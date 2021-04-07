Велокоманда Trek-Segafredo пропустит классику “Scheldeprijs”-2021

Велокоманда Trek-Segafredo снялась с классики “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности



Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что мужской состав команды не примет участие в классике категории 1. Pro “Scheldeprijs”-2021, которая состоится 7 апреля.

В пресс-релизе команды говорится: "Из-за двух положительных случаев коронавируса, выявленных на прошлой неделе, мы решили снять нашу мужскую команду с гонки “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности.

Команда будет изолирована дома на неделю в качестве дополнительной меры безопасности. К соревнованиям команда вернётся на гонке “Brabantse Pijl”.

Классика “Brabantse Pijl”-2021 пройдёт 14 апреля.