Ваут ван Арт не стартует на Туре Фландрии-2022 из-за коронавируса

Ваут ван Арт вынужден пропустить Тур Фландрии-2022

Ваут ван Арт (Wout van Aert) не выйдет на старт Тура Фландрии-2022 из-за коронавируса. Об этом чемпион Бельгии объявил в видеообращении, опубликованном командой Jumbo-Visma. Ваут ван Арт не знает, когда и где заразился Covid-19, но это произошло в самый неудачный момент.

Ваут ван Арт: «Со вчерашнего утра у меня немного болело горло. Я сразу сам сделал два теста (на ковид), оба оказались положительными. Потом сделал ПЦР-тест, который также показал наличие Covid-19. Хорошая новость в том, что у меня только лёгкие симптомы, ничего кроме боли в горле и насморка. Теперь моя цель – восстановиться. Хочу полностью выздороветь, а уже потом буду думать о будущих целях.

Последние два года, так же, как и последние месяцы и недели я прилагал массу усилий, чтобы избежать инфекции. Но всё равно остаётся много рисков, не всегда всё можно держать под контролем.

Меня очень подбодрили сообщения, в которых многие волнуются обо мне. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую ощутил в последние несколько дней. Теперь в это воскресенье я буду самым большим фанатом моих товарищей по команде».

Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Обследование подтвердило, что Ваут не готов физически. Он не очень болен, но недостаточно здоров, чтобы стартовать на Туре Фландрии. Сейчас он возьмёт перерыв, а потом поставим новые цели. Это неудача для Ваута, но, конечно, и для Бельгии, и для команды. Мы знаем Ваута, он вернётся сильнее, чем был. Вместе с командой составим новый план, обсудим, как проехать Тур Фландрии, по-новому построив тактику команды».

Отсутствие Ваута ван Арта расстроило команду, но гонщики Jumbo-Visma мотивированы на борьбу, о чём сказал Тиш Беноот, финишировавший вторым на недавней классике Дварс доор Фландерен-2022:

«Это будет другая гонка, без топового фаворита, как для других команд, так и для нас. Ваут сильно влияет на каждую гонку, в которой участвует. Мы поедем без него, но мы всё равно сильная команда. Атмосфера в последние несколько недель была потрясающая. Все остаются мотивированными. Эту гонку мы ждали очень долго. Такая ситуация вне нашего контроля, поэтому мы должны сейчас быстро продолжать двигаться дальше».

Кристоф Лапорт: «Такому гонщику как Тиш, или я, тяжелее выиграть без Ваута. Он в любом случае вносил огромный вклад в работу команды, но мы всё равно хорошо проедем гонку. Тиш уже доказал это на Дварс доор Фландерен».