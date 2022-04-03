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Участие Ваута ван Арта в Туре Фландрии-2022 под вопросом

Ваут ван Арт пропустил разведку маршрута Тура Фландрии-2022 из-за плохого самочувствия

 

 

  Участие Ваута ван Арта (Wout van Aert) в Туре Фландрии-2022 под вопросом. Велокоманда Jumbo-Visma сообщила в соцсетях, что 27-летний бельгийский велогонщик не смог принять участие в предстартовой разведке маршрута из-за болезни. 

 

Участие Ваута ван Арта в Туре Фландрии-2022 под вопросом

 

 

  Ваут ван Арт, один из главных претендентов в борьбе за победу на Туре Фландрии -2022, к этому времени уже выиграл две классики - Omloop Het Nieuwsblad и E3 Saxo Bank Classic.

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «К сожалению, Ваут сегодня (31 марта) не присоединился к нам во время разведки маршрута. К сожалению, он не слишком хорошо себя чувствует, поэтому остался дома.

 

  Мы должны, по крайней мере, сегодня, сделать всё, что можно без него. Если бы он только пропустил сегодняшний выезд на маршрут, было бы не так плохо, но, конечно, мы должны признать, что сейчас существует вероятность, что он пропустит и гонку».

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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La Fleche Wallonne

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26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

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Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Выиграет ли Ваут ван Арт Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • SVS
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    SVS-Фото

    >>>
    Тадей Погачар: «Получил очень ценный опыт. В ключевой момент гонки потерял несколько позиций, потому что впереди меня случился завал. Я упустил первую группу, пробовал вернуться, прилагал все силы, но они были слишком сильны. Я много раз пытался добраться вперёд, но это гонка.
    >>>
    Вот как-то так...

  • SVS
    Тадей Погачар о первом участии ... (2)
    SVS-Фото

    Опыт - дело наживное. Всё остальное у Погачара есть. 

    Чего не могу сказать о втором ораторе.

  • Starch27
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    Starch27-Фото

    Какой завал? Если не видели гонку, то не надо своё глорство за истину выдавать. Погачар зевнул атаку Инеоса наxодясь не в лучшей позиции и атаковал вслед за Штыбаром, но не осилил и вернулся в пелотон, когда в первой группе наладили вертушку и отрыв рос очень быстро. 

  • Адриен
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    Адриен-Фото

    Пидкоку следовало бы быть поскромнее. Явно звездится парень. А его оценка Погачара в этой гонке... Почти через губу, нравоучительно, наставительно. Да пусть он тысячу раз прав, но Погачар - УНИКАЛЬНЫЙ гонщик, добившийся того, о чем остальное большинство может только мечтать. И сам великолепно знает, что и как сделал неправильно. А Пидкок о нем высказался как о перспективном новичке, который нуждается в опеке и мудром руководстве. Ну, был бы сам  постарше, поопытней, а так...Нехорошо, НЕУМНО, непорядочно.

  • rude_rider
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    rude_rider-Фото
    ну ваша персональная не любовь к нему никак не сказывается на самом гонщике и тех кому он нравится.
    мне не нравится рогла. и что? кому то он зашел .

    Пидкок отличный гонщик, пиярят его поменьще имхо чем того же Эвенпула.
    незнай смог бы этот стручок вырезать финиш у Пула.но надеюсь увидеть это
  • serghi
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    serghi-Фото

    По поводу Карапуза, можно поспорить, Ганне в горной разделке Эвенпул вполне может конкуренцию составить. В спринте, на данный момент Якобсен посильнее остальных выглядит.

    На счёт Жужу, выводы после Арденских классик можно будет делать, весенний пик он именно к этим гонкам подводит. 

  • MVDP
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    MVDP-Фото
    Не фанат Пидкока, но вообще после атаки этого "стручка" решающий отрыв и сформировался. Ну и лицо как лицо, это велогонки, а не КВН.
  • SVS
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    SVS-Фото

    Цитата: close2you
    Я не понимаю любовь некоторых к пидкоку. Серый, маленький стручек... без каких либо ярких ходов, всегда с грустным, унылым лицом...

    Согласен на 146% :-)

    Как сказано, а, как сказано! В золотой фонд, АднАзнАчнА :-)!

  • close2you
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (24)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Пидкок то какой.. хорош
     
     
    Я не понимаю любовь некоторых к пидкоку. Серый, маленький стручек... без каких либо ярких ходов, всегда с грустным, унылым лицом... сравните его и МВДП или ВанАрта ( раз уж вы все включили его в их тройку ) ... либо у меня какая то антипатия к нему, либо не знаю...

    Цитата: RVL
    какая же энергетика исходит от мвдп...
    он зажигает любую гонку
    изматывает своими панчами всех, но и сам до опустошения гоняется.
    причем внезависимости от результата!
    для меня самый зрелищный сейчас в пелотоне
    приятно смотреть как на контадора и сагана в свое время!
    люди которые заражают и заряжают велоспортом 
    Единственные 5км которые можно смотреть вечно, и каждый раз кайфовать - это Амстел Голд Рейс 2019. Там ваш комментарий и описан во всей красе.
  • motte
    Тадей Погачар о первом участии ... (2)
    motte-Фото

    Неопытность дорого обошлась Погачару в Dwars Door Vlaanderen

    Эти слова оказались пророческими. Сила Погачара редко, если вообще когда-либо, подвергается сомнению, и он продемонстрировал здесь несколько ярких демонстраций силы во второй половине дня, но ошибка в позиционировании оказалась губительной для его шансов. Словенец был застигнут врасплох, когда решающий ход из шести человек с участием победителя Матье ван дер Поэля (Alpecin-Fenix) и Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) прошел без ошибок на Берг-Тен-Хауте, когда до гонки оставалось около 70 км, и он так и не смог. 

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Geoffrey Bouchard (Ag2r - Citroen)

Davide Gabburo (Bardiani - CSF - Faizane)

Felipe Orts (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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