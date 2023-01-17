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Планы команды Jumbo-Visma в отношении Сеппа Кусса

Мерейн Зееман: «Сепп Кусс – бесценный помощник, оплот команды Jumbo-Visma»

 

 

  28-летний Сепп Кусс – один из ключевых гонщиков команды Jumbo-Visma в борьбе за победы на многодневных гонках. Уроженец штата Колорадо помогал Приможу Рогличу одержать три победы на Вуэльте Испании, а Йонасу Вингегору – выиграть Тур де Франс.

 

  Лучшим результатом самого Сеппа Кусса в генеральной классификации из 9 стартов на Гранд-турах стало 8-е место на Вуэльте Испании в 2021 году. В числе 7 побед Кусса – этап Тур де Франс-2021 и этап Вуэльты Испании-2019.

 

  И команда Jumbo-Visma пока не собирается переводить Сеппа Кусса из грегари высшего класса в генеральщика, о чём спортивный директор команды Мерей Зееман рассказал в интервью VeloNews.

 

Планы команды Jumbo-Visma в отношении Сеппа Кусса

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы попробовали с ним бороться за генеральную классификацию в 2021, оценили результаты. Но, считаю, мы разработали для Сеппа очень важную роль помощника. В этом плане он невероятно ценный гонщик. Я бы сказал, что эта роль подходит ему больше.

 

  У него есть способности. В труднейшие моменты Сепп всегда рядом с лидером. Мы строили команду много лет. Если посмотреть, как развивался Сепп, он стал оплотом команды Jumbo-Visma, но не тем, что преследует свои цели в общем зачёте, а являясь суперценным товарищем по команде для остальных.

 

  Вспомним последний Тур де Франс. Там боролись не только Йонас и Погачар, но также шла борьба между Майкой, Куссом и Крёйсвейком. Эти трое были среди лучших горняков. Для победы на Тур де Франс нужны такие ребята. И они бесценны.  Лишаться таких помощников непозволительно.

 

  На Джиро д’Италия в следующем году будет много километров в разделках. Так что миссия борьбы за генеральную классификацию будет для Сеппа невыполнима. Пытаться пробовать подобное, когда он был суперценным гонщиком на Тур де Франс. Нет. Я не представляю команду на Туре без Сеппа.

 

В 2021, когда Примож упал, Сепп выиграл этап. Поэтому сказал бы, что мы нашли правильный вариант совместной работы».

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma

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Комментарии

  • oBepcaH
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    oBepcaH-Фото
    Филиппо Коломбо это который МТБ ездит? Интересно, он за них будет МТБ ездить, если это тот, или перейдет в шоссе?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о системе начисления ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Интересная подборка. Спасибо.
  • Astanaforever
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    Astanaforever-Фото
    A как же Антонио?
  • VeloVelo
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не надо забывать, что Сонни еще и чемпион Италии!



    Здоровья и счастья в семье!

  • velodoctor
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    velodoctor-Фото

    Брамбилла приземлился у них) Не удивлюсь если сразу им приглашение на Джиро дадут. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Sezar-Фото

    Карапас - интересный гонщик. Сил на более менее равную борьбу с топами у него практически нет, но за счет колеса и тактики он может обострить гонку.

  • patar
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: SVS
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
    Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... 
    Эмираты бы справку сделали, что трамадол этот не так действует, как тот который запрещен)))) ахаха... как с ковидом и аюсо было
  • Freejazz
    Джей Вайн переходит в велокома ... (4)
    Freejazz-Фото
    Грегари к Ремко.
  • Coffe
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (1)
    Coffe-Фото
    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.

    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).
    Карапас едет как может. А может он не всегда.
    По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает. 



    Цитата: Shalam s Urala
    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку
    не ведитесь на мифы
    Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое . 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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