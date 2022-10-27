Жуан Алмейда планирует вернуться на Джиро д’Италия в 2023 году

Жуан Алмейда: «Ожидал большего на Джиро д’Италия-2022»

Жуан Алмейда (João Almeida) трижды принимал участие в Джиро д’Италия, финишировал 4-м и 6-м. В этом году он стартовал на итальянском Гранд-туре как капитан команды UAE Team Emirates, но из-за ковида сошёл после 17 этапа, когда находился на 4-м месте в генеральной классификации. 24-летний португальский велогонщик в какой-то степени компенсировал эту неудачу на Вуэльте Испании, где помог товарищу по команде Хуану Аюсо подняться на подиум, а сам финишировал 5-м.

В следующем году целью Жуана Алмейды снова будет Джиро д’Италия, гонка, в которой в 2020 году он две недели удерживал розовую майку лидера.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

О своих планах Жуан Алмейда рассказал в интервью The National. Сейчас португальский велогонщик команды UAE Team Emirates принимает участие в тренировочном лагере в Абу-Даби, где помогает участникам программы подготовки молодых велогонщиков Объединённых Арабских Эмиратов “Adnoc Accelerator Program”.

Жуан Алмейда: «Хочу снова сфокусироваться на Джиро. У нас был довольно хороший год, но на Джиро д’Италия-2022 ожидал немного большего. К сожалению, у меня был ковид, но команда не зависит только от меня. В целом я многому научился, показал несколько хороших результатов.

Мне нравится принимать участие в программе и входить в семью UAE Team Emirates. Важно находить в ОАЭ новые таланты, потому что будущее зависит от молодых спортсменов».

Программа поиска талантов даёт возможность молодым гонщикам тренироваться вместе с профессионалами и под руководством тренерпов команды UAE Team Emirates. Победитель «Adnoc Accelerator» сможет год работать по развивающей программе команды, получит консультации тренеров и специалистов по питанию, посетит официальный тренировочный 10-дневный лагерь команды, который пройдёт в декабре в Испании.