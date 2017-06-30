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Винченцо Нибали начал работать техническим консультантом в новой велокоманде “Q36.5”

Винченцо Нибали о работе в велокоманде “Q36.5” и новых обязанностях технического консультанта

 

 

  Винченцо Нибали завершил 18-летнюю карьеру на классике 8 октября Ломбардия и сразу же переключился на новые обязанности. Одержавший в общей сложности 52 победы в карьере, включая победы на всех трёх Гранд-турах, Винченцо Нибали помогает бывшему директору команды Qhubeka Дугу Райдеру (Douglas Ryder) создавать новую велокоманду, которая будет называться Q36.5.

 

Винченцо Нибали начал работать техническим консультантом в новой велокоманде “Q36.5”

 

  В августе и сентябре La Gazzetta dello Sport и VeloNews сообщали, что в пелотоне скоро появится новая, базирующаяся в Швейцарии, велокоманда, которую строит Дуг Райдер, закрывший команду Qhubeka-NextHash в конце 2021 года.

 

  Титульный спонсор команды – итальянская компания по производству спортивной одежды “Q36.5”. “Q”  - первая буква латинского слова “quaerere” – “исследование, поиск”, а 36,5 – оптимальная температура тела человека.

 

  В составе команды уже 23 гонщика, которые будут выступать на велосипедах Scott. Спортивными директорами новой команды будут Пётр Вадецки (Piotr Wadecki), бывший генеральный менеджер команды ССС, Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia), Алекс Санс Вега (Alex Sans Vega), работавший спортивным директором команды Human Powered Health и Аарт Вирхаутен (Aart Vierhouten).

 

  Официальное представление команды намечено на начало ноября. По сообщению Tuttobici, в состав команды вошли Джанлука Брамбилла, Маттео Москетти из Trek-Segafredo, Филиппо Конка из Lotto Soudal, Маттео Бадилатт из Groupama-FDJ, специалист маунтинбайка Филиппо Колобмо, а также нео-про Антонио Пуппио, Николо Паризини и Вальтер Кальцони. Предположительно к команде также присодинятся Джек Бауэр и Дамьен Хаусон из BikeExchange-Jayco, Том Девриендт из Intermarché, Марк Донован из DSM, Йонас Рапп из Hrinkow Advarics Continental Team.

 

 О новой команде и своей новой работе Нибали рассказал в интервью Tuttobici.

 

  Винченцо Нибали: «У меня очень напряжённые дни. Провожу много времени за компьютером, рассылаю и получаю письма, принимаю многочисленные телефонные звонки. Это стресс. Продолжаю вставать рано утром, как делал всегда, когда тренировался к классикам.

 

  Мы назовём имена в начале ноября. У нас 23 гонщика, полный состав. Команда Q36.5 будет выступать на велосипедах Scott. Недавно команда встречалась в Варезе, в Солбьяте-Олоне. Следующий тренировочный сбор пройдёт в испанском Кальпе».

 

  В интервью Cyclingnews Винченцо Нибали также упоминал свою новую роль технического советника в команде Дуга Райдера:

 

  «Для меня это новое приключение, как и для команды. Но мы готовы справиться с трудностями и насладиться успехом. Меня очень вдохновляет эта работа, рад стать частью команды. Это следующая глава моей жизни после завершения карьеры велогонщика.

  Дуг проделал великолепную работу. У нас есть спортивные директора Алекса Санс Вега и Габриэле Миссалья. Команда будет молодой, но сильной».

 

  Винченцо Нибали принял участие в посттуровском критериуме “Prudential Singapore Criterium”, где занял третье место. Его следующий старт – ещё один посттуровский критериум Сайтама. В интервью Cyclingnews после финиша на Ломбардии Винченцо Нибали говорил: «Надеюсь ещё принять участие в гонке на маунтинбайках Cape Epic в Южной Африке. Думаю, великолепно наслаждаться велоспортом даже когда стал бывшим профессионалом».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:50 | Регистрация: 30.06.2017

    А че это интересно он своего Антонио в эту команду не перетащил? Или он там не нужен? Вот точно он Астане даром не сдался.

    Вся жизнь это гонка.
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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали начал работать ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А че это интересно он своего Антонио в эту команду не перетащил? Или он там не нужен? Вот точно он Астане даром не сдался.
  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор о маршруте Тур ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Непонятно, что за такие напуски тумана в отношении участия на ТдФ у Й. В.?

    Ясно ведь, победы на Джиро и ТдФ несопоставимы по престижности. 

     

     

  • Anghor
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (1)
    Anghor-Фото

    Позорного колёсничества станет меньше...

  • Ернат
    Крис Фрум о системе начисления ... (4)
    Ернат-Фото
    100% согласен, пелотон молодеет, стремительными шагами
  • Ернат
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (4)
    Ернат-Фото

    Нибали красавчик

  • error
    Йонас Вингегор о маршруте Тур ... (3)
    error-Фото

    Упоминание о том, что хотел бы побед на всех Гранд турах... мня тоже убеждает в том, что Джиро он хочет больше (и разделок там, как он хочет, больше)... но чрезвычайно лоялен команде и спонсорам... осторожничает...

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    error-Фото

    ИМХО.. если столько раз подчеркнуто что приоритет команды (и видимо спонсоров) именно Тур, то варианта 2:

    1. Винне едет Тур, Рогла - Джиро и оба + Вуэльта

    2. Винне едет Тур+ Вуэльта, Рогла Тур + Вуэльта, а Джиро отправят Вилко.

     

    Рисковать отправлять одного травмоопасного Роглу на Тур не рискнут.

  • Josh
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (1)
    Josh-Фото

    "Пюи-де-Дом находился в регионе Овернь, где живёт Роман Барде." понятно, сейчас вулкан переехал... :)

  • RVL
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (4)
    RVL-Фото

    заехали ли бы втроем, взявшись а ручкам, из уважения к сединам!

  • Earl57
    Крис Фрум о системе начисления ... (4)
    Earl57-Фото

    То ли еще будет. На PCS подсчитали, что гонщики в возрасте не старше 21 года составляют 38% от общего числа гонщиков элитного уровня. И с каждым годом их будет становиться все больше и больше. Только в этот трансферный период вордтуровские команды подписали не менее 15-ти гонщиков в возрасте 18-19 лет. Пелотон стремительно молодеет. Эти парни уже отметились на престижных андеровских и юниорских гонках, как однодневных, так и многодневных. И они не собираются ждать, пока к ним привыкнут и их запомнят. Так что "чудес" будет еще немало. И еще не раз и не два пожилые болельщики будут задавать вопрос: "А это кто? Откуда он взялся?"

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