался одержать победу и выполнил задачу, постараюсь оказать Ремко ответную услугу, буду помогать ему на следующих этапах».

Ремко Эвенепул: «Отрыв почти доехал. Мы чуть не оставили надежду, потому что за 15 км разрыв составлял две минуты. В какой-то момент мы потеряли позицию. Но борьбу всегда надо вести до финиша.

Мы знали, что только я смогу сделать такой развоз, несколько раз уже срабатывало. Сбросить здесь Жулиана, это в какой-то степени как сбросить Фабио Якобсена в спринте. Финиш был технически сложным. Мы решили, что после поворота я дам Жулиану возможность обойти слева, и у него отлично получилось. Сегодня мы доказали, что мы сильная команда. У меня даже мурашки по коже пошли, что нам удалось так легко взять победу».

Кентан Херманс: «Мои товарищи по команде сделали всё, чтобы помочь мне сегодня. Мы знали, что финиш в небольшой подъём мне подходит. Финал получился волнительным, но в итоге пелотон хорошо рассчитал время, мы смогли побороться в спринте за победу.

Ремко Эвенепул на финальных километрах задал очень высокую скорость, поэтому позади началась серьёзная битва за то, чтобы сесть на колесо Жулиана Алафилиппа. Мне удалось начать спринт, находясь на несколько позиций позади него, и я добился первого подиума на гонке Мирового тура. Топ-3 на Туре Страны Басков – хорошее достижение, потому что это гонка высокого уровня с сильным составом. Я счастлив, постараюсь выступить так же на следующих этапах. Кто знает, если позиция будет получше, возможно, получится занять место повыше».

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах майку лидера: «Это, наверное, был самый лёгкий из этапов этой недели. Я наслаждался солнцем и количеством болельщиков. Люди здесь встречают гонку с большим энтузиазмом. Завтра ожидаю тяжёлый этап, будут короткие и крутые подъёмы. Нам нельзя терять концентрацию, сделаю всё возможное, чтобы бороться с сильнейшими».