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Команда Jumbo-Visma попросила Ваута ван Арта не выкладывать данные тренировок в Strava

Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы не хотим рисковать здоровьем наших гонщиков»

 

Команда Jumbo-Visma попросила Ваута ван Арта не выкладывать данные тренировок в Strava

 

  Чемпион Бельгии Ваут  ван  Арт (Wout van Aert), пропустивший из-за ковида Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, возобновил тренировки 31 марта, но вопрос о его участии в Париж-Рубэ-2022 остаётся открытым.

 

  Команда Jumbo-Visma попросила 27-летнего бельгийского гонщика не выкладывать перед Париж-Рубэ данные с тренировок в Strava. Генеральный менеджер Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) в интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что вопрос об участии Ваута ван Арта в Париж-Рубэ будет решаться в четверг, 14 апреля, после разведки маршрута, а отказ от выкладывания данных в Strava поможет избежать спекуляций о готовности гонщика.

 

  Ричард Плюгге: «Мы хотим предотвратить спекуляции. У нас очень чёткое соглашение с нашими медиками. Оно заключается в том, что мы должны быть не просто осторожны, а очень осторожны, потому что не знаем, каким может быть эффект ковида в  долгосрочной перспективе. Сердце, метаболизм мышц, лёгкие – всё может быть задето.

 

  Не могу ничего сказать о календаре Ваута. Он тренируется, сейчас посмотрим, каким будет его состояние. Я читал, как некоторые определяют его шансы на участие как 50/50. Это так, или он поедет, или нет. Мы внимательно следим, как он тренируется.

 

  Прежде, чем решим, проведём всесторонние тесты, посмотрим,  всё ли в порядке с его сердцем и тому подобное. Будем  двигаться день за  днём. Одно точно – мы никаким образом не хотим  рисковать здоровьем наших гонщиков».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж-Рубэ

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Комментарии

  • Earl57
    Насэр Буанни и Наиро Кинтана п ... (1)
    Earl57-Фото

    Кинтана дважды падал. В первый раз он не поместился в пелотоне и его выдавили в придорожную канаву. Но тогда обошлось без последствий и его без проблем довезли до пелотона. 

  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    RVL-Фото
    Оргам больше претензий.ситуация плохая.
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из-за таких людей на гонках велогощики калечат себя и других: один просто гулял по набережной, а другой хотел его отодвинуть, в результате пелотон врезался на скорости в этих двоих и завал на большой скорости dash Тот первый (придурок) ещё и за секунду до столкновения хотел рукой на камеру "привет" передать, видимо из-за шума волн не слышал надвигающихся спортменов, но это не оправдание - видео: https://twitter.com/RenaudB31/status/1513545742190850053 

    Н.Буани был отправлен в больницу после такого завала

  • Sezar
    Даниэль Мартинес – победитель ... (2)
    Sezar-Фото

    Как горняк, думаю, Власов действительно был лучшим. Не знаю его планов, но на Джиро он вполне мог бы посягнуть.

  • Pinkerton
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Pinkerton-Фото

    А почему никто не пишет про победителя этапа, ведь конкуренция у него здесь хорошая подобралась. Молодой, подающий надежды, спринтер?

  • Адриен
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото

    Время от времени следил за гонкой в гостях, и сын хозяев спросил - а что за гонщик в Астане - Свинокуров ? Оказывается комментатор потешно скороговоркой "обозвал" сына Винокурова - получилось не Николас Винокуров, а Никола Свинокуров...

  • Ice
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Филипсен по стопам Сагана?
    Для второго спринтера в комангде он очень хорош. Потому сейчас в Альпецине Мерлир и считается спринтером номер один.

  • MVDP
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    MVDP-Фото

    Филипсен по стопам Сагана?

  • RVL
    Михал Квятковски – победитель ... (4)
    RVL-Фото
    я думаю и выпил, попозже
  • Gorn9k
    Михал Квятковски – победитель ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Зная Квятока, он наверное хотел бы выпить большой бокал

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