Велокоманда Trek-Segafredo пропустит классику “Scheldeprijs”-2021

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 00:16
Велокоманда Trek-Segafredo снялась с классики “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности
Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что мужской состав команды не примет участие в классике категории 1. Pro “Scheldeprijs”-2021, которая состоится 7 апреля.
В пресс-релизе команды говорится: "Из-за двух положительных случаев коронавируса, выявленных на прошлой неделе, мы решили снять нашу мужскую команду с гонки “Scheldeprijs”-2021 в качестве меры предосторожности.
Команда будет изолирована дома на неделю в качестве дополнительной меры безопасности. К соревнованиям команда вернётся на гонке “Brabantse Pijl”.
Классика “Brabantse Pijl”-2021 пройдёт 14 апреля.
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