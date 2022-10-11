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Матье ван дер Пул завершит сезон на гравийной гонке “Serenissima Gravel”

Матье ван дер Пул: «Усталость после сезона больше психологическая, чем физическая»

 

 

  Приняв участие в истории чемпионате мира по гравийным велогонкам и завоевав бронзовую медаль в новой для себя дисциплине, Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стартовал, но не финишировал на классике “Джиро дель Венето”, а 14 октября собирается проехать гравийную гонку “Serenissima Gravel”.

 

  27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уже предвкушает отдых, отметив в интервью Cyclingnews, что устал больше психологически, чем физически. После небольшого перерыва Матье ван дер Пул определится с планами на сезон велокросса. Что касается шоссе, нидерландский гонщик пока уверен лишь в том, что в следующем сезоне проедет только один Гранд-тур.

 

Матье ван дер Пул завершит сезон на гравийной гонке “Serenissima Gravel”

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Я всё равно оставался в Италии ещё на неделю, было сложно продолжать тренировки, поэтому я предпочёл поучаствовать в гонке, чтобы провести время с пользой. В противном случае я бы просто весь день сидел в отеле, а так сказал, что поеду «Джиро дель Венето».   

 

  Думаю, в этом году усталость больше психологическая, чем физическая. Чемпионат мира по гравийным велогонкам – особенное событие, поэтому я хотел участвовать. А потом добавил ещё две гонки. Буду счастлив, если смогу немного отдохнуть после пятницы.

 

  Уверен, что в следующем году поеду только один Гранд-тур. Этот год стал исключением, потому что был шанс надеть розовую майку Джиро д’Италия. В остальном график будет такой же, как в прошлые годы – 10-15 гонок в велокроссе, потом подготовлюсь к сезону классик, затем отдохну и буду готовиться к Тур де Франс.

 

  Когда начну сезон велокросса, решу после отдыха. Но, думаю, это будет где-то в конце ноября, хотя я не уверен.

 

  На прошлой неделе прочитал интервью с Сержем Паувелсом (Serge Pauwels), где он сказал, что новое поколение гонщиков будет выступать до 30, может, до 35 лет, но не больше, не так, как Жильбер и Вальверде. Думаю, это логично. Происходит эволюция велоспорта. Посмотрите на Аюсо, ему 19 лет, а он уже на подиуме Гранд-тура. Что касается меня, такого не добиться за 15 лет, но это говорит только обо мне. Я могу отвечать только за себя. И по сегодняшним ощущениям скажу, что точно не собираюсь выступать до 40 лет».

 

  В этом сезоне Матье ван дер Пул одержал 5 побед, в том числе вторую победу на классике Монументе Тур Фландрии, и впервые в карьере принял участие в Джиро д’Италия, где выиграл 1-й этап и три дня удерживал розовую майку лидера.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    nightbuster33-Фото

    Не надо ожидать от Лопеза слишком много.Даже если, он будет в 10-ке с разрывомв 1-1.5мин.будет здорово.В рядах много известных имен,да и неизвестные могут преподнести сюрприз.

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: nightbuster33
    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

     

    да завтра все равно генерал перевернется

  • Yuriy 17
    Тур Лангкави. Глеб Сырица одер ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Большой молодец

  • velodoctor
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото

    Из того, что я заметил, Сырица хорош на свежачка, чем длиннее гонка, тем ему сложнее. Тур Лангкави отличное место, чтобы посмотреть как и что он сможет ближе к концу гонки, темболее там масса спринтерских этапов.

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    nightbuster33-Фото

    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

  • Astanaforever
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    Astanaforever-Фото
    Молано дисквал. Сейчас пересмотрели.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    nightbuster33-Фото

    Посмотрите внимательно финиш: Молано справа-Уггинс слева (между ними более 5м.)  не едут прямо,а едут  друг к другу, почти соединяясь оставляют Сырицу в коробке и не только его. Вывод,а какой был вывод после случая с Рогликом? Никакой!

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    nightbuster33-Фото

    Иногда самому необходимо начинать финишировать.Первые двое  начали  ускорятся за спинами впереди идущих,а Сырица следил только за соседями.Лидер в общем зачете с 8-ми сек. отрывом.И еще одно,последний развозящий должен занять такое положение,чтобы после отработки смог уйдти в сторону,освободив путь для финиширующего.Гидиш не смог это сделать,произошла заминка.Это произошло вначале финишной прямой.

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (8)
    sixpack-Фото

    завтра глянем на Лопеса. Горка некрутая, но вполне даже высокая

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 1 (5)
    sixpack-Фото

    короткая разделка + спринтерские качества + габариты. В развоз спринтерской команды он сгодился бы уже сейчас. 

     

    но продавать нечего, ибо вроде как контракта с астаной на след год у него нет.

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