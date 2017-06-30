Матье ван дер Пул примет участие в первом чемпионате мира по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул впервые в карьере поедет гравийные велогонки и примет участие в первом чемпионате мира в этой дисциплине

Матье ван дер пул (Mathieu van der Poel) возвращается в гонки после неудачного для него чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022 и 9 октября примет участие ещё в одном чемпионате мира - в первом в истории чемпионате мира по гравийным велогонкам (UCI Gravel World Championships). А 14 октября 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вместе со своим товарищем по команде Джанни Вермеерсом (Gianni Vermeersch) стартует в гравийной велогонке «Серениссима» (Serenissima Gravel).

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Матье ван дер Пул: «В воскресенье мы в своём роде напишем историю. Я впервые в карьере поеду гравийную гонку. Хотя этот вид для меня не совсем новый. Сегодня в первый раз потренировался на велосипеде для гравийных гонок, по ощущениям что-то между шоссе и велокроссом. Неплохо адаптировался. Поеду, главным образом, для удовольствия. Если в воскресенье буду чувствовать себя хорошо, то попробуем побороться за лучший результат».

Первый чемпионат мира по гравийным велогонкам (UCI Gravel World Championships) пройдёт в Венето (Италия) 8 и 9 октября. Гонки разных категорий стартуют в Виченце (Vicenza), маршрут проложен через Падую (Padova) и финиширует в муниципалитете Читтаделла (Cittadella) (в 25 км к северо-востоку от Виченцы). Три четверти маршрута - типичные итальянские гравийные дороги, похожие на дороги популярной классики «Страде Бьянке» с включением секторов брусчатки. Оставшаяся треть маршрута – асфальтовые дороги. На первых 20 километрах два подъёма средним градиентом 10%, общей протяжённостью 3 км, один из них по гравию, второй – по асфальту.

8 октября на дистанции будут соревноваться женщины, а также мужчины из группы 50+ - их дистанция составит 140 км, 69% которой – гравийные дороги, набор высоты 700 м.

9 октября будут соревноваться мужчины категории «элита», а также группа до 50 лет . У категории «элита» дистанция составит 190 км, 800 м набора высоты, 73% гравийных дорог.

Среди участников также Грег Ван Авермат, Джанни Вермеерс, Зденек Штыбар, Петер Саган, Даниэль Осс.