Матье ван дер Пул завершит сезон на гравийной гонке “Serenissima Gravel”

Матье ван дер Пул: «Усталость после сезона больше психологическая, чем физическая»

Приняв участие в истории чемпионате мира по гравийным велогонкам и завоевав бронзовую медаль в новой для себя дисциплине, Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стартовал, но не финишировал на классике “Джиро дель Венето”, а 14 октября собирается проехать гравийную гонку “Serenissima Gravel”.

27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уже предвкушает отдых, отметив в интервью Cyclingnews, что устал больше психологически, чем физически. После небольшого перерыва Матье ван дер Пул определится с планами на сезон велокросса. Что касается шоссе, нидерландский гонщик пока уверен лишь в том, что в следующем сезоне проедет только один Гранд-тур.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Матье ван дер Пул: «Я всё равно оставался в Италии ещё на неделю, было сложно продолжать тренировки, поэтому я предпочёл поучаствовать в гонке, чтобы провести время с пользой. В противном случае я бы просто весь день сидел в отеле, а так сказал, что поеду «Джиро дель Венето».

Думаю, в этом году усталость больше психологическая, чем физическая. Чемпионат мира по гравийным велогонкам – особенное событие, поэтому я хотел участвовать. А потом добавил ещё две гонки. Буду счастлив, если смогу немного отдохнуть после пятницы.

Уверен, что в следующем году поеду только один Гранд-тур. Этот год стал исключением, потому что был шанс надеть розовую майку Джиро д’Италия. В остальном график будет такой же, как в прошлые годы – 10-15 гонок в велокроссе, потом подготовлюсь к сезону классик, затем отдохну и буду готовиться к Тур де Франс.

Когда начну сезон велокросса, решу после отдыха. Но, думаю, это будет где-то в конце ноября, хотя я не уверен.

На прошлой неделе прочитал интервью с Сержем Паувелсом (Serge Pauwels), где он сказал, что новое поколение гонщиков будет выступать до 30, может, до 35 лет, но не больше, не так, как Жильбер и Вальверде. Думаю, это логично. Происходит эволюция велоспорта. Посмотрите на Аюсо, ему 19 лет, а он уже на подиуме Гранд-тура. Что касается меня, такого не добиться за 15 лет, но это говорит только обо мне. Я могу отвечать только за себя. И по сегодняшним ощущениям скажу, что точно не собираюсь выступать до 40 лет».

В этом сезоне Матье ван дер Пул одержал 5 побед, в том числе вторую победу на классике Монументе Тур Фландрии, и впервые в карьере принял участие в Джиро д’Италия, где выиграл 1-й этап и три дня удерживал розовую майку лидера.