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Тадей Погачар был зрителем, но мечтает стать участником чемпионата мира по гравийным велогонкам

Тадей Погачар: “Очень надеюсь в будущем году проехать гравийную велогонку”

 

 

    Тадей Погачар завершил свой сезон победой на классике-Монументе “Ломбардия”-2022, а затем поехал в Венето на первый в истории чемпионат мира по гравийным велогонкам, но только в качестве зрителя.

 

  24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates в интервью Cyclingnews рассказал, что не прочь поучаствовать в гравийных велогонках. То, что немощёные дороги его не пугают, Тадей Погачар продемонстрировал на весенней классике Страде Бьянке, где одержал в этом году победу из сольного отрыва, атаковав за 51 км до финиша.

 

Тадей Погачар был зрителем, но мечтает стать участником чемпионата мира по гравийным велогонкам

 PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

 

  Тадей Погачар: «Конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате мира по гравийным велогонкам. Гравийные гонки – что-то магически новое, особенно в Европе, как и первый чемпионат мира в этой дисциплине. В будущем хотел бы надеть радужную майку чемпиона мира в гравийных гонках.

 

  Сюда я приехал, чтобы посмотреть чемпионат как фанат спорта, для удовольствия. Хотелось бы быть на старте, но смотреть гонку на финише тоже интересно. Мне это не так часто удаётся, не мог отказаться от такой великолепной возможности. Интересно, как гравийные гонки будут развиваться в ближайшие годы.

 

  Если получается побеждать в разных дисциплинах, почему бы не совмещать их в карьере. У нас есть сильные гонщики, которые сейчас выступают в гонках разного типа. Теперь появился новый чемпион в гравийных гонках Джанни Вермеерс, он ещё и талантливый велокроссмен, а также хорошо выступает на шоссе.

 

  Матье ван дер Пул лучше, чем кто-либо, совмещает дисциплины. Посмотрите также на Петера Сагана, Ваута ван Арта, Тома Пидкока. Они показали, что хороши во всём, а часто становятся лучшими.

 

  У меня пока небольшой опыт езды по гравию. Но мне нравится маунтинбайк и велокросс. Считаю, гравийные гонки не сильно отличаются от шоссейных. Мне надо попробовать в ближайшем будущем. Может, мы найдём в моём календаре возможность в следующем году проехать гравийную гонку. Очень на это надеюсь».

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Japan Cup Cycle Road Race

16 октября 2022

Chrono des Nations

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Ukrohypocrite
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    Ukrohypocrite-Фото
    Был ли Мартин на Аллее Ангелов
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (83)
    s75-Фото

    Пока неофициально сообщается о прибытии в Мовистар нового спонсора - нефтехимического гиганта Repsol, ожидается повышение бюджета в два раза. Соответственно можно предположить оживление трансферного рынка.

  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото

    velodoctor,Статус-кво:диаметр колеса=700мм-это более 27"и менее 28".

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: Pugachev
    Я очень люблю Мартина. Но не уверен, что он час ворочал 57х11...

    Кстати, в 70-е годы были (могу наврать..) братья Юханссон у шведов, которые на шоссе в гонке 100 км ТТТ крутили 56х12, что тогда считалось невероятным...
    Мартин не только хороший спортсмен но и человек: "Легендарный велогонщик Тони Мартин помогает беженцам из Украины"
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото
    Стандарт UCI по геометрии рамы, а не по ростовке, естественно рамы разные для разного роста гонщиков. Колеса на треке и шоссе одинакового диаметра 28 дюймов.
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото

    На размер рамы стандарта нет,есть только на мининимальный вес.Пример:Лопез-рост 164см.,Федоров-193см.Для первого-размер рамы 1-2 роста,для второго-3-4роста,но иногда высокоростные гонщики находят выход, используя раму меньшего размера за счет удлинения подседельной трубы, тем более,что подседельная труба в современных веосипедах("кл.люкс") приобрела "овальный" профиль,больший диаметр которого противодействует  наибольшей изгибающей нагрузке(безопасность)-кому охота возить лишний вес,особенно в гору.А размер колеса уже отметил-27".

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото

    Там uci стандарт на колеса и раму, большего диаметра нельзя использовать.

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    Pugachev-Фото
    Да, про заднее колесо забываем... Но имеем ввиду, что это 700 - шоссе. Возможно, что у Ганны было другое колесо.... Но с точки зрения шестерен - не самое выдающееся соотношение... У Нибали на Тиррено(??) стояли 50 и 10 на разделке....
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото
    При расчете передачи используются:количество зубьев впереди и сзади,диаметр заднего колеса и известная константа,а не механическое деление большего на меньшее.Так что,передаточное число для колеса 27"(спорт.)и 28"(дорожн.)будет разным.Длина шатуна подбирается, в основном, чисто индивидуально.Не даром объявляется данные:шестеренки(кол-во зубьев),диаметр колеса(заднего)и длина шатуна(рычаг).Переднее колесо не играет ни какой роли.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется, раньше средний каденс был поменьше от того и ворочали передачки ломовые. Связано наверное с тем что скоростей было меньше, на счет ровняка не знаю, но в гору когда смотришь как ехали, просто всем весом ломают передачи, меньше видимо не было. Сейчас на автомате профики держат 90 каденс. У МДВП на разделке в Венгрии был каденс средний 101 аж. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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