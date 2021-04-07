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Велокоманда Trek-Segafredo пропустит классику “Scheldeprijs”-2021

 Велокоманда Trek-Segafredo снялась с классики “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что мужской состав команды не примет участие в классике  категории 1. Pro “Scheldeprijs”-2021, которая состоится 7 апреля.

 

  В пресс-релизе команды говорится: "Из-за двух положительных случаев коронавируса, выявленных на прошлой неделе, мы решили снять нашу мужскую команду с гонки “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности.

 

Команда будет изолирована дома на неделю в качестве дополнительной меры безопасности. К соревнованиям команда вернётся на гонке “Brabantse Pijl”.

 

Классика “Brabantse Pijl”-2021 пройдёт 14 апреля.

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Теги к статье: Trek-Segafredo

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Scheldeprijs

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А мне кажется, не стоит переоценивать ВВА и МВДП. Пока что они всего лишь выскочки.
    К тому же оба не очень молоды. Матье 26 уже стукнуло, Вауту в этом году 27 будет.
    А ездят не умно, тратят себя на все четыре стороны. Как голодный подросток, которому дали мильон и сказали: "купи себе все, что пожелвешь".

    Слишком многого от них все ждут. 
    Не люблю "ожиданий", они, обычно, не оправдываются ;)

  • Адриен
    Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (1)
    Адриен-Фото

    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Кроме прочего отчему, что после Планш-де-Бельфий, Роглич все разделки проехал с накатом на второй половине дистанции. Браво! 

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото

    Открытие этой разделки - Йонас Вингегард.

    Разочарование - Тао Гегенхарт. 

     

    После мгновенной реабилитации Тур-Вуэльта 2020, Примож Роглич - самый стабильный и перспективный многоднещик в любой долгосрочной перспективе. Чтобы не происходило.

     

    Тадей? Как уже несколько раз писал здесь Sezar: энергия, потраченная на TA, предрешила много чего. Сюда же плюсуем почти родной Тур ОАЕ, ради нужной победы на котором Погачар выложился такие чуть больше, чем привык ранее. 

     

    Адам "Ятц" в очередной раз в этом сезоне доказал, что он перепрыгнул в правильную корзину. 

     

     

     

     

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    motte-Фото

    Опять звереет примож,  а тдф решит все. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    velodoctor-Фото

    Погачар что-то слабо проехал, в одно время с Йетсом. Я ожидал лучшего времени.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    Николай Н.-Фото

    Роглич начал с победы, сделал не большой задел.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    kwwk-Фото
    Команды стартуют по рейтингу, т.е по одному гонщику в группу команд, а вот каких гонцов куда решает сама команда, в первую очередь учитывая погоду.
  • Shalam s Urala
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    Shalam s Urala-Фото
    бес попутал )
  • MVDP
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    MVDP-Фото
    Только не на Каталонии, а на Тиррено.
    Чтобы воспроизвести подводку, аналогичную предстрадовской, нужно велокроссовый сезон проехать)

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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