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Матье ван дер Пул примет участие в первом чемпионате мира по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул впервые в карьере поедет гравийные велогонки и примет участие в первом чемпионате мира в этой дисциплине

 

 

  Матье ван дер пул (Mathieu van der Poel) возвращается в гонки после неудачного для него чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022 и 9 октября примет участие ещё в одном чемпионате мира - в первом в истории чемпионате мира по гравийным велогонкам (UCI Gravel World Championships).  А 14 октября 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вместе со своим товарищем по команде Джанни Вермеерсом (Gianni Vermeersch) стартует в гравийной велогонке «Серениссима» (Serenissima Gravel).

 

Матье ван дер Пул примет участие в первом чемпионате мира по гравийным велогонкам

Photo Credits: LaPresse 

 

  Матье ван дер Пул: «В воскресенье мы в своём роде напишем историю. Я впервые в карьере поеду гравийную гонку. Хотя этот вид для меня не совсем новый. Сегодня в первый раз потренировался на велосипеде для гравийных гонок, по ощущениям что-то между шоссе и велокроссом. Неплохо адаптировался. Поеду, главным  образом, для удовольствия. Если в воскресенье буду чувствовать себя хорошо, то попробуем побороться за лучший результат».

 

  Первый чемпионат мира по гравийным велогонкам (UCI Gravel World Championships) пройдёт в Венето (Италия) 8 и 9 октября. Гонки разных категорий стартуют в Виченце (Vicenza), маршрут проложен через Падую (Padova) и финиширует в муниципалитете Читтаделла (Cittadella) (в 25 км к северо-востоку от Виченцы). Три четверти маршрута  - типичные итальянские гравийные дороги, похожие на дороги популярной классики «Страде Бьянке»  с включением секторов брусчатки. Оставшаяся треть маршрута – асфальтовые дороги. На первых 20 километрах два подъёма средним градиентом 10%, общей протяжённостью 3 км, один из них по гравию, второй – по асфальту.   

 

Матье ван дер Пул примет участие в первом чемпионате мира по гравийным велогонкам

 

Матье ван дер Пул примет участие в первом чемпионате мира по гравийным велогонкам

 

 

  8 октября на дистанции будут соревноваться женщины, а также мужчины из группы 50+ - их дистанция составит 140 км, 69% которой – гравийные дороги, набор высоты 700 м.

  9 октября будут соревноваться мужчины категории «элита», а также группа до 50 лет . У категории «элита» дистанция составит 190 км, 800 м набора высоты, 73% гравийных дорог.

Среди участников также Грег Ван Авермат, Джанни Вермеерс, Зденек Штыбар, Петер Саган, Даниэль Осс.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 30.06.2017

    А Луценко где? Или его в расчет не берут? А он в этом сезоне выиграл гравийную гонку, однако.

    Вся жизнь это гонка.
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Paris - Bourges

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

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Комментарии

  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул примет участ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Луценко где? Или его в расчет не берут? А он в этом сезоне выиграл гравийную гонку, однако.
  • Геродот
    Матей Мохорич выиграл Тур Хорв ... (4)
    Геродот-Фото

    По сумме всех этапов он приехал раньше всех. Какая справедливость еще нужна??

  • RVL
    Матей Мохорич выиграл Тур Хорв ... (4)
    RVL-Фото
    Походу кэВ должен быть восьмикратным
  • Astanaforever
    Матей Мохорич выиграл Тур Хорв ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Вингегор выиграл два этапа, а этот Мохорич ни одного.. И где честно, где справедливость?
  • Astanaforever
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (1)
    Astanaforever-Фото
    В Газпром Вело пусть идет. Будет топовый там. 12 из 12 ти.
  • SVS
    Матей Мохорич выиграл Тур Хорв ... (4)
    SVS-Фото

    Очень рад за Мохорича! Зачем делать акцент на бонусах? Они добыты законно, в честной борьбе. Выиграл и выиграл. Точка.

     

  • nightbuster33
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Для полного счастья,еще одной головной боли Астане как раз и не хватало.От одного избавились,хорошо что второй оказался чист.Даже при малейшем намеке на нарушение правил ВАДА,кем-либо из гонщиков,вызывает ступор в руководстве команды,помня о последствиях.
  • Pi-man
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Pi-man-Фото

    У Мохорича 25 бонусных секунд,
    У Вингегора - 20

    сообщает нам Procyclingstats

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (8)
    RVL-Фото

    Скорее всего -это точно?

    А если может?)) То речь идёт?

    Это ваша логика или репост?

    Ну и выводы))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (8)
    Earl57-Фото

    На последнем заседании исполкома ВАДА было принято решение о запрете трамадола на соревнованиях во всех видах спорта. Сейчас это запрещено только в нескольких дисциплинах. Это существенно уменьшает шансы Кинтаны на выигрыш дела в САС. Сначала он говорил, что трамадол никогда не употреблял вообще, но в САС он оспаривает правомочность запрета трамодола в велоспорте. Мол в UCI не имели права запрещать использование препарата, разрешенного ВАДА. Вероятно юристы объяснили ему, что бесполезно отрицать наличие трамодола в двух тестах, сделанных в разные дни гонки.

    Разрыв уже заключенного контракта с Аркеа последовал после объявления о решении ВАДА. Скорее всего, он уже не может гоняться без трамадола и поэтому сразу стал не нужен Аркеа... Так что о сильном генеральщике речи уже не идет.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4946
2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
9 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2059
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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