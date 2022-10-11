Том Боонен: “Велогонщик уровня Ваута ван Арта должен бороться за классики-Монументы”

Том Боонен о перспективах Ваута ван Арта стать многократным победителем Монументов велоспорта

Четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель Тура Фландрии, чемпион мира 2005 года в групповой гонке, Том Боонен, наблюдая за выступлением Ваута ван Арта, отметил, что у его молодого соотечественника остаётся всё меньше времени в борьбе за победы на классиках Монументах и радужную майку чемпиона мира.

Пока в списке побед Ваута ван Арта один выигранный Монумент – классика Милан-Сан-Ремо, а на Туре Фландрии, Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж он оставался в шаге от высшей ступени пьедестала.

В этом сезоне 28-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma стал 2-м на Париж-Рубэ и 3-м на Льеж-Бастонь-Льеж, а Тур Фландрии пропустил из-за ковида. В 2022 году Ваут ван Арт одержал 9 побед, выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс-2022, где также сделал хет-трик побед на этапах. Но Том Боонен считает, что лидерство в сезоне в Мировом рейтинге и зелёная майка – это хорошо, однако велогонщик уровня Ван Арта должен сосредоточиться на Монументах велоспорта. Своим мнением Том Боонен поделился в интервью Het Laatste Nieuw.

Том Боонен: «Я слышал, как он говорил, что не смог бы выступить в этом году лучше. Но я не согласен. Говорят, что ему не хватило в этом году только Монумента. Но в этом же всё дело. С его уровнем надо ехать за победой на этих гонках.

Хорошо, что его много месяцев называли лучшим гонщиком мира, но это не играет роли. Ваут должен выигрывать классики. Спросите у него, он всегда говорит, что именно этого он и хочет. В тоже время я не хочу быть слишком жёстким. Он великолепно выступал весной, а потом в ключевой момент выпал из-за ковида, как раз перед Туром Фландрии. Результат удручающий – он снова потерял шанс выиграть Фландрию или Рубэ.

Годы идут. Убеждён, что он добьётся успеха, но сможет ли выиграть Тур Фландрии трижды, а Рубэ четырежды? Чемпионы сражаются за такие рекорды.

И стать чемпионом мира после этого года будет ещё сложнее. Эвенепул создал важный прецедент. В прошлом году они проиграли в Лёвене, последовала ссора. Но тогда была чёткая иерархия — Ваут – лидер, а Ремко помощник. В 2022 году всё изменилось».