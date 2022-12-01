Команда Jumbo-Visma о планах в отношении Вилко Келдермана

Мерейн Зееман: “С Вилко Келдерманом связываем большие планы и надежды”

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) с 2023 года начнёт выступать в команде Jumbo-Visma, в которой в 2012 году начал профессиональную карьеру и выступал до 2016 года. Прошедший сезон 31-летнего нидерландского гонщика в команде Bora-hansgrohe нельзя назвать успешным.

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После подиума на Джиро д’Италия-2020 и 5-го места на Тур де Франс-2021 в этом сезоне Вилко Келдерман проехал два Гранд-турах, но завершил их за пределами топ-15 общего зачёта. Неудачи начали преследовать Келдермана с сентября прошлого года, когда на Туре Бенилюкса он упал и получил перелом таза и рёбер.

На Джиро д’Италия-2022 на 9-м этапе до Блокхауса он выпал из десятки сильнейших генеральной классификации из-за сломанной спицы. А на Вуэльте Испании-2022, на 15-м этапе до Сьерра-Невады из-за падения через 6 км после старта снова потерял место в десятке общего зачёта.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) уверен, что в Jumbo-Visma Вилко Келдерман вернётся на свой высший уровень и будет играть важную роль и в борьбе за генеральную классификацию, и, возможно, как один из ключевых помощников победителя Тур де Франс-2022 Йонаса Вингегора и трёхкратного победителя Вуэльты Испании Приможа Роглича. О планах команды в отношении Вилко Келдермана Мерейн Зееман рассказал в интервью VeloNews.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень важно проанализировать, каким образом он сможет снова добиваться успехов. Думаю, если мы это решим, то Вилко станет одним из лучших генеральщиков мира. С ним у нас связаны большие планы и надежды.

Мы рассчитываем, что в команде он будет играть очень важную роль. Но для начала мы восстановим его форму, начиная с основ. Мы знаем, что он талантлив, это не подлежит сомнению. Просто надо вернуть его сильные стороны. Мы всегда начинаем работу с вопроса, как улучшить спортивные качества гонщика. Думаю, в 2021 году у Вилко было много травм и неудач, что осложнило ему подготовку к сезону 2022 года.

Для начала проведём тщательный анализ, дадим ему новый план выступлений, чтобы вывести на высший для него уровень. Затем он сможет играть ключевую роль во всех наших целях по борьбе за генеральную классификацию. Он сам поборется за генеральную классификацию или, возможно, будет ключевым помощником для Йонаса или Приможа».