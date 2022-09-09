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Аттила Вальтер, Ян Тратник и Томас Глоаг переходят в велокоманду Jumbo-Visma

Ян Тратник, Аттила Вальтер и Томас Глоаг пополнят состав команды Jumbo-Visma в 2023 году

 

 

Велокоманда Jumbo-Visma объявила о подписании контрактов с 32-летним словенским велогонщиком Яном Тратником (Jan Tratnik), 24-летним венгерским гонщком Аттилой Вальтером (Attila Valter) и 20-летним британским велогонщиком Томасом Глоагом (Thomas Gloag).

 

Аттила Вальтер, Ян Тратник и Томас Глоаг переходят в велокоманду Jumbo-Visma

 

  Чемпион Словении в разделке Ян Тратник последние пять сезонов выступал в команде Bahrain Victorious. За карьеру он одержал 11 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2020 году. Тратник – четырёхкратный чемпион Словении в разделке, принял участие в 7 Гранд-турах.  Контракт с командой Jumbo-Visma Ян Тратник подписал до конца 2024 года.

 

  Ян Тратник: «Горжусь, что стану членом одной из топовых команд мира. Эта велокоманда показала, что умеет развивать гонщиков. С нетерпением жду возможности внести вклад в будущие успехи команды».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы рады, что Ян придёт в нашу команду. Мы нацелены бороться за победы на крупнейших велогонках в течение всего сезона. Ян – очень ценен команде как личность и как гонщик, способный реализовать наши амбиции».

 

  24-летний Аттила Вальтер последние два года выступает в команде Groupama-FDJ, в 2020 году он три этапа удерживал розовую майку лидера  Джиро д’Италия. В этом году на Страде Бьянке Аттила Вальтер финишировал 4-м, он – победитель Тура Венгрии 2020  года, а также действующий чемпион Венгрии в групповой гонке. Вальтер подписал контракт с  командой Jumbo-Visma до конца 2025 года.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы несколько лет следили за Аттилой. И в гонках, и по тестам мы видим, что у него великолепные способности. С нетерпением ждём начала работы с ним, хотим раскрыть его потенциал».

 

 Аттила Вальтер: «Думаю, атмосфера команды Jumbo-Visma как нельзя лучше подходит мне для дальнейшего развития. Это топовая команда, которая отлично выводит гонщиков на более высокий уровень. После разговора с руководством команды получил заряд уверенности. Надеюсь, в ближайшие годы смогу раскрыть свой потенциал».

 

  20-летний британец Томас Глоаг с командой Jumbo-Visma начнёт карьеру профессионального велогонщика. С августа он уже выступает в команде как стажёр. На недавнем Туре де л’Авенир-2022 Глоаг выиграл 4-й этап и на один день надел майку лидера. Томас Глоаг подписал контракт с Jumbo-Visma до конца 2025 года.

 

  Томас Глоаг: «С нетерпением жду, когда стану гонщиком команды, которая показала, как умеет развивать новых гонщиков. У меня пока мало опыта. Поэтому хочу погрузиться во все тонкости велоспорта».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Томас – прекрасный талант, с которым мы будем работать в ближайшие годы. Сбалансированная программа даст ему массу времени и возможностей для роста. Мы поможем расцвести его таланту».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Аттила Вальтер Ян Тратник Томас Глоаг Jumbo-Visma

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото
    Может быть потому что Шеффилд более склонен к классике?
  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ...Кстати что там по Карапазу. С.Курдюков говорил, что у него уже пошли каг бэ тёрки с начальством на этой Вуэльте (это правда ?). Хотел/Поехал в отрыв - отозвали. На генерал и капитанство не потянул сразу; сейчас уже +15мин. проигрывает в общем зачёте...возможно даже сойдёт. А что ещё досаднее может уйти от ИНЭОСа если не со скандалом, так точно с неприятным чувством осадка, мол не во всём была моя вина...


    Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать -  красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))


  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Моей целью на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Earl57-Фото
    А кого бельгийцы вместо Эйтдебрукса на ЧМ берут? У США, например, 20-летний Шеффилд в заявке на разделку и групповую в категории "Элита", не андеровскую.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Эйтдебрукс. Там его фанаты утверждают что он будет крушить и Эвенпула, и Ван Арта... Всех превзойдет.

    Очень может быть. Насчет Эвенепула не уверен, имхо он такой один, но, как по мне, Циан гонщик калибра Аюсо и Пидкока.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Ремко, скорее всего, разделку выиграет. Привезет Рогличу и Родригесу 1+ минуту. Остальным серьезным претендентам 2+.

    В отношении всей Вуэльты - еще не уверен. Это будет яснее после Сьерра-Невады.

  • Sezar
    Сиан Эйтдебрукс – победительТ ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    s75-Фото
    VN:

    It’s clear that BikeExchange is no longer an option at this moment given the financial demands Yates’ agent is looking for, and even though the Australian team does have a possible spot left on its 2023 roster the team has already made several signings for next year.

    Ineos Grenadiers would not officially comment on Yates’ situation when contacted by VeloNews on Monday morning but it now seems as though staying with the team is still an option.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (3)
    Sezar-Фото

    Я бы даже не сказал, что я верю. Я стараюсь смотреть объективно, но он настолько хорош, что его огромный потенциал виден сразу.

    Тем не менее, я не уверен, что он прям уже почти выиграл Вуэльту несмотря на прекрасную подготовку и отличный вес (я думаю 62 кг. или около - идеально). Слишком уж он порывистый.

    Но лиха беда начало, он все еще восстанавливается после травмы ( я думаю 70-75% потерянного он уже себе вернул). Плюс текущий прогресс. В следующем году добавит еще.

    Буквально сейчас прочитал обзор на Велоньюсе. Там схожие оценки, даже предполагаемый разрыв такой же (3+).

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Мой прогноз - Ремко выиграет среди генеральщиков, Примож немного уступит, но по итогам разделки с запасом обойдёт Маса в ГК. 
    Вполне возможно, что первые два места в разделке именно двум фаворитам ГК и достанутся. 
    Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%.

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