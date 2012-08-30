VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт не стартует на Туре Фландрии-2022 из-за коронавируса

Ваут ван Арт вынужден пропустить Тур Фландрии-2022

 

 

 Ваут ван Арт (Wout van Aert) не выйдет на старт Тура Фландрии-2022 из-за коронавируса. Об этом чемпион Бельгии объявил в видеообращении, опубликованном командой Jumbo-Visma. Ваут ван Арт не знает, когда и где заразился Covid-19, но это произошло в самый неудачный момент.

 

  Ваут ван Арт: «Со вчерашнего утра у меня немного болело горло. Я сразу сам сделал два теста (на ковид), оба оказались положительными. Потом сделал ПЦР-тест, который также показал наличие Covid-19. Хорошая новость в том, что у меня только лёгкие симптомы, ничего кроме боли в горле и насморка.  Теперь моя цель – восстановиться. Хочу полностью выздороветь, а уже потом буду думать о будущих целях.

 

  Последние два года, так же, как и последние месяцы и недели я прилагал массу усилий, чтобы избежать инфекции. Но всё равно остаётся много рисков, не всегда всё можно держать под контролем.

 

  Меня очень подбодрили сообщения, в которых многие волнуются обо мне. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую ощутил в последние несколько дней. Теперь в это воскресенье я буду самым большим фанатом моих товарищей по команде».

 

  Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Обследование подтвердило, что Ваут не готов физически. Он не очень болен, но недостаточно здоров, чтобы стартовать на Туре Фландрии. Сейчас он возьмёт перерыв, а потом поставим новые цели. Это неудача для Ваута, но, конечно, и для Бельгии, и для команды. Мы знаем Ваута, он вернётся сильнее, чем был. Вместе с командой составим новый план, обсудим, как проехать Тур Фландрии, по-новому построив тактику команды».

 

  Отсутствие Ваута ван Арта расстроило команду, но гонщики Jumbo-Visma мотивированы на борьбу, о чём сказал Тиш Беноот, финишировавший вторым на недавней классике Дварс доор Фландерен-2022:

  «Это будет другая гонка, без топового фаворита, как для других команд, так и для нас. Ваут сильно влияет на каждую гонку,  в которой участвует. Мы поедем без него, но мы всё равно сильная команда. Атмосфера в последние несколько недель была потрясающая. Все остаются мотивированными. Эту гонку мы ждали очень долго. Такая ситуация вне нашего контроля, поэтому мы должны сейчас быстро продолжать двигаться дальше».

 

  Кристоф Лапорт: «Такому гонщику как Тиш, или я, тяжелее выиграть без Ваута. Он в любом случае вносил огромный вклад в работу команды, но мы всё равно хорошо проедем гонку. Тиш уже доказал это на Дварс доор Фландерен».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Надеюсь поправится к Рубэ. Если уж так безсимтоино, то может будет дома покручивать, какую-то форму да сохранит. 

  2. GAN

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 24.07.2020

    Ещё Israel-Premier Tech вроде как снялся с гонки.

  3. RVL

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 30.08.2012

    Уедет "неопытный" в одиночку, как пить дать...beach



    Вва скорейшего выздоровления!!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто выиграет Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    RVL-Фото

    Уедет "неопытный" в одиночку, как пить дать...beach



    Вва скорейшего выздоровления!!

  • GAN
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    GAN-Фото

    Ещё Israel-Premier Tech вроде как снялся с гонки.

  • velodoctor
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    velodoctor-Фото

    Надеюсь поправится к Рубэ. Если уж так безсимтоино, то может будет дома покручивать, какую-то форму да сохранит. 

  • velodoctor
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    velodoctor-Фото
    Я писал больше не про Пидкока, а про закостенелую модель в Скае (Инеосе).
  • EL-Fenomeno
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чемпионат мира это хорошо, но до него ещё далеко (как и сама Австралия от нас), а вот в Бельгии на 3 апреля ночью ожидается -2, днём не больше +9. А снег уже выпал и стоит...видели болотную Рубэ в 2021-м, увидим ли снежную Фландрию в 2022-м !?

     Le Vieux Quaremont (à gauche) et le Koppenberg (à droite)

     

    P.S.

    На Твиттер-странице ВВА появился видос где ВВА говорит и объясняет почему должен отказаться от выступления на Туре Фландрии в этом году...жаль( 

    P.P.S.

    Опрос на главной сайта ВелоЛайв становится уже не актуальным.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    а чем Пидкок как классик-однодневщик не устраивает?
  • Виктор Сироткин
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото

    в Евроспорт-плеер есть трансляции на русском, там он комментирует. Что будет после 15 апреля - неизвестно.

  • reforg34
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Фабианом Канчеларрой (хотя он и подпортил себе репутацию с этими моторчиками), что у словенцев на арденских классиках почти не будет шанса. Скорее всего Дегенкольб, Ван Авермает или Хауслер без проблем заберут обе гонки, а арденские классики вероятно с уверенностью заберет Алехандро Вальверде.

  • RVL
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    RVL-Фото
    есть. в РБ по крайней мере
  • Earl57
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Непонятно, зачем такая гора в начале. Чтобы слабые не мучались и сошли? Была бы чуть ближе к финишу, хотя бы на середине, можно было-бы что-то строить, а так..., для красоты "субтропического леса"?

    Кто-то из организаторов говорил что они стремились сделать маршрут как можно сложнее. У них что-то негласного соревнования - чтобы маршрут их ЧМ был круче и тяжелее чем у предшественников.

    На следующий год в Глазго вообще будет объединенный чемпионат всех велодисциплин кроме велокросса. Шоссе, трек, МТБ, BMX - все в одно время и в одном месте. Ну почти в одном. Официально в Глазго, в реальности раскидают по всей Шотландии. Сказали что будут так делать раз в четыре года, в год, предшествующий олимпиаде.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 апреля

Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

Alan Riou (Team Arkea - Samsic)

Biniam Girmay (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Hamish Beadle (Team Novo Nordisk)

Ander Okamika (Burgos - BH)

Davide Bais (Eolo - Kometa Cycling Team)

3 апреля

Mark Donovan (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (4)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)