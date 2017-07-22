Компания “Deceuninck” перестанет спонсировать команду после 2021 года

Вообще то такое приветствуется от ЮСиАй, а то как то странно было видеть, когда зона выброса мусора на этапе стоит на последих 10-20 км., когда пелотон уже валит по настоящему, а тут приходится избавляться от фантиков и бачков ибо раньше нельзя - накажут. Смотришь, а фляги летят во все стороны, причём те кто колесит в середине пелотона бросают сильно и по дуге чтобы не было "эффекта бумеранга". Даже на одном этапе этой Джиро был повтор когда кто то бросил флягу, а она попала в столб или знак и от сильного удара прям сфонтарировала.

Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, гонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска)

Ну да)) Тут ты борешся за секунды или место/позицию в пелотоне, а надо выбрасывать. Одним глазом видишь что народ и слева, и справа, и чисто уже на "автоматной интуитивности" кричишь: "разойдитесь люди, я бросаю мусор флягу и мне надо потом штрафа что кому то я сделал фингал или вмятину на теле". И смех, и грех

Однако любители сувениров порой сами подвергают себя опасности из-за желания, мол сейчас будут бросать, нужно собирать (хорошо хоть когда бросают порожняк) или бегут фиг знает куда в огород только чтобы достать этот бачек))