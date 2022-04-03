Участие Ваута ван Арта в Туре Фландрии-2022 под вопросом

Ваут ван Арт пропустил разведку маршрута Тура Фландрии-2022 из-за плохого самочувствия

Участие Ваута ван Арта (Wout van Aert) в Туре Фландрии-2022 под вопросом. Велокоманда Jumbo-Visma сообщила в соцсетях, что 27-летний бельгийский велогонщик не смог принять участие в предстартовой разведке маршрута из-за болезни.

Ваут ван Арт, один из главных претендентов в борьбе за победу на Туре Фландрии -2022, к этому времени уже выиграл две классики - Omloop Het Nieuwsblad и E3 Saxo Bank Classic.

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «К сожалению, Ваут сегодня (31 марта) не присоединился к нам во время разведки маршрута. К сожалению, он не слишком хорошо себя чувствует, поэтому остался дома.

Мы должны, по крайней мере, сегодня, сделать всё, что можно без него. Если бы он только пропустил сегодняшний выезд на маршрут, было бы не так плохо, но, конечно, мы должны признать, что сейчас существует вероятность, что он пропустит и гонку».