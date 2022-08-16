Дилан ван Барле и Вилко Келдерман переходят в велокоманду Jumbo-Visma

Вилко Келдерман и Дилан ван Барле подписали 3-летние контракты с велокомандой Jumbo-Visma

Нидерландские велогонщики Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) и Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) подписали трёхлетние контракты с велокомандой Jumbo-Visma, где будут выступать в 2023 году. Оба гонщика сравнивают переход в нидерландскую велокоманду Мирового тура с возвращением домой.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

31-летний Вилко Келдерман выступал в нидерландской команде ещё когда она называлась Rabobank, он перешёл в команду Мирового тура из континентальной команды Rabobank в 2012 году и выступал в ней до конца 2016 года, после чего перешёл в команду Sunweb.

Последние два года Вилко Келдерман был гонщиком команды Bora-hansgrohe. Вилко Келдерман одержал за свою карьеру 4 победы, его высшим достижением на Гранд-турах стало 3-е место на Джиро д’Италия-2020, в 2021 году он финишировал 5-м на Тур де Франс.

Дилан ван Барле – победитель Париж-Рубэ-2022, серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира-2021, призёр Тура Фландрии-2022 выступал в континентальной команде Rabobank в 2011-2013 годах, с 2018 года был гонщиком команды INEOS (Sky), проехал за карьеру 12 Гранд-туров.

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «С особым чувством приветствуем Вилко, который возвращается в команду, где начинал карьеру. И мы, и он многому научились за эти годы. Мы знаем, в чём именно сможем помочь друг другу расти. Мы очень мотивированы, надеемся, что Вилко сыграет важную роль в поддержке Приможа и Йонаса. Но также Вилко и сам будет бороться за высокие результаты.

Мы гордимся и счастливы,что Дилан выбрал нас. У него великолепный список достижений, его очень уважает пелотон. Мы нацелены на крупные победы, с Диланом в команде наши шансы на успех возрастают».

Вилко Келдерман: «Рад снова работать вместе. Хотя я долго работал в других командах, Jumbo-Visma для меня как домашняя команда. Я хорошо знаю людей команды, всегда поддерживал с ними связь. Думаю, сделал правильный шаг для развития карьеры. Команда прогрессирует, интересно узнать, к каким результатам это приведёт.

Jumbo-Visma – команда, которая ставит высокие цели, надеюсь, смогу внести вклад в общее дело. Думаю, мне ещё есть куда расти и есть шансы проявить себя. Команда недавно добилась огромных успехов, надеюсь помогать ребятам, которые принесли эти успехи. Также надеюсь передать свой опыт молодым гонщикам. С нетерпением жду начала работы».

Дилан ван Барле: «С нетерпением жду следующий сезон. Я нидерландский гонщик, поэтому переход в нидерландскую команду для меня как возвращение домой. Последние несколько лет я внимательно следил за развитием команды, они всё время растут, поэтому я выбрал Jumbo-Visma. С Ваутом и такими гонщиками как Тиш и Натан, у нас будет очень мощная команда, особенно на классиках.

Надеюсь хорошо выступить весной, хочу внести вклад и на многодневных гонках. В этом году команда заслуженно выиграла Тур де Франс с Йонасом, я бы хотел войти в состав на Туре в следующем году».