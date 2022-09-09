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Хуан Аюсо: "Благодаря этому Гранд-туру знаю, что в следующем году стану сильнее"

Хуан Аюсо об опыте первого Гранд-тура в карьере

 

 

   Финальную неделю Вуэльты Испании-2022 дебютант Гранд-тура Хуан Аюсо (Juan Ayuso) начинает на 4-м месте в генеральной классификации. 19-летнего испанского гонщика от третьего места, на котором идёт его соотечественник, 27-летний гонщик команды Movistar Энрик Мас, отделяет 2 минуты 48 секунд. Хуан Аюсо на пресс-конференции в день отдыха сказал, что третья неделя Вуэльты Испании всё ещё может перевернуть генеральную классификацию.

 

Хуан Аюсо: "Благодаря этому Гранд-туру знаю, что в следующем году стану сильнее"

Photo (c) UAE Team Emirates/SprintCyclingAgency

 

  Хуан Аюсо: «На бумаге третья неделя выглядит полегче, но с первого дня в Нидерландах мы ехали на полной скорости. Пока что только один день – на 11-м этапе до Кабо-де-Гата -  гонка шла спокойнее. Может, маршрут и не выглядит решающим, но ситуация всё ещё может измениться. Я только надеюсь, что мой прогресс будет идти по нарастающей, а не по нисходящей.

 

  До сих пор не понимал, что в гонке можно дойти до такого состояния, когда утром больно даже просто спускаться по ступенькам автобуса. Поэтому сюда приехал, чтобы приобрести опыт такого уровня сложности, чтобы учиться оставаться хладнокровным и спокойным даже в сложных ситуациях. С этим опытом смогу двигаться вперёд в следующем сезоне, зная, с чем умею справляться.

 

  Тяжело, когда видишь, что соперники просто уезжают от тебя. Но продолжаешь ехать своей скоростью и успокаиваешь себя, что позже они тоже начнут мучиться. Час усилий на Сьерра-Неваде требовал другого подхода, чем на Лес-Праэрес (9-й этап), где было гораздо круче, но прикладывать силы надо было только 15-20 минут.

 

  Конечно, я не хочу терять это четвёртое место в общем зачёте. Но я хочу быть на подиуме. Благодаря этому Гранд-туру я знаю, что в следующем году буду сильнее».

 

  На 15-м этапе Хуану Аюсо помог его товарищ по команде Жуан Алмейда. Аюсо использовал тактику португальского гонщика, когда, не выдержав темпа соперников, постепенно возвращался, отыгрывая отставание.

 

  Хуан Аюсо: «Мы так много времени работали вместе, что недавно я начал ехать как он. Нет, серьёзно, я многому научился у Жуана, когда мы вместе шесть недель тренировались в лагере, в Андорре.  Два с половиной месяца плюс минус неделя мы работаем вместе. Многому учишься у друзей, но ещё больше учишься у того, кто уже почти три года занимает высокие места в общих зачётах».

 

  Жуан Алмейда идёт на 7-м месте в общем зачёте Вуэльты Испании-2022. На третьей неделе Вуэльты он готов продолжать борьбу: «Если представится шанс, мы будем атаковать. Мы смогли вытеснить Карлоса Родригеса с четвёртого места, выиграли у него много времени. Поэтому мы продолжим работать вместе».

 

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (54)
    M-07-Фото
    _DeKKeR_,_DeKKeR_, Дело в том, что и до травмы как многодневщик Ремко себя не проявлял: ни на юношеских соревнованиях, ни среди взрослых. Тур Польши только среди серьёзных многодневок, но там и гор толком нет. Не было предпосылок к тому, чтобы говорить о потенциале Ремко как генеральщика. Аргументов, что у него были задатки генеральщика мне никто из оппонентов не предоставил. Мне написали только, что он давно заявляет о своих желаниях стать генеральщиком, и что Джиро провалил из-за последствий травм, а зимой и весной этого года якобы форма был не та (если пересмотреть те гонки, то можно убедиться, что форма-то как раз была та), готовился к Арденам и Вуэльте. Как это доказывает, что у него были способности генеральщика?
  • VeloVelo
    Том Пидкок не поедет в Австрал ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Хороший, грамотный пост!

  • VeloVelo
    Роан Деннис об отказе от чемпи ... (2)
    VeloVelo-Фото

    good

  • zhekinson
    Тур Британии-2022. Этап 2 (1)
    zhekinson-Фото

    Бола явно вдохновила вчерашняя победа Аренсмана - с победами у DSM не густо,а тут прям попёрло.

