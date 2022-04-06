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Шансы на участие Ваута ван Арта в Париж-Рубэ-2022 минимальны

Вирусолог не рекомендует Вауту ван Арта  быстро возвращаться в гонки

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог принять участие в Туре Фландрии-2022 из-за ковида, под вопросом остаётся и его участие в следующих классиках. Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст (Marc Van Ranst) считает, что шанс на участие чемпиона Бельгии в Париж-Рубэ-2022 равен нулю, о чём написал в Твиттере.

 

Шансы на участие Ваута ван Арта в Париж-Рубэ-2022 минимальны

 

  Марк Ван Ранст: «Шанс на участие в Париж-Рубэ не 50/50, на ноль. После коронавируса нельзя слишком быстро перегружать тело (и, таким образом, сердце).  Ваут Ван Арт выиграет Париж-Рубэ, но не в этом году. Профессиональному спортсмеену лучше полностью выздороветь, а потом постепенно набирать форму».

 

  Велокоманда Jumbo-Visma не называет конкретной даты возвращения 27-летнего бельгийского гонщика лидеров в соревнования.

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen) интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Первый шаг  - подождать, пока Ваут не выздоровеет. Мы не можем сказать, сколько дней это займёт. Когда он снова будет чувствовать себя хорошо, мы проведём тесты. Если они будут хорошими, сделаем финальный шаг – посмотрим, есть ли смысл отправлять его в гонки в плане выступления».

 

  Врач бельгийской федерации велоспорта Том Тейглинкс (Tom Tueglinkx): «Мы пока мало знаем о последствиях ковида. Рекомендуем после инфицирования отказаться от работы, по меньшей мере, на семь, а лучше на 10 дней. Это общее правило, но финальное решение принимает врач команды.

 

  У Ваута одно преимущество – у него были только слабые симптомы. Нужно время на восстановление, нужно следить, как пройдёт первая тренировка, постепенно набирать форму, и только потом возобновить участие в соревнованиях. Как долго? Каждый случай индивидуален. Например, у Дилана Тёнса после недели в гонках возникло странное ощущение в лёгких, и было решено, что он отдохнёт ещё четыре дня».

 

  Том Тейглинкс похвалил Ваута ван Арта за открытость в отношении ситуации: «Благодаря этому тема более открыта для обсуждений. Его решение пропустить Тур Фландрии было смелым. Некоторые гонщики делают другой выбор. Мы провели опрос, в котором приняли участие более 25 000 спортсменов. Он показал, что у 45% перенёсших инфекцию изредка или постоянно появляются  жалобы на состояние здоровья. Это большой процент».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж - Рубэ

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Комментарии

  • velodoctor
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ремко круче всех, то что он говорит веселит почему-то почти всегдла. biggrin

  • Shalam s Urala
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов прям молодцом!

    а фавориты теперь сценарии согласовывают с авторитетом! ))

  • Ернат
    Джанни Москон вынужден отказат ... (7)
    Ернат-Фото

    Да в начале сезона Астана не впечетляет((( надеемся на середину сезона

  • Earl57
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    Earl57-Фото

    Прикол с Мерлиром)) По его словам он думал, что все гонщики уже финишировали, так как позади них была только одна группа. И организаторы его не остановили, когда он поехал к стоянке автобусов.

    https://twitter.com/cyclingtips/status/1511726775721934850

  • ararat
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    ararat-Фото
    Астану никто не видел?) Нашёл 40е место Андрей Зейц.

    А ребят которых не удержали, Власов, Бельбао, Йон Изагире борятся впереди, побеждают, в 10ке ГК идут... Наверное Астана на гранд турах рвать всех будет)
  • DIM
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    DIM-Фото
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Голова ремко даёт о себе знать
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Ремко сам задергал как группу так и жужу. ))
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото

    Смотреть, не значит видеть))

    Показушность и сила , это разные вещи. Ремко весь этап этим и занимался, подергивая и мотая шеей на лево и направо. Ск это считал очень верно. + Ниодна из протяжек ремко ничему не привела. Когда алафилипп призвал ремко к диалогу, и дал ему как обьяснение его действиям, , таки команду, ремко ее не выполнил. Результат в протоколе. Скачущий кролик, как и на ЧМ, укатывающий своими рывками сборную Бельгии и вва, укатал жужу 
    Спасибо за внимание))

  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    serghi-Фото
    На данном этапе, понимая, что всё будет в спринте решаться, готовил развоз под Алафилиппа, но боюсь, что та травма, на Ломбардии, до сих пор даёт о себе знать.

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