Аттила Вальтер, Ян Тратник и Томас Глоаг переходят в велокоманду Jumbo-Visma

Ян Тратник, Аттила Вальтер и Томас Глоаг пополнят состав команды Jumbo-Visma в 2023 году

Велокоманда Jumbo-Visma объявила о подписании контрактов с 32-летним словенским велогонщиком Яном Тратником (Jan Tratnik), 24-летним венгерским гонщком Аттилой Вальтером (Attila Valter) и 20-летним британским велогонщиком Томасом Глоагом (Thomas Gloag).

Чемпион Словении в разделке Ян Тратник последние пять сезонов выступал в команде Bahrain Victorious. За карьеру он одержал 11 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2020 году. Тратник – четырёхкратный чемпион Словении в разделке, принял участие в 7 Гранд-турах. Контракт с командой Jumbo-Visma Ян Тратник подписал до конца 2024 года.

Ян Тратник: «Горжусь, что стану членом одной из топовых команд мира. Эта велокоманда показала, что умеет развивать гонщиков. С нетерпением жду возможности внести вклад в будущие успехи команды».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы рады, что Ян придёт в нашу команду. Мы нацелены бороться за победы на крупнейших велогонках в течение всего сезона. Ян – очень ценен команде как личность и как гонщик, способный реализовать наши амбиции».

24-летний Аттила Вальтер последние два года выступает в команде Groupama-FDJ, в 2020 году он три этапа удерживал розовую майку лидера Джиро д’Италия. В этом году на Страде Бьянке Аттила Вальтер финишировал 4-м, он – победитель Тура Венгрии 2020 года, а также действующий чемпион Венгрии в групповой гонке. Вальтер подписал контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2025 года.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы несколько лет следили за Аттилой. И в гонках, и по тестам мы видим, что у него великолепные способности. С нетерпением ждём начала работы с ним, хотим раскрыть его потенциал».

Аттила Вальтер: «Думаю, атмосфера команды Jumbo-Visma как нельзя лучше подходит мне для дальнейшего развития. Это топовая команда, которая отлично выводит гонщиков на более высокий уровень. После разговора с руководством команды получил заряд уверенности. Надеюсь, в ближайшие годы смогу раскрыть свой потенциал».

20-летний британец Томас Глоаг с командой Jumbo-Visma начнёт карьеру профессионального велогонщика. С августа он уже выступает в команде как стажёр. На недавнем Туре де л’Авенир-2022 Глоаг выиграл 4-й этап и на один день надел майку лидера. Томас Глоаг подписал контракт с Jumbo-Visma до конца 2025 года.

Томас Глоаг: «С нетерпением жду, когда стану гонщиком команды, которая показала, как умеет развивать новых гонщиков. У меня пока мало опыта. Поэтому хочу погрузиться во все тонкости велоспорта».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Томас – прекрасный талант, с которым мы будем работать в ближайшие годы. Сбалансированная программа даст ему массу времени и возможностей для роста. Мы поможем расцвести его таланту».