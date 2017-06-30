Винченцо Нибали начал работать техническим консультантом в новой велокоманде “Q36.5”

Винченцо Нибали о работе в велокоманде “Q36.5” и новых обязанностях технического консультанта

Винченцо Нибали завершил 18-летнюю карьеру на классике 8 октября Ломбардия и сразу же переключился на новые обязанности. Одержавший в общей сложности 52 победы в карьере, включая победы на всех трёх Гранд-турах, Винченцо Нибали помогает бывшему директору команды Qhubeka Дугу Райдеру (Douglas Ryder) создавать новую велокоманду, которая будет называться Q36.5.

В августе и сентябре La Gazzetta dello Sport и VeloNews сообщали, что в пелотоне скоро появится новая, базирующаяся в Швейцарии, велокоманда, которую строит Дуг Райдер, закрывший команду Qhubeka-NextHash в конце 2021 года.

Титульный спонсор команды – итальянская компания по производству спортивной одежды “Q36.5”. “Q” - первая буква латинского слова “quaerere” – “исследование, поиск”, а 36,5 – оптимальная температура тела человека.

В составе команды уже 23 гонщика, которые будут выступать на велосипедах Scott. Спортивными директорами новой команды будут Пётр Вадецки (Piotr Wadecki), бывший генеральный менеджер команды ССС, Габриэле Миссалья (Gabriele Missaglia), Алекс Санс Вега (Alex Sans Vega), работавший спортивным директором команды Human Powered Health и Аарт Вирхаутен (Aart Vierhouten).

Официальное представление команды намечено на начало ноября. По сообщению Tuttobici, в состав команды вошли Джанлука Брамбилла, Маттео Москетти из Trek-Segafredo, Филиппо Конка из Lotto Soudal, Маттео Бадилатт из Groupama-FDJ, специалист маунтинбайка Филиппо Колобмо, а также нео-про Антонио Пуппио, Николо Паризини и Вальтер Кальцони. Предположительно к команде также присодинятся Джек Бауэр и Дамьен Хаусон из BikeExchange-Jayco, Том Девриендт из Intermarché, Марк Донован из DSM, Йонас Рапп из Hrinkow Advarics Continental Team.

О новой команде и своей новой работе Нибали рассказал в интервью Tuttobici.

Винченцо Нибали: «У меня очень напряжённые дни. Провожу много времени за компьютером, рассылаю и получаю письма, принимаю многочисленные телефонные звонки. Это стресс. Продолжаю вставать рано утром, как делал всегда, когда тренировался к классикам.

Мы назовём имена в начале ноября. У нас 23 гонщика, полный состав. Команда Q36.5 будет выступать на велосипедах Scott. Недавно команда встречалась в Варезе, в Солбьяте-Олоне. Следующий тренировочный сбор пройдёт в испанском Кальпе».

В интервью Cyclingnews Винченцо Нибали также упоминал свою новую роль технического советника в команде Дуга Райдера:

«Для меня это новое приключение, как и для команды. Но мы готовы справиться с трудностями и насладиться успехом. Меня очень вдохновляет эта работа, рад стать частью команды. Это следующая глава моей жизни после завершения карьеры велогонщика.

Дуг проделал великолепную работу. У нас есть спортивные директора Алекса Санс Вега и Габриэле Миссалья. Команда будет молодой, но сильной».

Винченцо Нибали принял участие в посттуровском критериуме “Prudential Singapore Criterium”, где занял третье место. Его следующий старт – ещё один посттуровский критериум Сайтама. В интервью Cyclingnews после финиша на Ломбардии Винченцо Нибали говорил: «Надеюсь ещё принять участие в гонке на маунтинбайках Cape Epic в Южной Африке. Думаю, великолепно наслаждаться велоспортом даже когда стал бывшим профессионалом».