Жулиан Алафилипп не сможет принять участие в Тур де Франс-2017

Жулиан Алафилипп вынужден отказаться от участия в Тур де Франс из-за травмы колена

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors не сможет принять участие в Тур де Франс-2017 из-за травмы колена, которую он получил во время Тура Страны Басков. Эта травма не дала гонщику принять участие в Арденнских классиках. Врачи команды проводили консервативное лечение, но оно не принесло результатов.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Поэтому вчера, 10 мая, в Бельгии, Жулиану Алафилиппу была проведена операция, после которой ему понадобится две недели полного отдыха, и только после этого он сможет начать восстановление.

Вернуться на велосипед французский гонщик сможет только через месяц. А это значит, что выйти на старт Тур де Франс 1 июля он не сможет.

Жулиан Алафилипп: «Не могу сказать, как мне тяжело. Просто нет слов. Тур де Франс был моей главной целью года, и пропустить гонку после того, как уже был вынужден отказаться от участия в Арденнских классиках, очень печально. Теперь моя основная задача полностью восстановиться и начать вторую часть сезона в хорошей форме. К счастью, большая часть сезона ещё впереди, надеюсь вернуться».

В этом году Жулиан Алафилипп одержал победу на этапе Париж-Ницца, где финишировал в топ-5 общего зачёта, а также стал призёром Милан-Сан-Ремо.