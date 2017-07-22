Жулиан Алафилипп остаётся в больнице после падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl о состоянии Илана Ван Вилдера и Жулиана Алапфилиппа после падения

Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl сообщила новости о состоянии упавших на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 гонщиках Жулиане Алафилиппе и Илане Ван Вилдере. 21-летнему бельгийскому велогонщику Илан Ван Вилдер Ilan Van Wilder), получившему перелом челюсти, провели операцию. Гонщик вернулся домой и будет восстанавливаться. Но из-за этой травмы он не сможет принять участие в Джиро д’Италия-2022.

Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images/ Quick Step Alpha Vinyl Team

Состояние 29-летнего Жулиана Алафилиппа, получившего перелом двух рёбер, лопатки и пневмоторакс, требует периода наблюдения в больнице. Двукратный чемпион мира ещё какое-то время останется в госпитале Херенталса (Herentals).

Франк Алафилипп, кузен и тренер Жулиана Алафилиппа, в интервью L’Equipe сказал, что с большим оптимизмом оценивает оставшуюся часть сезона для своего подопечного.

Франк Алафилипп: «Мы ещё не может точно сказать, когда он восстановится, но я очень оптимистичен относительно оставшегося сезона. В карьере каждого гонщика случается, по крайней мере, один очень сложный год, когда всё идёт не так, как надо. Жулиан сейчас как раз в середине этого периода.

У него бывали трудные времена, но никогда такого тяжелого периода, как сейчас. В начале года он простудился, у него был бронхит, грипп. Теперь меньше чем за два месяца он трижды падал. Каждые две недели он расстраивался из-за чего-то подобного.

После того, как навестил его, понял, что этот эпизод сделает его сильнее психологически, он будет настроен ещё более решительно, чем прежде. Ему ещё очень больно, но он не упал духом. Пару раз пошутил, как обычно. Я рад, что он уже вернул себе такой настрой».