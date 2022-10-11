Тадей Погачар был зрителем, но мечтает стать участником чемпионата мира по гравийным велогонкам

Тадей Погачар: “Очень надеюсь в будущем году проехать гравийную велогонку”

Тадей Погачар завершил свой сезон победой на классике-Монументе “Ломбардия”-2022, а затем поехал в Венето на первый в истории чемпионат мира по гравийным велогонкам, но только в качестве зрителя.

24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates в интервью Cyclingnews рассказал, что не прочь поучаствовать в гравийных велогонках. То, что немощёные дороги его не пугают, Тадей Погачар продемонстрировал на весенней классике Страде Бьянке, где одержал в этом году победу из сольного отрыва, атаковав за 51 км до финиша.

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Тадей Погачар: «Конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате мира по гравийным велогонкам. Гравийные гонки – что-то магически новое, особенно в Европе, как и первый чемпионат мира в этой дисциплине. В будущем хотел бы надеть радужную майку чемпиона мира в гравийных гонках.

Сюда я приехал, чтобы посмотреть чемпионат как фанат спорта, для удовольствия. Хотелось бы быть на старте, но смотреть гонку на финише тоже интересно. Мне это не так часто удаётся, не мог отказаться от такой великолепной возможности. Интересно, как гравийные гонки будут развиваться в ближайшие годы.

Если получается побеждать в разных дисциплинах, почему бы не совмещать их в карьере. У нас есть сильные гонщики, которые сейчас выступают в гонках разного типа. Теперь появился новый чемпион в гравийных гонках Джанни Вермеерс, он ещё и талантливый велокроссмен, а также хорошо выступает на шоссе.

Матье ван дер Пул лучше, чем кто-либо, совмещает дисциплины. Посмотрите также на Петера Сагана, Ваута ван Арта, Тома Пидкока. Они показали, что хороши во всём, а часто становятся лучшими.

У меня пока небольшой опыт езды по гравию. Но мне нравится маунтинбайк и велокросс. Считаю, гравийные гонки не сильно отличаются от шоссейных. Мне надо попробовать в ближайшем будущем. Может, мы найдём в моём календаре возможность в следующем году проехать гравийную гонку. Очень на это надеюсь».