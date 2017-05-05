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Жулиан Алафилипп не сможет принять участие в Тур де Франс-2017

Жулиан Алафилипп вынужден отказаться от участия в Тур де Франс из-за травмы колена

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors не сможет принять участие в Тур де Франс-2017 из-за травмы колена, которую он получил во время Тура Страны Басков. Эта травма не дала гонщику принять участие в Арденнских классиках. Врачи команды проводили консервативное лечение, но оно не принесло результатов.

 

  Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Поэтому вчера, 10  мая, в Бельгии, Жулиану Алафилиппу была проведена операция, после которой ему понадобится две недели полного отдыха, и только после этого он сможет начать восстановление.

 

  Вернуться на велосипед французский гонщик сможет только через месяц. А это значит, что выйти на старт Тур де Франс 1 июля он не сможет.

 

  Жулиан Алафилипп: «Не могу сказать, как мне тяжело. Просто нет слов. Тур де Франс был моей главной целью года, и пропустить гонку после того, как уже был вынужден отказаться от участия в Арденнских классиках, очень печально. Теперь моя основная задача полностью восстановиться и начать вторую часть сезона в хорошей форме. К счастью, большая часть сезона ещё впереди, надеюсь вернуться».

 

  В этом году Жулиан Алафилипп одержал победу на этапе Париж-Ницца, где финишировал в топ-5 общего зачёта, а также стал призёром Милан-Сан-Ремо.

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Комментарии

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (1)
    Bjoern-Фото

    Либо Гавирия, либо Юэн. Скорее первый, уж слишком четко работает квик-степ

  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    tim147-Фото

    Как-то не вяжутся между собой консервативная езда и Джиро, во всяком случае прежние версии нас приучили к иному уровню дерзости и креативности. "Даю" последний шанс генеральщикам на Блокхаусе - если и там будет превалировать суперрасчетливая езда, то сшансы Дюмулена, Томаса, Ильнура, может даже Юнгельса с Гардереном на подиум существенно возрастут!

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Bjoern-Фото
    Второй, первый был на Этне
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Гаспром каждый этап ездил в отрыве, а сегодня пропустил и зря, можно было отметится. И это пока первый этап когда отрыв не догнали и это было интересно.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    RVL-Фото
    я с 92 по 14км ...
    как раз на самое смачное проснулся
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    kwwk-Фото

    Пока что все предсказуемо и скучно. Надеюсь на Блокхаус хоть немного генеральщики встрепенуться.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    этап ни о чем(

    самый скучный этап Гранд Туров,которые я смотрел,за последние 10 лет.но спать под Сережин голос очень приятно))

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Berdok-Фото

    наверное, на тотализаторе состояние сколотили?

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Camel-Фото

    Уныло, предсказуемо, блёкло и неинтересно.

    Подобные этапы смело можно вычеркивать не только из памяти, но и из истории Джиро.

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    Rokka-Фото
    Эх, Лукас, Лукас.. расчитывал на его сенсационный дубль. Давно так ни за кого не болел как сегодня за него

    Что то он чересчур резко встал. Быть может не переключился?

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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