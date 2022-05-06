Винченцо Нибали завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Винченцо Нибали объявил, что едет финальный сезон в карьере

В Мессине, своём родном городе, после финиша 5-го этапа Джиро д’Италия-2022 Винченцо Нибали объявил, что в конце этого сезона поставит точку в карьере профессионального велогонщика. 14 ноября Нибали исполнится 38 лет.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Начав карьеру в 2005, в команде Fassa Bortolo, Винченцо Нибали одержал победы на всех трёх Гранд-турах, дважды поднимался на высшую ступень подиума домашнего итальянского Гранд-тура, дважды выиграл классику-Монумент Ломбардию, стал победителем классики-Монумента Милан-Сан-Ремо, выиграл шесть этапов Тур де Франс, семь этапов Джиро д’Италия, два этапа Вуэльты Испании, дважды побеждал на Тиррено-Адриатико. В общей сложности Винченцо Нибали одержал 54 победы, принял участие в 26 Гранд-турах.

Дольше всего Винченцо Нибали выступал в командах Liquigas (2006-2012), с которой выиграл первый Гранд-тур – Вуэльту Испании, и Astana (2013-2016). С казахстанской велокомандой Нибали одержал победы на Тур де Франс и Джиро д’Италия.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

В интервью RAI, в телепрограмме “Processo alla Tappa” Винченцо Нибали сказал, что несколько лет ждал этапа Джиро до Мессины, чтобы объявить о завершении карьеры:

«Нет, я не случайно решил сделать объявление именно здесь. Уже несколько лет я знал, что в Мессине будет финишировать этап. Как я уже говорил, моя карьера была долгой. Нужно было выбрать момент и самое подходящее место для объявления, и я выбрал Мессину.

Думаю, пора отойти в сторону. Хотел дождаться, когда Джиро приедет в Мессину, чтобы официально объявить о моём решении рядом с семьёй и друзьями. Раньше или позже этот момент должен был настать. Пора посвятить себя тем, временем с которыми я жертвовал долгие годы, прежде всего, моей семье.

Было ясно, что такой момент настанет, но это было только моё решение. Решал только я. Я хотел приехать сюда. Из-за разных событий было трудно попасть сюда. Но уже с прошлого года я знал, что Джиро приедет на Сицилию, знал, что этап финиширует в Мессине, поэтому не завершал и ждал.

Сегодня последние 130 км этапа ехали по дорогам, где я всегда тренировался, на этих дорогах я рос. Это вызвало странные чувства, что-то вроде волшебства, которое переносит тебя ненадолго в прошлое.

Хочу попробовать что-то показать на этой Джиро. Будет непросто, но посмотрим. Сейчас у меня смешанные эмоции, сильные чувства. Но сейчас подвожу черту и продолжу ехать Джиро день за днём. Хочу наслаждаться гонкой до самого финиша».

На вопрос журналиста, не передумает ли завершать карьеру, Винченцо Нибали ответил: «Не думаю». Но итальянский гонщик подчеркнул, что никогда не говорил, что физически не способен продолжать карьеру.