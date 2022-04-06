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Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2022

Жулиан Алафилипп одержал первую победу в сезоне 2022 года

 

 

 

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп одержал победу на  2-м этапе Тура Страны Басков-2022. Из-за болезни 29-летний французский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl пропустил Милан-Сан-Ремо, но его первая в этом сезоне победа не заставила себя ждать, доведя его список выигранных на Туре Страны Басков за карьеру этапов до четырёх.

 

  Этап завершился спринтом в подъём, где Ремко Эвенепул развёз своего товарища по команде, добрав последнего из отрыва дня гонщика команды Kern Pharma Ибона Руиса всего за 400 м до финиша. Жулиан Алафилипп начал спринт на финальных 150 метрах. Вторым финишировал 28-летний французский гонщик команды TotalEnergie Фабьена Дубей (Fabien Doubey), тройку лучших  на этапе замкнул 26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кентан Херманс (Quinten Hermans).

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2022

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Мне нравится выступать на Туре Страны Басков. Потрясающие болельщики, сложный маршрут каждый раз делают гонку великолепной, поэтому я так счастлив, что вернулся сюда через три года. У меня получился не лучший старт сезона, но я приехал на Тур Страны Басков с огромной мотивацией. Очень счастлив, что  выиграл.

 

  Команда сегодня была невероятна, они идеально защищали меня весь день, преследовали атакующих. Потом Ремко великолепно задал огромную скорость на финальных километрах, вывел меня в этом технически сложном финале на идеальную позицию в нужный момент.

 

  Мы сказали Ремко, что делать, если этап сведётся к спринту. Каждый раз после поворота он выдавал мощное ускорение, тянул пелотон как на поводке. Не так много команд хотели нам сегодня помогать, поэтому мы постарались, чтобы отрыв не преуспел.

 

   Я нацеливался одержать победу и выполнил задачу, постараюсь оказать Ремко ответную услугу, буду помогать ему на следующих этапах».

 

 Ремко Эвенепул: «Отрыв почти доехал. Мы чуть не оставили надежду, потому что за 15 км разрыв составлял две минуты. В какой-то момент мы потеряли позицию. Но борьбу всегда надо вести до финиша.

 

  Мы знали, что только я смогу сделать такой развоз, несколько раз уже срабатывало. Сбросить здесь Жулиана, это в какой-то степени как сбросить Фабио Якобсена в спринте. Финиш был технически сложным. Мы решили, что после поворота я дам Жулиану возможность обойти слева, и у него отлично получилось. Сегодня мы доказали, что мы сильная команда. У меня даже мурашки по коже пошли, что нам удалось так легко взять победу».

 

 Кентан Херманс: «Мои товарищи по команде сделали всё, чтобы помочь мне сегодня. Мы знали, что финиш в небольшой подъём мне подходит. Финал получился волнительным, но в итоге пелотон хорошо рассчитал время, мы смогли побороться в спринте за победу.

 

  Ремко Эвенепул на финальных километрах задал очень высокую скорость, поэтому позади началась серьёзная битва за то, чтобы сесть на колесо Жулиана Алафилиппа. Мне удалось начать спринт, находясь на несколько позиций позади него, и я добился первого подиума на гонке Мирового тура. Топ-3 на Туре Страны Басков – хорошее достижение, потому что это гонка высокого уровня с сильным составом. Я счастлив, постараюсь выступить так же на следующих этапах. Кто знает, если позиция будет получше, возможно, получится  занять место повыше».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах майку лидера: «Это,  наверное, был самый лёгкий из этапов этой недели. Я наслаждался солнцем и количеством  болельщиков. Люди здесь встречают гонку с большим энтузиазмом. Завтра ожидаю тяжёлый этап, будут короткие и крутые подъёмы. Нам нельзя терять концентрацию, сделаю всё возможное, чтобы бороться с сильнейшими».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2022

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто выиграет Тур Страны Басков-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Тадей Погачар проехал сектора ... (5)
    Адриен-Фото
    Истина как всегда посередине. Согласитесь, если гонки будут вообще непредсказуемыми, то всё будет напоминать жребий. Закономерность необходима. А она подразумевает доминатора. И парочку ( или даже одного) тех, кто способен бросить решительный вызов фавориту. Как по мне, это самый интересный сценарий соревнований...
  • close2you
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (12)
    close2you-Фото
    Цитата: RVL
    Педерсен выпадающий от ремко? Ну вы видите то что хотите видеть))
    У малого нет шансов даже почитав вас.
    1.ремко не высадит Педерсена.
    2. Ремко не выиграет спринт у педерсена
    И главный вопрос на сегодня: причём здесь Педерсен?))
  • flugegeheimen
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (14)
    flugegeheimen-Фото
    есть еще Рубэ
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (12)
    RVL-Фото

    Педерсен выпадающий от ремко? Ну вы видите то что хотите видеть))
    У малого нет шансов даже почитав вас.
    1.ремко не высадит Педерсена.
    2. Ремко не выиграет спринт у педерсена

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото
    Это из той же серии, что и гипотетическая атака Ремко на Чипрессе и Поджио?
  • Sezar
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (12)
    Sezar-Фото

    Earl57,

    Нормально затаскивал, но без блеска. И что?

    Для победы на ЛБЛ спринтерский рывок не самый важный козырь, до спринта еще надо доехать. А у Ремко есть все шансы для победы на этом Монументе.  Как и у других, с рывками. А вот у выпадающего Педерсена их нет.

  • Геродот
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (45)
    Геродот-Фото

    40 км это средненькая такая разделка.

  • Геродот
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (10)
    Геродот-Фото

    Вот гонка уровня Роглича

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото

    Да, Педерсен холмы очень хорошо переваливает. Выпадает он только в больших горах.
    Что касается Льежа, то Ремко там ничего не светит совсем по другой причине, независимо от веса. У него нет спринтерского рывка. И людям вроде Роглича и Погачара он не конкурент. Не говоря уже о Алафилиппе.

     

    Кстати, как по вашему Ремко затаскивал себя в горах на Альгарве?

  • Pinkerton
    Тадей Погачар проехал сектора ... (5)
    Pinkerton-Фото
    Еще бы этап с командной гонкой добавили для интриги, а то с новым канибалом совсем пресно стало. Кто знает, почему командные этапы убрали из многодневок?

    З.Ы.: Совсем не хочется, чтобы был какой то гонщик, доминирующий во всех дисциплинах :(

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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