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Жуан Алмейда планирует вернуться на Джиро д’Италия в 2023 году

Жуан Алмейда: «Ожидал большего на Джиро д’Италия-2022»

 

 

  Жуан Алмейда (João Almeida) трижды принимал участие в Джиро д’Италия, финишировал 4-м и 6-м. В этом году он стартовал на итальянском Гранд-туре как капитан команды UAE Team Emirates, но из-за ковида сошёл после 17 этапа, когда находился на 4-м месте в генеральной классификации.  24-летний португальский велогонщик в какой-то степени компенсировал эту неудачу на Вуэльте Испании, где помог товарищу по команде Хуану Аюсо подняться на подиум, а сам финишировал 5-м.

 

В следующем году целью Жуана Алмейды снова будет Джиро д’Италия, гонка, в которой в 2020 году он две недели удерживал розовую майку лидера.

 

 

Жуан Алмейда планирует вернуться на Джиро д’Италия в 2023 году

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  О своих планах Жуан Алмейда рассказал в интервью The National. Сейчас португальский велогонщик команды UAE Team Emirates принимает участие в тренировочном лагере в Абу-Даби, где помогает участникам программы подготовки молодых велогонщиков Объединённых Арабских Эмиратов “Adnoc Accelerator Program”.

 

  Жуан Алмейда: «Хочу снова сфокусироваться на Джиро. У нас был довольно хороший год, но на Джиро д’Италия-2022 ожидал немного большего. К сожалению, у меня был ковид, но команда не зависит только от меня. В целом я многому научился, показал несколько хороших результатов.

 

  Мне нравится принимать участие в программе и входить в семью UAE Team Emirates. Важно находить в ОАЭ новые таланты, потому что будущее зависит от молодых спортсменов».

 

  Программа поиска талантов даёт возможность молодым гонщикам тренироваться вместе с профессионалами и под руководством тренерпов команды UAE Team Emirates. Победитель «Adnoc Accelerator» сможет год работать по развивающей программе команды, получит консультации тренеров и специалистов по питанию, посетит официальный тренировочный 10-дневный лагерь команды, который пройдёт в декабре в Испании.

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Ернат
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (4)
    Ернат-Фото

    почему не выграть? парню всего 25 лет, все у него еще впереди

  • RVL
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    RVL-Фото

    интересная мысль, об окне..

    не легко существовать в период "доминатора"..аля "армстронга", который вычеркнул приличную плеяду гонцов...

    но тут..парни насыпают как из ведра..не проходит и сезона что бы кто то новый не появился...

    на каждом гт нет 100% фаворита..

    ждать окна?

    тут вопрос скорее к себе...

  • Yuriy 17
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Как очконосец в копилку команды Р. Барде вполне ценный гонщик

  • uran
    Роман Барде об “окне поколений ... (3)
    uran-Фото
    То понос то золотуха. Уран Пино Порт Крёйсвейк Ланда и тд. многие могли быть удачливее.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (6)
    Earl57-Фото

    Хм. Ремко перебирается в Испанию и до весны бельгийцы его радужную майку не увидят. Зато всю зиму, вплоть до февраля в Бельгии болельщики (и спонсоры) будут смотреть на другую радужную майку. Из того самого Инеоса, который по словам Лефевра готов заплатить любые деньги за Ремко. И майка эта уже появилась на дорогах. Точнее на бездорожье. В гонках по слухам появится примерно в середине ноября...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (86)
    s75-Фото

    BikeExchange - Танель завершил карьеру гонщика.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Цитата: velodoctor
    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

    Насколько я помню, там идёт именно обеднение воздуха кислородом при сохранении текущего давления.

    Но вообще мне казалось, что такие палатки запрещены. Проверил список - нет. Но когда они появились у Бьёрна Дели в 90х годах, то было сильное противодействие на эту тему со стороны общественности.

    Вот, например, статья просто про гипоксическое оборудование: https://www.skisport.ru/news/cross-country/111246/

  • galina.naus
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (4)
    galina.naus-Фото
    Удачи и скорейшего восстановления!
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Вернуться на ТдФ можно, выиграть нельзя

  • sergejdriver
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (6)
    sergejdriver-Фото
    Конечно неприятный. Он же не перешел в Астану. Совсем оборзел. Не понимает где его счастье ждет

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