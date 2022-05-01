VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

Павел Сиваков, Жоао Алмейда и Мигель Анхель Лопес - на подиуме Вуэльты Бургоса-2022

 

 

  24-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жоао Алмейда (João Almeida) одержал победу на финальном, 5-м этапе Вуэльты Бургоса-2022, а финишировавший третьим на этапе Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) сохранил майку лидера и стал победителем генеральной классификации. Благодаря победе на этапе Жоао Алмейда поднялся на вторую ступень итогового подиума Вуэльты Бургоса, а Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan) замкнул тройку призёров.

 

На Лагунас-де-Нейла (Lagunas de Neila), традиционном для Вуэльты Бургоса финальном подъёме гонки, команда Ineos Grenadiers задавала темп. Последним из помощников Павла Сивакова, защищавшего майку лидера, был Карлос Родригес. Атака Мигеля Анхеля Лопеса (Astana Qazaqstan) за 2,2 км до финиша была нейтрализована за 1,6 км. Жоао Алмейда, выпавший в начале подъёма из группы фаворитов, сумел добрать соперников на финальных 600 метрах, а затем за 200 м до финиша атаковал,  опередив Мигеля Анхеля Лопеса и Павла Сивакова.

 

Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 

 Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 Жуан Алмейда – победитель 5 этапа, Павел Сиваков – победитель Вуэльты Бургоса-2022

 

  Жоао Алмейда: «Этап прошёл отлично. Победа важная, потому что последние несколько месяцев мне было тяжело, плохо чувствовал себя на велосипеде, не мог найти форму. Эта неделя имела особое значение, потому что ехал её в соответствии с самочувствием. Сегодня ощущения были хорошими, я атаковал и взял победу. Следующая цель – Вуэльта Испании-2022, сегодняшний результат добавил уверенности. После Вуэльты Бургоса немного отдохну, потом проведу последнюю перед Вуэльтой тренировочную сессию и буду готов. С нетерпением жду старта».

 

  Павел Сиваков: «Очень счастлив, не думал, что выиграю, хотя сейчас я в отличной форме. Давно не выигрывал, поэтому победа даёт огромное удовлетворение и большую уверенность. Ещё не знаю, попаду ли в состав на Вуэльту Испании, команда решит это на следующей неделе, тогда поговорим и о том, какие гонки войдут в мой календарь».

 

  Мигель Анхель Лопес: «Это была моя первая гонка после большого перерыва, ведь я приехал сюда после длительного периода восстановления после травмы, полученной на «Джиро д’Италия». Поэтому, могу сказать, что я доволен моим выступлением здесь, так как после такого перерыва мне все еще не хватает гоночного ритма, и это нормально. Мне нужно еще какое-то время для того, чтобы войти в форму.

  Я надеялся на хороший результат в этой гонке, и сегодня я сделал все, что было в моих силах, чтобы выиграть этап и подняться на подиум. Что ж, выиграть не удалось, но я сумел оказаться на итоговом подиуме, а также выиграл горную майку, так что неделя получилась неплохой. Я хотел бы поблагодарить товарищей по команде за поддержку на протяжении этих пяти дней, это было великолепно».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 11 августа 2022

Tour de l'Ain

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    M-07-Фото

    Какие-то иностранные комментаторы говорили, что Сиваков первый за 25 лт француз, который выиграл Вуэльту Бургоса. Очень противоречивые чувства по таким фактам. А за Сивакова рад, набрал хорошую форму, надеюсьЮ на вульте ещё лчуше будет.

  • shain
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    shain-Фото
    Вот теперь Vive la France:)
  • дрокер
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    дрокер-Фото
    Павла с Победой! Молодец !
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пробуждение Лопеса.

     

  • marketbk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (37)
    marketbk-Фото

    Цитата: Velolife
    Прошедшие TdF Femmes - 1- е издание, а просто TdF - 109-е!

    Задумайтесь почему. И тогда не будете выкладывать статистику смотрибельности женского ТДФ. 

  • Gorn9k
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (7)
    Gorn9k-Фото
    Если Карапуз как на Джиро не попадет в форму, то очередной провальный ГТ с таким составом для скай...
  • marketbk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    marketbk-Фото

    Вот теперь можно, можно и порадоваться за Сивакова. С очередной неделькой!

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (7)
    s75-Фото
    Игры - если не едешь разделку - однодневная гонка, на которую можно слинять, например, а-ля Кэв. Не видно места для Тёрнера на этой Вуэльте, Таллет может претендовать. Сегодня Карлос впечатлил - уничтожил всё за собой на финале Бургоса. Ну и Павел - молодец.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 5 (6)
    nightbuster33-Фото

    Этап выиграл тот,кто предпринял усилие для победы позже всех.И каждого можно понять исходя из их местоположения в таблице после предыдущих этапов. Для Лопеза,после 3-х месячного перерыва,доволно-таки не плохо,хотя ещё не в полной форме.Главное,что он в состоянии(по здоровью) приступить к заключительному этапу подготовки к Вуэльте,впереди еще почти 2-е недели.Лишь бы не помешали "потусторонние силы".

  • obluchk
    Ваут ван Арт не будет бороться ... (3)
    obluchk-Фото

    Выиграет у Ремко.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 августа

Ryan Mullen (Bora-hansgrohe)

Adam Yates (INEOS Grenadiers)

Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco)

Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious)

Corne Van Kessel (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

8 августа

Syver Westgaard Waersted (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (38)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)