Сонни Кольбрелли – чемпион Европы по велоспорту-2021 в групповой гонке

Чемпион Италии одержал победу в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту-2021

31-летний действующий чемпион Италии Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал победу на чемпионате Европы по велоспорту-2021, проводившимся в итальянском Тренто. На домашней трассе Сонни Кольбрелли стартовал как один из фаворитов.

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Недавний победитель Тура Бенилюкса преодолел прохождение Монте Бондоне (Monte Bondone) и восьмикратное прохождение подъёма Пова (3,7 км с 4,8%), отобрался в сильную группу гонщиков (Маттео Трентин, Тадей Погачар, Павел Сиваков, Бен Херманс, Марк Хирши, Ремко Эвенепул, Бенуа Коснефруа), атаковавших за 40 км до финиша.

За 22 км до финиша на предпоследнем прохождении подъёма Пова удержался с атаковавшим бельгийским гонщиком Ремко Эвенепулом и французским гонщиком Бенуа Коснефруа.На финальных 15 километрах Ремко Эвенепул задавал скорость, на последнем прохождении подъёма ему удалось избавиться лишь от Коснефруа, а Сонни Кольбрелли удержался на колесе недавнего бронзового призёра чемпионата Европы в разделке.

Ремко Эвенепул и Сонни Кольбрелли за 2 км до финиша везли ближайшему преследователю почти две минуты. Сонни Кольбрелли вовремя открыл спринт, опередив молодого соперника примерно на десять метров, которых было достаточно, чтобы отпраздновать на финише победу.

Photo © photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021 @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Сонни Кольбрелли: «Фантастическая победа. Потрясающе. У нас была суперсильная команда. В начале гонки я чувствовал себя не очень хорошо, на мне было огромное давление, потому что в этой гонке у меня был отличный шанс. Но итальянская команда сработала идеально. Трентин в финале великолепно меня поддержал. Потом мне удалось поехать за Эвенепулом на последнем подъёме, хотя мне было тяжело. Я так счастлив, потому что одержал победу в Италии, это особенная победа для итальянца».