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Сонни Кольбрелли о составляющих победы на чемпионате Европы-2021 в Трентино

Сонни Кольбрелли: «Ремко Эвенепул был сильнее меня, но я смог удержаться»

 

 

  Первым стартом 31-летнего гонщика команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли в майке чемпиона Европы-2021 в групповой гонке будет классика «Джиро делла Тоскана – Мемориал Альфредо Мартини», которая пройдёт 15 сентября. А 26 сентября он выйдет на старт групповой гонки чемпионата мира-2021 во Фландрии в составе сборной Италии.

 

Сонни Кольбрелли о составляющих победы на чемпионате Европы-2021 в Трентино

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Сонни Кольбрелли рассказал, что одной из составляющих его побед стала работа с психологом, благодаря чему итальянский гонщик смог трансформировать многочисленные подиумы и высокие места в победы, одержанные в 2021 году.

 

  Сонни Кольбрелли: «Это была не простая победа, она одержана в Италии и в борьбе с такими соперниками как Ремко Эвенепул и Тадей Погачар. В воскресенье Ремко был сильнее меня, но я смог удержаться с ним, а Бенуа Коснефруа нет. Психологическая уверенность прибавила мне физических сил, которых не хватало. После многочисленных неудач на этот раз мне хватило самообладания, и я выиграл.

 

Мой психолог научил меня бросать работать только после того, как пересёк финишную черту.  Он напомнил мне, что когда мне тяжело, то и мои соперники тоже мучаются, и что именно здесь создаётся разница между победой и поражением.

 

В воскресенье я считал минуты и секунды, когда терпел до конца финального подъёма. В этом был мой ключ к победе.

 

Форма у меня в порядке, мне просто надо продолжать её удерживать и не слишком заморачиваться об остальном. Я собираюсь проехать гонку в Италии, но не буду убивать себя на тренировках.

 

Ван Арт и Ван дер Пул – сильные соперники, но если мы поведём гонку как в воскресенье в Тренто, то сможем сказать своё слово. Никто не умеет читать гонку лучше Маттео Трентина. Он атаковал, потому что понял, что это тот самый момент, когда надо взорвать гонку. Я не думаю, что со сплочённостью итальянской команды сравнятся другие сборные».

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (38)
    VeloVelo-Фото

    Слушая комментарии Курдюкова в последних гонках, сложилось ощущение, что но уже пару-тройку месяцев (как минимум) живет в Италии, и оттуда и комментит.

    Кто-нибудь в курсе, так ли это или мне померещилось? )

  • VeloVelo
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Это было, кажется, на Туре Турции?

  • VeloVelo
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Неплохой горняк и мотор. Звезд с неба не хватал, сам ничего не пытался 
    и не помню, чтобы видел его в качестве помощника. 

    EF берет его, видимо, потому что нужен темнокожий для отчетности. 
    Для их спонсора это важно.


  • Earl57
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Nathan
    Переходите на британскую версию и не будет никаких проблем.

    Проблем и так не было. С интершумом гонка прекрасно смотрелась.

    Просто посмеялись, что Никита появился только чтобы сказать "Пока пока!"

  • Ice
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Дык Кэв помоложе Нибали.
    Болезный Пино вообще в десятке финишировал. Уж его-то молодые дарования должны были как стоячего объезжать))

    Возраст - это цифры, на каждого влияет по-своему, кто-то к 35 уже на излете, а у кого-то самый расцвет. А люди, делающие выводы по возрасту... Черт знает, как их даже охарактеризовать. А комментатор... Алмедия, Шампусин. За что нам это?

  • Bogdan
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Bogdan-Фото
    Культур-мультур. Он точно не гей еще и в хорошем смьісле?
  • Nathan
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Nathan-Фото
    Переходите на британскую версию и не будет никаких проблем.
  • Адриен
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Адриен-Фото
    100%
  • Astanaforever
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я в шоке от этого эфиопа. Видите ли ему Астана мешала раскрыться на протяжении трех лет. Он может тока побеждать на турах в Африке и все.Это тот редиска, который в этом году отнял победу у сокомандника , в горах , подтащив испанца с проконти к лидировавшему Пронскому на финише . И сам не взял и у Пронского украл победу, подарив сопернику. "Бабе с воза кобыле легче" . Избавляться от баластов нужно Астане. Тем более таких не скромных. Лучше уж молчал бы этот бочковоз.
  • Camel
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (14)
    Camel-Фото

    Цитата: AmaAma
    ...Мезгец* (не могу произвести фамилию верно) 

    Вы и по "Могоричу" промахнулись. Так только СК произносит, считая, что так звучит больше по-английски, хотя Мохорич в Англии был только на гонках.



    Цитата: старт-шоссе 82
    ...Ремко лучший гонщик на ЧЕ...

    Лучшим гонщиком во все времена считался победитель. Тот, кто собрал больше медалей считался самым активным.

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