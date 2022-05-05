Сонни Кольбрелли планирует завершить карьеру велогонщика

Сонни Кольбрелли завершит карьеру велогонщика в 2022 году

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Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) завершит карьеру в этом году. 32-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious не выступал в гонках с 22 марта, когда после финиша 2-го этапа Вуэльты Каталонии у него произошла остановка сердца, и он потерял сознание. Врачи спасли Сонни Кольбрелли, но ему потребовалась имплантация подкожного кардиовертера-дефибриллятора.

Закон Италии не позволяет выступать профессиональным спортсменам с дефибриллятором. В мае этого года, по сообщению VeloNews, Сонни Кольбрелли рассматривал возможность сменить гражданство и выступать под швейцарским флагом и обсуждал это с командой.

Но, как сообщала La Gazzetta dello Sport, менять гражданство итальянский гонщик не стал и собирается закончить карьеру, о чём официально сообщит 15 ноября. Пока о решении Сонни Кольбрелли сказал друзьям и коллегам, что подтвердили Cyclingnews.

Сонни Кольбрелли начал выступать в профессионалах в 2011 году в команде Colnago CSF Bardiani, а с 2017 перешёл в команду Bahrain. На счету Сонни Кольбрелли 34 победы, а самую главную победу он одержал в 2021 году, выиграв осенний выпуск классики-Монумента Париж-Рубэ, где участвовал в первый раз в карьере.

В апреле, в интервью La Gazzetta dello Sport Сонни Кольбрелли говорил: «Многие спрашивают меня, как я, и я отвечаю, что счастлив быть с семьёй. Считаю, что мне очень повезло. И это не просто слова. Все знают, что жизнь быстротечна. Но мы никогда не задумываемся об этом, особенно когда постоянно заняты, например, у велогонщиков стиль жизни – постоянно заняты.

Конечно, когда очнулся в больнице, с трудом осознал, что случилось. Сначала мне было трудно в это поверить и принять. Первой эмоцией была злость. Спрашивал, почему я, что сделал, чтобы со мной такой произошло. Но на эти вопросы нет ответа. По правде говоря, когда просыпаюсь утром, просто стараюсь улыбаться. Понимаю, что у меня был только один шанс, и мне повезло остаться».