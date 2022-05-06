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Винченцо Нибали завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Винченцо Нибали объявил, что едет финальный сезон в карьере  

 

 

  В Мессине, своём родном городе, после финиша 5-го этапа Джиро д’Италия-2022 Винченцо Нибали объявил, что в конце этого сезона поставит точку в карьере профессионального велогонщика. 14 ноября Нибали исполнится 38 лет.

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Начав карьеру в 2005, в команде Fassa Bortolo, Винченцо Нибали одержал  победы на  всех трёх Гранд-турах, дважды поднимался на высшую ступень подиума домашнего итальянского  Гранд-тура, дважды выиграл классику-Монумент Ломбардию, стал победителем классики-Монумента Милан-Сан-Ремо, выиграл шесть этапов Тур де Франс, семь этапов Джиро д’Италия, два этапа Вуэльты Испании, дважды побеждал на Тиррено-Адриатико. В общей сложности Винченцо Нибали одержал 54 победы, принял участие в 26 Гранд-турах.

 

  Дольше всего Винченцо Нибали выступал в командах Liquigas (2006-2012), с которой выиграл первый Гранд-тур – Вуэльту Испании, и Astana (2013-2016). С казахстанской велокомандой Нибали одержал победы на Тур де Франс и Джиро д’Италия.

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  В интервью RAI, в телепрограмме “Processo alla Tappa” Винченцо Нибали сказал, что несколько лет ждал этапа Джиро до Мессины, чтобы объявить о завершении карьеры:

 

  «Нет, я не случайно решил сделать объявление именно здесь. Уже несколько лет я знал, что в Мессине будет финишировать этап. Как я уже говорил, моя карьера была  долгой. Нужно было выбрать момент и самое подходящее место для объявления, и я выбрал Мессину.

 

  Думаю, пора отойти в сторону. Хотел дождаться, когда Джиро приедет в Мессину, чтобы официально объявить о моём решении рядом с семьёй и друзьями. Раньше или позже этот момент должен был настать. Пора посвятить себя тем, временем с которыми я жертвовал долгие годы, прежде всего, моей семье.

 

  Было ясно, что такой момент настанет, но это было только моё решение. Решал только я. Я хотел  приехать сюда. Из-за разных событий было трудно попасть сюда. Но уже с  прошлого года я знал, что Джиро приедет на Сицилию, знал, что этап финиширует в Мессине, поэтому не завершал и ждал.

 

  Сегодня последние 130 км этапа ехали по дорогам, где я всегда тренировался, на этих дорогах я рос. Это вызвало странные чувства, что-то вроде волшебства, которое переносит тебя ненадолго в прошлое.

 

  Хочу попробовать что-то показать на этой Джиро. Будет непросто, но посмотрим. Сейчас у меня смешанные эмоции, сильные чувства. Но сейчас подвожу черту и продолжу ехать Джиро день за днём. Хочу наслаждаться гонкой до самого финиша».

 

  На вопрос журналиста, не передумает ли завершать карьеру, Винченцо Нибали ответил: «Не думаю». Но итальянский гонщик подчеркнул, что никогда не говорил, что физически не способен продолжать карьеру.

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Победа №6 на этапах Джиро для Арно. Молодец, Гавирия очень старался, но чуть-чуть не успел, Демар был на 1% поМощнее на спурте.

     

    Цитата: RVL
    Демар любимчик публики! Какое же настроение дарит

    +

    А ещё заметил, как француз долго позировал на подиуме, соскучился и любит это дело, тем более что настроение его после победы даже по интервью было видно очень и очень радостное.

     

    Тут такое ещё "проишествие" было: https://twitter.com/i/status/1524411699876540418

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    И снова будет катание вдоль моря и спринтерский финиш.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул не может финишировать в большой группе, видно у него есть страх попасть в завал. Его немного прижали и он сразу бросил бороться за финиш.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    velodoctor-Фото

    Новый саган

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    RVL-Фото

    Демар любимчик публики! Какое же настроение дарит!

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Что этот Гирмай делает в этом сезоне! Молодчик.
  • hodorik
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    hodorik-Фото

    Не знал , что Павел француз ... Красава ??

  • hodorik
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    hodorik-Фото

    Скорее бы горы , там начнётся раздача )))

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    Адриен-Фото
    Он и эту гонку начал "свеженьким". И "вдруг" - проблема с бедром... Медики сами не в курсе в чем причина. Где гарантия, что и на ТДФ не вылезет что-нибудь подобное ? Тем более, что желания работать на другого лидера у него не очень проглядывается ...Вообще, у Лопеса что ни ГТ, то какая-нибудь проблема. Ему надо не к травматологу, а к психологу. Чтобы встряхнулся, перестроился, перековался, переосмыслился.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото
    Увы не получится, финиш под спринтеров.
    Тут надо отдать должное оргам, не стали подстраивать маршрут этапа под своего любимца публики.

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