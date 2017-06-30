Петер Саган подписал 10-летний договор о сотрудничестве с компанией “Sportful”

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:03
Петер Саган в следующее десятилетие останется представителем компании по производству спортивной одежды “Sportful”
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages
31-летний словацкий велогонщикПетер Саган подписал 10-летний контракт с производителем спортивной одежды, компанией “Sportful”. В велоформе этого производителя Петер Саган начал выступать в команде Tinkoff-Saxo в 2015 году, а когда в 2017 перешёл в Bora-hansgrohe, с ним в немецкую велокоманду в качестве поставщика спортивной одежды пришла и компания “Sportful”.
Став трёхкратным чемпионом мира, в 2018 году Петер Саган продолжил сотрудничество со “Sportful” на новом уровне, запустив собственную линию спортивной одежды.
С 2022 года словацкий велогонщик будет выступать во французской проконтинентальной команде TotalEnergies, вместе с ним в эту команду пришла и компания “Sportful”.
Петер Саган: «Очень счастлив и горд, что остаюсь частью семьи “Sportful”. За последние годы мои взаимоотношения с семьёй Кремонезе, особенно с Дарио и Алессио, укрепились и вышли за пределы спорта и спортивных результатов, стали для меня особенными.
Компания всегда показывала, что верит в меня, чему я очень рад и благодарен. Уверен, в следующие десять лет мы получим ещё больше радости от сотрудничества».
Дарио Кремонезе (Dario Cremonese), владелец компании “Sportful”: «Наши взаимоотношения с Петером всегда были прежде всего личными, а потом профессиональными. Контракт с ним – естественный шаг для всех, кто знает, какие отношения сложились у Петера с компанией, с владельцами и работниками. Мы всегда с удовольствием приветствовали его в наших рядах, гордимся, что он будет с нами следующие десять лет, а значит, появится много новых идей».
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