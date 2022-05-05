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Сонни Кольбрелли планирует завершить карьеру велогонщика

Сонни Кольбрелли завершит карьеру велогонщика в 2022 году

 

Сонни Кольбрелли планирует завершить карьеру велогонщика

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) завершит карьеру в этом году. 32-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious не выступал в гонках с 22 марта, когда после финиша 2-го этапа Вуэльты Каталонии у него произошла остановка сердца, и он потерял сознание. Врачи спасли Сонни Кольбрелли, но ему потребовалась имплантация подкожного кардиовертера-дефибриллятора.

 

  Закон Италии не позволяет выступать профессиональным спортсменам с дефибриллятором. В мае этого года, по сообщению VeloNews, Сонни Кольбрелли рассматривал возможность сменить гражданство и выступать под швейцарским флагом и обсуждал это с командой.

 

  Но, как сообщала La Gazzetta dello Sport,  менять гражданство итальянский гонщик не стал и собирается закончить карьеру, о чём официально сообщит 15 ноября. Пока о решении Сонни Кольбрелли сказал друзьям и коллегам, что подтвердили Cyclingnews.

 

  Сонни Кольбрелли начал выступать в профессионалах в 2011 году в команде Colnago CSF Bardiani, а с 2017 перешёл в команду Bahrain. На счету Сонни Кольбрелли 34 победы, а самую главную победу он одержал в 2021 году, выиграв осенний выпуск классики-Монумента Париж-Рубэ, где участвовал в первый раз в карьере.

 

  В апреле, в интервью La Gazzetta dello Sport Сонни Кольбрелли говорил: «Многие спрашивают меня, как я, и я отвечаю, что счастлив быть с семьёй. Считаю, что мне очень повезло. И это не просто слова. Все знают, что жизнь быстротечна. Но мы никогда не задумываемся об этом, особенно когда постоянно заняты, например, у велогонщиков стиль жизни – постоянно заняты.

  Конечно, когда очнулся в больнице, с трудом осознал, что случилось. Сначала мне было трудно в это поверить и принять. Первой эмоцией была злость. Спрашивал, почему я, что сделал, чтобы со мной такой произошло. Но на эти вопросы нет ответа. По правде говоря, когда просыпаюсь утром, просто стараюсь улыбаться. Понимаю, что у меня был только один шанс, и мне повезло остаться».

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli

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  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 5.05.2022

    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.

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Комментарии

  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    RVL-Фото
    Годю? Перец знойный конечно..и прям за всех французов))
  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    За одного битого двух небибых дают (с)
    На ломбардии показал, что пофик дым, побеждаем . По ремко на этом туре -шансов ноль. Смотри на планы и составы уае и юмбы хотя бы, и квиков. Не способен.даже не поедет

  • Даниил
    Сонни Кольбрелли планирует зав ... (1)
    Даниил-Фото
    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.
  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meridale


    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

    Пока что радуются французы. Годю на седьмом небе от счастья. Говорит, наконец-то Тур, который мне идеально подходит.

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    Гонщик-Фото

    В том и дело что битый, Ломбардия вообще каким боком к Туру относится? По поводу Ремко и малые шансы вообще смешно, чел только прибавляет и вполне способен заграбастать Тур. 

  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Meridale-Фото

    Возможно эта гонка будет зрелещней для зрителей. Потому что последние годы для, скажем так, зрителя со стажем гонки стали менее интересны. Да, скоростя, техника, ватты на килограмм, но на это местами скучно смотреть.
    Уровень гонщиков стал такой вышкаленный на современных технологиях, топы все так плотно идут, что лишняя не продуманная атака может выкинуть его с 10ки генерала. А это голы, очки, секунды и контракт на следующий сезон.
    Королевские горные этапы по 5-6 часов с наборам 5000+, где разборки начинаются на 5км до финише мне лично не надо. Ушли те времена, когда на банзай не глядя уезжали была не была.

    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (98)
    s75-Фото

    Пишут, что Сонни решил закончить. Трудное, но верное решение.

  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    Все шифруются, а погги уже готов!

    Он уже битый, и стал сильнее именно морально. + Команда на порядок сильнее.



    Ломбардия хорошо это показала. Команда рвет, погачар рвет. К туру прикинут как пчелам жало вынять



    Ремко здесь не будет ибо шансы малы. Берналь, карапас даже если и да, то нет

  • Ернат
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (1)
    Ернат-Фото

    шмели, конечно монстры

  • litxaa
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    litxaa-Фото

    Какие разные мнения о маршруте от "Фиии, нет горных финишей на 3-тьей неделе и очень мало эпических гор" до "Фиии, всего 1 разделка и та с горкой"

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