  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (54)
    _DeKKeR_-Фото
    Вопросы к Ремко стали возникать после травмы, к его потенциалу многодневщика и так далее) До травмы, во второй сезон он забрал все гонки, где участвовал. А результат Джиро в какой либо пример ставить, ну странно же, по понятным причинам.

    Одни противоречия, получается, если Вингегор занял 2-ое место на Туре Басков, он сразу стал генеральщиком, способным заехать вторым на Туре?) Постепенный взлет) Да и примеров очень много)
    Для меня, самый удивительный перформанс был от старичка Хорнера, вопреки всем здравым смыслам)

    Про Сундбю согласен, он реально неожиданно начал так феерить)
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (54)
    nightbuster33-Фото
    У Маса будет такая возможность,если мимо него будет проходить скоростная "Стрела" или "Ракета".Его постоянно сравнивают с Контадором,но есть одно отличие-у Маса нет ни одной значимой победы на этапах Джиро ,Тура и Вуэльты.А вот зацепится за проходящий "поезд",в этом он приуспел.Там и не надо на смену выходить,поезд-то "железный",всегда придет на конечную станцию впереди состава.
  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (54)
    M-07-Фото
    _DeKKeR_,_DeKKeR_, И что, что он там хотел и заявлял? У нас, оказывается, достаточно желания теперь? Деннис вот тоже хотел стать генеральщиком, тоже при хорошей разделке неплохо умеет в горы, вышло у него? Нет. А как французы хотят выиграть Тур, сколько заявляют, а у них почему-то не выходит, вот уже почти 40 лет. Странно, ведь должны выиграть уже были бы за все эти годы и не раз, ан нет, не выходит.
    С Вингегором другая ситуация, он не шёл целенаправленно на результат на разных гонках, на него в команде не ставили и особо не рассчитывали, он использовался в командных построениях в основном, но несмотря на это в том же 2021 году стал вторым на Туре Басков, это было до Тура, в котором он стал 2-м, и при лидере команды Рогличе, который и выиграл Тур Басков. По такой логике и Дюмулин странно вдруг стал сильно ехать на Вуэльте-2015. И плевать, что это случайно вышло, ибо до этого у него не было стремления стать генеральщиком, а команда вообще не стремилась к успехам в общем зачёте.
    А Ремко заявлял давно, много раз пытался на недельках, на прошлой Джиро, но не выходило у него больше одного горного этапа и тут вдруг прорвало. Если бы он шёл в десятке, еле держась за Алмейду и иногда отставая от того, а через пару лет стал бы ехать так, как сейчас, я бы ничего не сказал.

    При этом я не верю, что там вообще есть чистые, и Вингегор, и Погачар, и прочие жрут. Но некоторым позволяют жрать больше остальных. На этот счёт у меня иллюзий нет. Мне нравится велоспорт, но внезапные всплески в любом виде спорта - это очень странно.
    Например, вот те же лыжи, Сундби в 2013 году из середняков вдруг стал доминатором почти в 30 лет, это очень странно. При этом при всей моей нелюбви к тем же Нортугу и Клэбо я не могу назвать их успехи странными, они с молодости показывали высокие результаты.
  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (54)
    _DeKKeR_-Фото
    Ремко в первый же сезон говорил, что рассчитывает стать многодневщиком) Пошел уже 4-ый его сезон, о каком резком и внезапном взлете речь?)
    Тот же Вингегор, 2 года ничего особо не показывал в Джамбо, а в прошлом году сразу стал 2-ым на Туре, про этот год вообще молчу) Не резковат ли взлет?)
    Чем больше задавать вопросов как он или они это делают, тем меньшим становится сам интерес от гонок, имхо)
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Хороший этап для вкатывания команд лидеров, но а спринтерам есть шанс побороться за этап, если конечно догонят отрыв.

  • error
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (7)
    error-Фото

    Я рад, что завтра день отдыха. После падения всё ещё есть неудобство, но с каждым днём мне всё лучше. Теперь главное – восстановиться перед финальной неделей, которую надо начать со свежим настроем.

     

    Знает ли товарищ Ремко, что нет ничего опасней дня отдыха при хорошей форме? Еще Деня Меньшов говорил, что правильно проходить дни отдыха это супер важно, особенно, если ты "на ноге". Надеюсь есть, кому его этому научить...

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