 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

Павел Сиваков, Жоао Алмейда и Мигель Анхель Лопес - на подиуме Вуэльты Бургоса-2022

24-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жоао Алмейда (João Almeida) одержал победу на финальном, 5-м этапе Вуэльты Бургоса-2022, а финишировавший третьим на этапе Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) сохранил майку лидера и стал победителем генеральной классификации. Благодаря победе на этапе Жоао Алмейда поднялся на вторую ступень итогового подиума Вуэльты Бургоса, а Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan) замкнул тройку призёров.

На Лагунас-де-Нейла (Lagunas de Neila), традиционном для Вуэльты Бургоса финальном подъёме гонки, команда Ineos Grenadiers задавала темп. Последним из помощников Павла Сивакова, защищавшего майку лидера, был Карлос Родригес. Атака Мигеля Анхеля Лопеса (Astana Qazaqstan) за 2,2 км до финиша была нейтрализована за 1,6 км. Жоао Алмейда, выпавший в начале подъёма из группы фаворитов, сумел добрать соперников на финальных 600 метрах, а затем за 200 м до финиша атаковал, опередив Мигеля Анхеля Лопеса и Павла Сивакова.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Жоао Алмейда: «Этап прошёл отлично. Победа важная, потому что последние несколько месяцев мне было тяжело, плохо чувствовал себя на велосипеде, не мог найти форму. Эта неделя имела особое значение, потому что ехал её в соответствии с самочувствием. Сегодня ощущения были хорошими, я атаковал и взял победу. Следующая цель – Вуэльта Испании-2022, сегодняшний результат добавил уверенности. После Вуэльты Бургоса немного отдохну, потом проведу последнюю перед Вуэльтой тренировочную сессию и буду готов. С нетерпением жду старта».

Павел Сиваков: «Очень счастлив, не думал, что выиграю, хотя сейчас я в отличной форме. Давно не выигрывал, поэтому победа даёт огромное удовлетворение и большую уверенность. Ещё не знаю, попаду ли в состав на Вуэльту Испании, команда решит это на следующей неделе, тогда поговорим и о том, какие гонки войдут в мой календарь».

Мигель Анхель Лопес: «Это была моя первая гонка после большого перерыва, ведь я приехал сюда после длительного периода восстановления после травмы, полученной на «Джиро д’Италия». Поэтому, могу сказать, что я доволен моим выступлением здесь, так как после такого перерыва мне все еще не хватает гоночного ритма, и это нормально. Мне нужно еще какое-то время для того, чтобы войти в форму.

Я надеялся на хороший результат в этой гонке, и сегодня я сделал все, что было в моих силах, чтобы выиграть этап и подняться на подиум. Что ж, выиграть не удалось, но я сумел оказаться на итоговом подиуме, а также выиграл горную майку, так что неделя получилась неплохой. Я хотел бы поблагодарить товарищей по команде за поддержку на протяжении этих пяти дней, это было великолепно».