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Компания “Deceuninck” перестанет спонсировать команду после 2021 года

Компания “Deceuninck” уходит из спонсоров велокоманды Deceuninck-Quick Step в конце 2021 года

 

  В день, когда Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, продлил контракт с “Quick-Step Floors” ещё на 6 лет, второй титульный спонсор команды – компания “Deceuninck”, объявила, что перестанет поддерживать команду по окончании 2021 года.  

 

  “Deceuninck” стали титульным спонсором бельгийской велокоманды Мирового пелотона в 2019 году. За это время гонщики Deceuninck-Quick Step одержали 127 побед.

 

  В пресс-релизе компании “Deceuninck” говорится: «Компания “Deceuninck” хотела бы поблагодарить Wolfpack («Вольчью стаю») за многочисленные фантастические моменты и вдохновляющий темперамент. Мы желаем все членам команды всего наилучшего в будущем».

 

  Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout), исполнительный директор Deceuninck Group: «Когда “Deceuninck” и Патрик Лефевр встретились в октябре 2018 года, команда находилась в трудной ситуации и искала спонсоров. Как энтузиаст велоспорта и бизнесмен, я увидел сходные черты между Wolfpack и нашим брендом – стремление к высоким целям и перспективность. Наша команда Deceuninck успешно запустила в Европе новый продукт – окна и дверные профили Elegant. Наша компания считает важным сохранять дух Wolfpack и продолжать создавать продукцию высшего уровня для наших покупателей».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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  1. close2you

    Сегодня, 23:10 | Регистрация: 22.07.2017

    Если Ремко заберет Джиро, то проблем не будет вообще с поиском нового спонсора. Имхо biggrin

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Удивительные вы люди: успевать смотреть другие гонки во время Джиро)

     

    После коммента про Кэва, долго искала его в протоколе) не могу придумать правдопободного объяснения этим цифрам, кроме "здесь вам не Тур Турции"beach

  • close2you
    Компания “Deceuninck” перестан ... (1)
    close2you-Фото

    Если Ремко заберет Джиро, то проблем не будет вообще с поиском нового спонсора. Имхо biggrin

  • EL-Fenomeno
    UCI изменил правила выброса му ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вообще то такое приветствуется от ЮСиАй, а то как то странно было видеть, когда зона выброса мусора на этапе стоит на последих 10-20 км., когда пелотон уже валит по настоящему, а тут приходится избавляться от фантиков и бачков ибо раньше нельзя - накажут. Смотришь, а фляги летят во все стороны, причём те кто колесит в середине пелотона бросают сильно и по дуге чтобы не было "эффекта бумеранга". Даже на одном этапе этой Джиро был повтор когда кто то бросил флягу, а она попала в столб или знак и от сильного удара прям сфонтарировала.

    Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, гонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска)

    Ну да)) Тут ты борешся за секунды или место/позицию в пелотоне, а надо выбрасывать. Одним глазом видишь что народ и слева, и справа, и чисто уже на "автоматной интуитивности" кричишь: "разойдитесь люди, я бросаю мусор флягу и мне надо потом штрафа что кому то я сделал фингал или вмятину на теле". И смех, и грех tease

    Однако любители сувениров порой сами подвергают себя опасности из-за желания, мол сейчас будут бросать, нужно собирать (хорошо хоть когда бросают порожняк) или бегут фиг знает куда в огород только чтобы достать этот бачек))  

  • RVL
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    RVL-Фото
    феникс тут вообще только ради спринтов первой недели. или вандерпула вы тут ожидали на генерал?
  • MVDP
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    MVDP-Фото
    "Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели".
    Да и как узнать, способен или неспособен, не заявившись?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    RVL-Фото

    я думал, только Роглич мелочится на промежутках за секунды. ну мол генералу зашквар. ан нет. ремко с эганом зарубились))

    о чем это говорит? может дзонколан и не решает особо?

    лет сии...



    пертуха снес испаньелку)) обтекаемости ради)) работает

    как и бора



    а сашка то...рядом..молодец какой

  • svenfischer
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    svenfischer-Фото

    Вяло... Если неспособен ехать 3 недели, к чему заявлялся?

  • Ice
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    Интересно Кэвендиш финишировал...

    Что-то произошло наверное, или вообще в гору не тянет, хотя, какие тут горы. Да и Ходж на 4 с лишним минуты отстал, вроде колумбиец, хоть и спринтер, должне быть привычен к подъемам. На следующий сезон квикам нужен топовый финишер, если хотят и дальше штамповать победы.

  • patar
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    patar-Фото
    Интересно Кэвендиш финишировал...
  • Ice
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Посмотрел немного финишную часть этапа. Особенно понравилась игра "угадай гонщика" от Отара.
     - неужели Лопес?
     - нет, все-же Карретеро
     - все-таки Рохас
     - теперь точно видно, что Карретеро
     - Серрано???

    Согласен, у него там еще Імпи не Імпи был поначалу)))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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