Компания “Deceuninck” перестанет спонсировать команду после 2021 года

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 22:48
Компания “Deceuninck” уходит из спонсоров велокоманды Deceuninck-Quick Step в конце 2021 года
В день, когда Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, продлил контракт с “Quick-Step Floors” ещё на 6 лет, второй титульный спонсор команды – компания “Deceuninck”, объявила, что перестанет поддерживать команду по окончании 2021 года.
“Deceuninck” стали титульным спонсором бельгийской велокоманды Мирового пелотона в 2019 году. За это время гонщики Deceuninck-Quick Step одержали 127 побед.
В пресс-релизе компании “Deceuninck” говорится: «Компания “Deceuninck” хотела бы поблагодарить Wolfpack («Вольчью стаю») за многочисленные фантастические моменты и вдохновляющий темперамент. Мы желаем все членам команды всего наилучшего в будущем».
Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout), исполнительный директор Deceuninck Group: «Когда “Deceuninck” и Патрик Лефевр встретились в октябре 2018 года, команда находилась в трудной ситуации и искала спонсоров. Как энтузиаст велоспорта и бизнесмен, я увидел сходные черты между Wolfpack и нашим брендом – стремление к высоким целям и перспективность. Наша команда Deceuninck успешно запустила в Европе новый продукт – окна и дверные профили Elegant. Наша компания считает важным сохранять дух Wolfpack и продолжать создавать продукцию высшего уровня для наших покупателей».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (142)