Шансы на участие Ваута ван Арта в Париж-Рубэ-2022 минимальны

Вирусолог не рекомендует Вауту ван Арта быстро возвращаться в гонки

Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог принять участие в Туре Фландрии-2022 из-за ковида, под вопросом остаётся и его участие в следующих классиках. Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст (Marc Van Ranst) считает, что шанс на участие чемпиона Бельгии в Париж-Рубэ-2022 равен нулю, о чём написал в Твиттере.

Марк Ван Ранст: «Шанс на участие в Париж-Рубэ не 50/50, на ноль. После коронавируса нельзя слишком быстро перегружать тело (и, таким образом, сердце). Ваут Ван Арт выиграет Париж-Рубэ, но не в этом году. Профессиональному спортсмеену лучше полностью выздороветь, а потом постепенно набирать форму».

Велокоманда Jumbo-Visma не называет конкретной даты возвращения 27-летнего бельгийского гонщика лидеров в соревнования.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen) интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Первый шаг - подождать, пока Ваут не выздоровеет. Мы не можем сказать, сколько дней это займёт. Когда он снова будет чувствовать себя хорошо, мы проведём тесты. Если они будут хорошими, сделаем финальный шаг – посмотрим, есть ли смысл отправлять его в гонки в плане выступления».

Врач бельгийской федерации велоспорта Том Тейглинкс (Tom Tueglinkx): «Мы пока мало знаем о последствиях ковида. Рекомендуем после инфицирования отказаться от работы, по меньшей мере, на семь, а лучше на 10 дней. Это общее правило, но финальное решение принимает врач команды.

У Ваута одно преимущество – у него были только слабые симптомы. Нужно время на восстановление, нужно следить, как пройдёт первая тренировка, постепенно набирать форму, и только потом возобновить участие в соревнованиях. Как долго? Каждый случай индивидуален. Например, у Дилана Тёнса после недели в гонках возникло странное ощущение в лёгких, и было решено, что он отдохнёт ещё четыре дня».

Том Тейглинкс похвалил Ваута ван Арта за открытость в отношении ситуации: «Благодаря этому тема более открыта для обсуждений. Его решение пропустить Тур Фландрии было смелым. Некоторые гонщики делают другой выбор. Мы провели опрос, в котором приняли участие более 25 000 спортсменов. Он показал, что у 45% перенёсших инфекцию изредка или постоянно появляются жалобы на состояние здоровья. Это большой процент».