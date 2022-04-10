Команда Jumbo-Visma попросила Ваута ван Арта не выкладывать данные тренировок в Strava

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- Сегодня, 01:48
Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы не хотим рисковать здоровьем наших гонщиков»
Чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Wout van Aert), пропустивший из-за ковида Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, возобновил тренировки 31 марта, но вопрос о его участии в Париж-Рубэ-2022 остаётся открытым.
Команда Jumbo-Visma попросила 27-летнего бельгийского гонщика не выкладывать перед Париж-Рубэ данные с тренировок в Strava. Генеральный менеджер Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) в интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что вопрос об участии Ваута ван Арта в Париж-Рубэ будет решаться в четверг, 14 апреля, после разведки маршрута, а отказ от выкладывания данных в Strava поможет избежать спекуляций о готовности гонщика.
Ричард Плюгге: «Мы хотим предотвратить спекуляции. У нас очень чёткое соглашение с нашими медиками. Оно заключается в том, что мы должны быть не просто осторожны, а очень осторожны, потому что не знаем, каким может быть эффект ковида в долгосрочной перспективе. Сердце, метаболизм мышц, лёгкие – всё может быть задето.
Не могу ничего сказать о календаре Ваута. Он тренируется, сейчас посмотрим, каким будет его состояние. Я читал, как некоторые определяют его шансы на участие как 50/50. Это так, или он поедет, или нет. Мы внимательно следим, как он тренируется.
Прежде, чем решим, проведём всесторонние тесты, посмотрим, всё ли в порядке с его сердцем и тому подобное. Будем двигаться день за днём. Одно точно – мы никаким образом не хотим рисковать здоровьем наших гонщиков».
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