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Команда Jumbo-Visma о планах в отношении Вилко Келдермана

Мерейн Зееман: “С Вилко Келдерманом связываем большие планы и надежды”

 

  Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) с 2023 года начнёт выступать в команде Jumbo-Visma, в которой в 2012 году начал профессиональную карьеру и выступал до 2016 года. Прошедший сезон 31-летнего нидерландского гонщика в команде Bora-hansgrohe нельзя назвать успешным.

 

Команда Jumbo-Visma о планах в отношении Вилко Келдермана

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  После подиума на Джиро д’Италия-2020 и 5-го места на Тур де Франс-2021 в этом сезоне Вилко Келдерман проехал два Гранд-турах, но завершил их за пределами топ-15 общего зачёта. Неудачи начали преследовать Келдермана с сентября прошлого года, когда на Туре Бенилюкса он упал и получил перелом таза и рёбер.

 

  На Джиро д’Италия-2022 на 9-м этапе до Блокхауса он выпал из десятки сильнейших генеральной классификации из-за сломанной спицы. А на Вуэльте Испании-2022, на 15-м этапе до Сьерра-Невады из-за падения через 6 км после старта снова потерял место в десятке общего зачёта.

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) уверен, что в Jumbo-Visma Вилко Келдерман вернётся на свой высший уровень и будет играть важную роль и в борьбе за генеральную классификацию, и, возможно, как один из ключевых помощников победителя Тур де Франс-2022 Йонаса Вингегора и трёхкратного победителя Вуэльты Испании Приможа Роглича. О планах команды в отношении Вилко Келдермана Мерейн Зееман рассказал в интервью VeloNews.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень важно проанализировать, каким образом он сможет снова добиваться успехов. Думаю, если мы это решим, то Вилко станет одним из лучших генеральщиков мира. С ним у нас связаны большие планы и надежды.

 

  Мы рассчитываем, что в команде он будет играть очень важную роль.  Но для начала мы восстановим его форму, начиная с основ. Мы знаем, что он талантлив, это не подлежит сомнению. Просто надо вернуть его сильные стороны. Мы всегда начинаем работу с вопроса, как улучшить спортивные качества гонщика. Думаю, в 2021 году у Вилко было много травм и неудач, что осложнило ему подготовку к сезону 2022 года.

 

  Для начала проведём тщательный анализ, дадим ему новый план выступлений, чтобы вывести на высший для него уровень. Затем он сможет играть ключевую роль во всех наших целях по борьбе за генеральную классификацию. Он сам поборется за генеральную классификацию или, возможно, будет ключевым помощником для Йонаса или Приможа».

 

 

 

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Святославчик
    Луис Леон Санчес возвращается ... (11)
    Святославчик-Фото
    Астана превращается в богадельню... Сложно представить за что будут бороться.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    Astanaforever-Фото
    С этим составом где эти недоездуны мартинелли, груздевы, захаровы, конти, домюровские , натаровы,и прочая шваль халявщиков, Астане тока вешаться, чтобы второй год испытать позор и тем самым вылетить из мирового дивизиона. Вино че думает, в этом сезоне полный провал, а в следующем эти сбитые летуны поедут ковать победы? Наивно. Я думаю, он просто идет по течению и авось прокатит и оттягивает время, час Х, когда команду закроют. А там трын- трава не гори. Так понимать? Не позорьтесь.
  • Krakk
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Krakk-Фото

    Препарат-то ерундовый, обидно так нелепо залететь.

    Цитата: vadi
    В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
    Это, мягко говоря, глупость. Принимать что попало по одной указке со стороны, когда от этого может рухнуть вся карьера, будет только последний имбецил.

  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    vadi-Фото
    Еще неизвестно откуда этот трамадол. Наверняка во многих командах высокого уровня есть своя медицина и подопечным запрещено принимать что либо самостоятельно. В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    nightbuster33-Фото
    О наличии или отсутствии у каждого члена команды Астана контракта вы можете ознакомится на Фан-сайте команды Астаны,проследив,когда и на какое время были подписаны контракты с каждым членом команды. Возможно,в свое время не были учтены переподписки вне "трансферного окна".
  • Esperus2006
    Самуэле Баттистелла остается в ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Супер, нравится этот гонщик
  • Camel
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Camel-Фото

    Надеяться Юберу на "силу своей команды" в лице Варрана Баргиля, Насэра Буанни и Клемана Шампуссана - все равно что надеяться на старика Хоттабыча.

  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    sixpack-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Из состава Астаны в настоящее время не имеют продолжения контракта:Бод(ЮАР),Ромо(Испания) и Зейтц(Каз.).Не понятно о Скарони(Италия),пришедшего в середине сезона(на какой срок был подписан его контракт?). С учетом Санчеса  и Скарони в итоге: 25 уч-ов. Могут быть в составе- троица не имеющие пока котракта+ Сырица,Чжан и, возможно, молодой Лопез(Эквадор). К сведению- Чжан был 5-ым на Чемпионате Мира, когда  Пидкок(Анг.) стал победителем, проиграв  ему 24сек.Вариации ограничены,главное чтобы Зейтц был в составе.

     

    CQ говорит, что у Ромо контракт продолжается, мл Лопес уже подписан. "Висят" Бруссенский, де Бод, Федоров, Груздев, Пронский, Зейц, Скарони. + Сырица и Чжан, всего 22 в составе и 9 непонятно. Сырицу, Федорова, Пронского, Зейца и Скарони всяко надо оставлять. PCS Груздева поставили уже в состав 2023, хотя он вот необязателен...

     

  • Earl57
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Earl57-Фото

    Если команду не найдет, то только Анды и останутся. А с командой у него проблемы, ибо никто не хочет связываться с гонщиком, которого поймали на применении запрещенного препарата. Поскольку поймали дважды в разные дни, то доказать случайное попадание в организм ему будет проблематично...

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    nightbuster33-Фото

    Из состава Астаны в настоящее время не имеют продолжения контракта:Бод(ЮАР),Ромо(Испания) и Зейтц(Каз.).Не понятно о Скарони(Италия),пришедшего в середине сезона(на какой срок был подписан его контракт?). С учетом Санчеса  и Скарони в итоге: 25 уч-ов. Могут быть в составе- троица не имеющие пока котракта+ Сырица,Чжан и, возможно, молодой Лопез(Эквадор). К сведению- Чжан был 5-ым на Чемпионате Мира, когда  Пидкок(Анг.) стал победителем, проиграв  ему 24сек.Вариации ограничены,главное чтобы Зейтц был в составе.

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