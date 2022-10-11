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Том Боонен: “Велогонщик уровня Ваута ван Арта должен бороться за классики-Монументы”

Том Боонен о перспективах Ваута ван Арта стать многократным победителем Монументов велоспорта

 

 

  Четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель Тура Фландрии, чемпион мира 2005 года в групповой гонке, Том Боонен, наблюдая за выступлением Ваута ван Арта, отметил, что у его молодого соотечественника остаётся всё меньше времени в борьбе за победы на классиках Монументах и радужную майку чемпиона мира.

 

Том Боонен: “Велогонщик уровня Ваута ван Арта должен бороться за классики-Монументы”

 

  Пока в списке побед Ваута ван Арта один выигранный Монумент – классика Милан-Сан-Ремо, а на Туре Фландрии, Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж он оставался в шаге от высшей ступени пьедестала.

 

  В этом сезоне 28-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma стал 2-м на Париж-Рубэ и 3-м на Льеж-Бастонь-Льеж, а Тур Фландрии пропустил из-за ковида. В 2022 году Ваут ван Арт одержал 9 побед, выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс-2022, где также сделал хет-трик побед на этапах. Но Том Боонен считает, что лидерство в сезоне в  Мировом рейтинге и зелёная майка – это хорошо, однако велогонщик уровня Ван Арта должен сосредоточиться на Монументах велоспорта. Своим мнением Том Боонен поделился в интервью Het Laatste Nieuw.

 

  Том Боонен: «Я слышал, как он говорил, что не смог бы выступить в этом году лучше. Но я не согласен. Говорят, что ему не хватило в этом году только Монумента. Но в этом же всё дело. С его уровнем надо ехать за победой на этих гонках.

 

  Хорошо, что его много месяцев называли лучшим гонщиком мира, но это не играет роли. Ваут должен выигрывать классики. Спросите у него, он всегда говорит, что именно этого он и хочет. В тоже время я не хочу быть слишком жёстким. Он великолепно выступал весной, а потом в ключевой момент выпал из-за ковида, как раз перед Туром Фландрии. Результат удручающий – он снова потерял шанс выиграть Фландрию или Рубэ.

 

  Годы идут. Убеждён, что он добьётся успеха, но сможет ли выиграть Тур Фландрии трижды, а Рубэ четырежды? Чемпионы сражаются за такие рекорды.

И стать чемпионом мира после этого года будет ещё сложнее. Эвенепул создал важный прецедент. В прошлом году они проиграли в Лёвене, последовала ссора. Но тогда была чёткая иерархия —  Ваут – лидер, а Ремко помощник. В 2022 году всё изменилось».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Veneto Classic

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

16 октября 2022

Chrono des Nations

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

     Хорошо,что в команде есть такой ЧЕЛОВЕК и гонщик,как А.Зейтц,8-ой в гору и в общем зачете.А ведь был в отрыве с двумя первыми призерами.Конец сезона однако.Главное,продлит ли свой контракт с Астаной или....?

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    Может это говорит о не соответствии уровня подготовки стандартам Про Тайм до прихода в Астану,,т.е.до 1авг.с.г. поэтому и результаты у него скачут:вверх-вниз.Главное у него есть ВЕРХ,на который и будут опираться при подготовке к будущему сезону.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    В гонке участвует Харльд Лопез из молодежной Астаны,21год,эквадорец.
  • akhmetov45
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    akhmetov45-Фото
    Ангеля Лопеса?
  • flugegeheimen
    Алекс Даусетт о часовом рекорд ... (5)
    flugegeheimen-Фото
    Надеюсь, Ваут и Ремко не станут страдать этй ерундой, а сосредоточатся на монументах, чемпионатах мира и гранд турах
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    Не надо ожидать от Лопеза слишком много.Даже если, он будет в 10-ке с разрывомв 1-1.5мин.будет здорово.В рядах много известных имен,да и неизвестные могут преподнести сюрприз.

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    sixpack-Фото

    Цитата: nightbuster33
    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

     

    да завтра все равно генерал перевернется

  • Yuriy 17
    Тур Лангкави. Глеб Сырица одер ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Большой молодец

  • velodoctor
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Из того, что я заметил, Сырица хорош на свежачка, чем длиннее гонка, тем ему сложнее. Тур Лангкави отличное место, чтобы посмотреть как и что он сможет ближе к концу гонки, темболее там масса спринтерских этапов.

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
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