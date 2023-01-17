Сонни Кольбрелли завершает карьеру профессионального велогонщика

Проблемы с сердцем не позволили Сонни Кольбрелли продолжать карьеру профессионального велогонщика

32-летний Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) официально объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Став чемпионом Европы в групповой гонке в 2021 году, итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious затем одержал самую главную победу своей карьеры – на классике Монументе Париж-Рубэ, причём выиграл эпический, осложнённый дождём, выпуск гонки, проходившей в нестандартное время – 3 октября.

Но в 2022 году Сонни Кольбрелли выступал в майке чемпиона Европы лишь четыре дня. 21 марта, на 1-м этапе Вуэльты Каталонии Сонни Кольбрелли занял 2-е место в спринте, проиграв Майклу Мэттьюсу, а после пересечения линии финиша рухнул на землю.

Врачи спасли Сонни Кольбрелли после внезапной остановки сердца, диагностировали аритмию, а затем для предотвращения подобных инцидентов имплантировали подкожный кардиовертер-дефибриллятор. Хотя Сонни Кольбрелли вернулся к обычной жизни, происшествие и последующая операция поставили точку в спортивной карьере.

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На сайте команды Bahrain Victorious Сонни Кольбрелли написал:

«Год назад в это время я праздновал самую важную победу карьеры – Париж-Рубэ. Никогда не думал, что через год буду проходить через самый сложный момент в судьбе. Но это моя жизнь, жизнь, за которую благодарен, которую рисковал потерять, и которая дала мне второй шанс.

Поэтому сегодня вспоминаю, как вышел победителем из Северного Ада, что выиграл легендарный выпуск, который вошёл в историю, о котором могу рассказывать своим детям. Им, моей семье, всем близким людям я обязан своей новой жизнью. Они дают мне силы принять этот момент спортивной карьеры, когда я вынужден отказаться от мечты всей жизни – добавить в список достижений победу на этапе Гранд-тура или Туре Фландрии.

После того, что случилось в Каталонии, меня никогда не оставляла, пусть и слабая, надежда, что я останусь профессиональным велогонщиком. Я понимал, что из-за дефибриллятора вернуться будет сложно. В Италии выступление с ним запрещено законом.

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Но я не сдавался благодаря поддержке врачей команды и главному врачу – доктору Дзаккария (Dr Zaccaria). Под строгим медицинским контролем я возобновил тренировки на велосипеде, проходил осмотры и консультировался со специалистами этой сферы, среди которых директор Университетской клиники в Падуе профессор Коррадо. Он проводил мне имплантацию дефибриллятора.

Мы оценивали подобные случаи, например, с футболистом Кристианом Эриксеном (Christian Eriksen), у которого, как и у меня, имплантирован дефибриллятор, и он возобновил карьеру. Но велоспорт – не футбол. Это другой спорт, где надо ехать по улицам. Это не игра на футбольном газоне, где в случае необходимости команда врачей вовремя поможет. И тренируются футболисты в ограниченном пространстве, а велосипедисты часто в одиночестве часами едут по малопроезжим дорогам.

Именно это осложняет возвращение. Признаюсь, я обдумывал вариант убрать дефибриллятор. Но, как уже говорил, велоспорт – не футбол. И по тем причинам, которые уже упомянул, и по интенсивности усилий. Но, прежде всего, удаление дефибриллятора идёт вразрез с медицинской практикой и означает, что удаляется спасательное средство, необходимое как вторичная профилактика. И риск тоже высок. Риск, который не могу себе позволить. Верю, что Бог дал мне шанс ради Аделины, Виттории, Томазо, ради моих родителей.

Я прощаюсь с велоспортом. Постараюсь проститься с улыбкой за всё хорошее, что он дал мне. Даже если мне больно говорить «прощай» после такого сезона, какой был в прошлом году – после лучшего сезона в моей карьере. Понимаю, что жизнь предлагает и забирает. И возвращает что-то уже в другой форме.

Готов продолжать быть чемпионом, таким, как на велосипеде. Я останусь в велоспорте с Bahrain Victorious, команда стала для меня второй семьёй. Команда будет со мной в этот переходный период от гонщика к новой роли. Я стану послом наших партнёров, буду тесно сотрудничать с нашей группой спортивных директоров, поделюсь опытом с товарищами по команде.

Рад, что за последние месяцы стал детям примером для подражания. Возможно, говорю себе, потому что человек, покрытый грязью, выглядит немного похожим на супергероя. Рано или поздно мне бы хотелось что-нибудь сделать для них. У меня есть шанс помогать команде Bahrain Victorious и любительским молодёжным командам Cycling Team Friuli и Cannibal U19.

Меня ждут новые вызовы, готов смело их принять. Хочу встретить их, улыбаясь. Я продолжу с радостью ездить на велосипеде, пусть теперь только ради удовольствия, а не в соревнованиях».

Милан Эрцен (Milan Erzen), управляющий директор команды Bahrain Victorious: «Сонни – часть команды с самого её основания. Он чемпион. Я рад ,что мы смогли помочь ему добиться невероятных результатов. Самое важное – его здоровье. Мы рады, что Сонни продолжит работать с нами, будет делиться опытом с профессиональной и любительскими развивающими командами».