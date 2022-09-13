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Жулиан Алафилипп возглавит сборную Франции в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Жулиан Алафилипп поборется в Австралии за третий титул чемпиона мира в групповой гонке

 

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Двукратный чемпион мира в групповой гонке, Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) будет бороться за третью победу. 30-летний велогонщик возглавит сборную Франции в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, которая пройдёт 25 сентября в австралийском Вуллонгонге (Wollongong).

 

  Вместе с Жулианом Алафилиппом в групповой гонке примут участие Роман Барде (Romain Bardet), Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), Валенти Мадуа (Valentin, Madouas), Кентан Паше (Quentin Pacher), Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), Павел Сиваков (Pavel Sivakov), Реми Каванья (Rémi Cavagna) и Бруно Армираль (Bruno Armirail).

 

  Реми Каванья и Бруно Армираль также примут участие в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту, которая пройдёт 18 сентября.

 

  В этом году действующий чемпион мира прошёл через несколько падений и травм – упал на Страде Бьянке в марте, пропустил несколько гонок весной из-за бронхита, сломал два ребра и плечо при падении на Льеж-Бастонь-Льеж, не был включён в состав Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022, так как после травмы не успел набрать форму к старту французского Гранд-тура. На чемпионат мира Жулиан Алафилипп поедет, восстановившись после вывиха плеча, который получил при падении на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022.

 

  Генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр выразил недовольство участием Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира-2022, так как для команды важнее победы на итальянских классиках конца сезона, но признался, что не может помешать 30-летнему французскому велогонщику бороться за третий титул чемпиона мира.

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships групповая гонка чемпионат Европы по велоспорту в Мюнхене-2022

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Комментарии

  • MVDP
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (29)
    MVDP-Фото
    А набор высоты вы видели?
  • velodoctor
    Тур Словакии-2022. Пролог (2)
    velodoctor-Фото
    Сырица для трековика темповика ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ато проехал пролог, может там нюансы какие были с велосипедом, посадкой, на 3 км в час медленнее победителя.
  • zhekinson
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (3)
    zhekinson-Фото

    Цитата: ЛехаСилос
    Как по мне, то изначально настрой у Юмбы был так себе, а не то, о чем нам здесь Гриша распрягает.

     

    есть такое,Ремко вообще никто всерьёз не воспринимал,а остальных они надеялись укатать и с таким ,прямо скажем, не сильнейшим составом.

  • Astanaforever
    Тур Словакии-2022. Пролог (2)
    Astanaforever-Фото
    Все таки классная эта *Волчья стая*. Неужели на сл.год этот Сырица будет блистать в Астане? Похоже на то.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (68)
    Earl57-Фото

    Ники Терпстра объявил о завершении карьеры.

  • Earl57
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (4)
    Earl57-Фото

    Замечание в твиттере о гипотетической баталии на чемпионате мира в категории U23

    U23 World Championships could hypothetically include a battle between Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Juan Ayuso, Biniam Girmay, Thymen Arensman, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez, Mauro Schmid, Fred Wright, Magnus Sheffield, Alessandro Covi, Santiago Buitrago,...

    Tobias Johannessen, Mattias Skjelmose, Samuele Battistella, Axel Zingle, Andreas Leknessund, Mathieu Burgaudeau, Matteo Jorgenson, Jake Stewart, Ben Turner, Ben Tulett, Mauri Vansevenant, Filippo Zana, Andrea Bagioli, Kévin Vauquelin, Luke Plapp, Robert Stannard,...

    Natnael Tesfatsion, Maxim van Gils, Andrea Piccolo, Axel Laurance, FIlippo Baroncini, Cian Uijtdebroeks, Ilan van Wilder, Quinn Simmons, Hugo Page, Corbin Strong, Tobias Bayer, Marco Brenner, Sean Quinn, Thibau Nys,...

    This list doesn't even include the sprinters

     

  • lazhu
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (29)
    lazhu-Фото

    Цитата: MVDP
    4 % в среднем на последних 500 м, на самом финише от силы 2. Но в целом да, гонка для горняков.

    Какие горняки? О чем вы? Максимальная высота 200 метров

  • Kay82
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (4)
    Kay82-Фото
    верно
  • Aboba
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (3)
    Aboba-Фото

    А так все хорошо начиналось: смены красных маек внутри команды, победа на этапе, деннис под разделку, рогла набирал форму.

    А в итоге...

  • MVDP
    Энрик Мас в третий раз в карье ... (2)
    MVDP-Фото

    Да уж, великих монстров ГК в звенящей форме обошел выскочка Ремко. 

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