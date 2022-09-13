Жулиан Алафилипп возглавит сборную Франции в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Жулиан Алафилипп поборется в Австралии за третий титул чемпиона мира в групповой гонке

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Двукратный чемпион мира в групповой гонке, Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) будет бороться за третью победу. 30-летний велогонщик возглавит сборную Франции в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, которая пройдёт 25 сентября в австралийском Вуллонгонге (Wollongong).

Вместе с Жулианом Алафилиппом в групповой гонке примут участие Роман Барде (Romain Bardet), Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), Валенти Мадуа (Valentin, Madouas), Кентан Паше (Quentin Pacher), Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), Павел Сиваков (Pavel Sivakov), Реми Каванья (Rémi Cavagna) и Бруно Армираль (Bruno Armirail).

Реми Каванья и Бруно Армираль также примут участие в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту, которая пройдёт 18 сентября.

В этом году действующий чемпион мира прошёл через несколько падений и травм – упал на Страде Бьянке в марте, пропустил несколько гонок весной из-за бронхита, сломал два ребра и плечо при падении на Льеж-Бастонь-Льеж, не был включён в состав Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022, так как после травмы не успел набрать форму к старту французского Гранд-тура. На чемпионат мира Жулиан Алафилипп поедет, восстановившись после вывиха плеча, который получил при падении на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022.

Генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр выразил недовольство участием Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира-2022, так как для команды важнее победы на итальянских классиках конца сезона, но признался, что не может помешать 30-летнему французскому велогонщику бороться за третий титул чемпиона мира.