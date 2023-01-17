Планы команды Jumbo-Visma в отношении Сеппа Кусса

Мерейн Зееман: «Сепп Кусс – бесценный помощник, оплот команды Jumbo-Visma»

28-летний Сепп Кусс – один из ключевых гонщиков команды Jumbo-Visma в борьбе за победы на многодневных гонках. Уроженец штата Колорадо помогал Приможу Рогличу одержать три победы на Вуэльте Испании, а Йонасу Вингегору – выиграть Тур де Франс.

Лучшим результатом самого Сеппа Кусса в генеральной классификации из 9 стартов на Гранд-турах стало 8-е место на Вуэльте Испании в 2021 году. В числе 7 побед Кусса – этап Тур де Франс-2021 и этап Вуэльты Испании-2019.

И команда Jumbo-Visma пока не собирается переводить Сеппа Кусса из грегари высшего класса в генеральщика, о чём спортивный директор команды Мерей Зееман рассказал в интервью VeloNews.

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Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы попробовали с ним бороться за генеральную классификацию в 2021, оценили результаты. Но, считаю, мы разработали для Сеппа очень важную роль помощника. В этом плане он невероятно ценный гонщик. Я бы сказал, что эта роль подходит ему больше.

У него есть способности. В труднейшие моменты Сепп всегда рядом с лидером. Мы строили команду много лет. Если посмотреть, как развивался Сепп, он стал оплотом команды Jumbo-Visma, но не тем, что преследует свои цели в общем зачёте, а являясь суперценным товарищем по команде для остальных.

Вспомним последний Тур де Франс. Там боролись не только Йонас и Погачар, но также шла борьба между Майкой, Куссом и Крёйсвейком. Эти трое были среди лучших горняков. Для победы на Тур де Франс нужны такие ребята. И они бесценны. Лишаться таких помощников непозволительно.

На Джиро д’Италия в следующем году будет много километров в разделках. Так что миссия борьбы за генеральную классификацию будет для Сеппа невыполнима. Пытаться пробовать подобное, когда он был суперценным гонщиком на Тур де Франс. Нет. Я не представляю команду на Туре без Сеппа.

В 2021, когда Примож упал, Сепп выиграл этап. Поэтому сказал бы, что мы нашли правильный вариант совместной работы».