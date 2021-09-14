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Сонни Кольбрелли – чемпион Европы по велоспорту-2021 в групповой гонке

Чемпион Италии одержал победу в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту-2021

 

 

  31-летний действующий чемпион Италии Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал победу на чемпионате Европы по велоспорту-2021, проводившимся в итальянском Тренто. На домашней трассе Сонни Кольбрелли стартовал как один из фаворитов.

 

 

 Photo ©  @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

Недавний победитель Тура Бенилюкса преодолел прохождение Монте Бондоне (Monte Bondone) и восьмикратное прохождение подъёма Пова (3,7 км с 4,8%), отобрался в сильную группу гонщиков (Маттео Трентин, Тадей Погачар, Павел Сиваков, Бен Херманс, Марк Хирши, Ремко Эвенепул, Бенуа Коснефруа), атаковавших за 40 км до финиша.  

 

За 22 км до финиша на предпоследнем прохождении подъёма Пова удержался с атаковавшим бельгийским гонщиком Ремко Эвенепулом и французским гонщиком Бенуа Коснефруа.На финальных 15 километрах Ремко Эвенепул задавал скорость,  на последнем прохождении подъёма ему удалось избавиться лишь от Коснефруа, а Сонни Кольбрелли удержался на колесе недавнего бронзового призёра чемпионата Европы в разделке.

 

Ремко Эвенепул и Сонни Кольбрелли за 2 км до финиша везли ближайшему преследователю почти две минуты.  Сонни Кольбрелли вовремя открыл спринт, опередив молодого соперника примерно на десять метров, которых было достаточно, чтобы отпраздновать на финише победу.

 

  Photo © photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021 @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

 

  Сонни Кольбрелли: «Фантастическая победа. Потрясающе. У нас была суперсильная команда. В начале гонки я чувствовал себя не очень хорошо, на мне было огромное давление, потому что в этой гонке у меня был отличный шанс. Но итальянская команда сработала идеально. Трентин в финале великолепно меня поддержал. Потом мне удалось поехать за Эвенепулом на последнем подъёме, хотя мне было тяжело. Я так счастлив, потому что одержал победу в Италии, это особенная победа для итальянца».

 

 

Результаты групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021

 

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships

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Комментарии

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Не, тема с минусами нормальная. Если тебе ставят много минусов, ты задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    А если тебе ставят много плюсов, ты воодушевляешься и, опять же, задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    Про ВВП и уровень жизни давайте уже закончим. 
    Не здесь об этом писать.



  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (37)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Колбрелли Браво! Всё отлично сделал. Растет! Пора на классики.

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А зачем Сонни было работать? Тем более, что сзади был Трентин?
    Всё четко разыграл Сонни. 

    Эвенепул сделал всё что мог, сделал все правильно, но, сил оторваться от "спринтера" Кольбрелли не хватило. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Много вы знаете спринтеров, которые могут высидеть в такой гонке?
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно ))
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.

    Там же на второй половине дистанции круги были. Поэтому потенциальные круговые либо сами сходили, либо их снимали организаторы. Ну и как обычно, отработавшие на своих лидеров гонщики уходили. Это же не многодневка, смысла продолжать гонку уже не было.

  • Sezar
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Sezar-Фото

    Отличная гонка. Нога у Ремко есть. Мотор у него снова самый сильный в пелотоне. Динамика превосходная. А база в ногах, опыт и хитрость приложатся. Не сомневаюсь что и Лефевр (и Вантуренхаут) супердоволен и уверился, что Ремко готов к самым высоким достижениям.

    Главное - без травм! И все будет хорошо.

    Сонни - респект. Что единственный, выжил. Не факт, что такое повторится еще.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото
    У нас сегодня, т.е. уже вчера был день города, так что смотрел только начало гонки, но сразу было выдно что это будет интересный роад рэйс (тем более без радио). Но вот смотрю итоговый протокол: Сонни конечно красава, на Туре Бенелюкса ещё показал в какой он форме, но как теперь ему быть с майкой трэ колорэ чемпиона Италии, когда придётся колесить в звёздно-бело-синей майке ЧЕ !? Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.
    Цитата: Nathan
    Очередной удар по самолюбию золотого мальчика бельгийского велоспорту.
    Вообще-то так ему и надо, наверное подЗабыл что шоссейный велоспорт, детка)
    Цитата: Camel
    Цитата: levonardo
    ...Ремко, видимо, расстроился

    И снова стал хамить.
    Никогда его не любил, а с очередным его недовольством вот в такой грубой форме, в который раз понимаю, что молодой ТИПаж Рэмко типичный ХАМло((
  • jerzyk
    Крис Фрум стал техническим сов ... (25)
    jerzyk-Фото
    Напомните, а то я кроме ОБС(однабабкасказала) и бла-бла-бла,ничего не припоминаю.Ну разве как баба-менеджер думала,что у неё яйца больше чем у Вино!

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