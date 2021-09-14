Сонни Кольбрелли о составляющих победы на чемпионате Европы-2021 в Трентино

Сонни Кольбрелли: «Ремко Эвенепул был сильнее меня, но я смог удержаться»

Первым стартом 31-летнего гонщика команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли в майке чемпиона Европы-2021 в групповой гонке будет классика «Джиро делла Тоскана – Мемориал Альфредо Мартини», которая пройдёт 15 сентября. А 26 сентября он выйдет на старт групповой гонки чемпионата мира-2021 во Фландрии в составе сборной Италии.

В интервью La Gazzetta dello Sport Сонни Кольбрелли рассказал, что одной из составляющих его побед стала работа с психологом, благодаря чему итальянский гонщик смог трансформировать многочисленные подиумы и высокие места в победы, одержанные в 2021 году.

Сонни Кольбрелли: «Это была не простая победа, она одержана в Италии и в борьбе с такими соперниками как Ремко Эвенепул и Тадей Погачар. В воскресенье Ремко был сильнее меня, но я смог удержаться с ним, а Бенуа Коснефруа нет. Психологическая уверенность прибавила мне физических сил, которых не хватало. После многочисленных неудач на этот раз мне хватило самообладания, и я выиграл.

Мой психолог научил меня бросать работать только после того, как пересёк финишную черту. Он напомнил мне, что когда мне тяжело, то и мои соперники тоже мучаются, и что именно здесь создаётся разница между победой и поражением.

В воскресенье я считал минуты и секунды, когда терпел до конца финального подъёма. В этом был мой ключ к победе.

Форма у меня в порядке, мне просто надо продолжать её удерживать и не слишком заморачиваться об остальном. Я собираюсь проехать гонку в Италии, но не буду убивать себя на тренировках.

Ван Арт и Ван дер Пул – сильные соперники, но если мы поведём гонку как в воскресенье в Тренто, то сможем сказать своё слово. Никто не умеет читать гонку лучше Маттео Трентина. Он атаковал, потому что понял, что это тот самый момент, когда надо взорвать гонку. Я не думаю, что со сплочённостью итальянской команды сравнятся другие сборные».