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Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

Джанни Вермеерс – первый чемпион мира в гравийных велогонках

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик Джанни Вермеерс (Gianni Vermeersch) стал первым в истории чемпионом мира по гравийным велогонкам. Первый выпуск чемпионата (UCI Gravel World Championships ) проходил в итальянском регионе Венето, дистанция для профессиональных велогонщиков составляла 194 км.

  Через 40 км после старта атаковал 35-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss). Вермеерс ответил на ускорение, а затем гонщики сработались и только наращивали преимущество, которое за 50 км до финиша составляло более пяти минут. На узкой дороге за  7 км до финиша Джанни Вермеерс атаковал и уехал от своего попутчика. С запасом в 43 секунды Джанни Вермеерс в одиночку пересёк финиш и одержал историческую победу, став первым чемпионом мира в гравийных велогонках.

 

  Даниэль Осс стал серебряным призёром, также в одиночку пересёк линию финиша с запасом в полторы минуты над ближайшими преследователями.

 

  В финале в борьбе за бронзовую медаль Матье ван дер Пул (Нидерланды) опередил Грега Ван Авермата (Бельгия). Казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров замкнул пятёрку сильнейших на первом чемпионате мира по гравийным велогонкам.

 

Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

 Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

 Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

 Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

 

  Джанни Вермеерс: «Думаю, это самая большая победа в моей карьере. С ума сойти, никогда не думал, что стану чемпионом мира, да ещё в первом в истории выпуске чемпионата мира по гравийным велогонкам. Это нечто уникальное. В велокроссе я всегда боролся с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом, поэтому в этой дисциплине стать чемпионом мира мне почти нереально. На шоссе их уровень также очень высок. Поэтому мой единственный шанс был на этом чемпионате, и я его использовал.

 

  Мы ехали на максимуме целый день, и когда наше преимущество достигло пяти минут, я понял, что у нас хорошие шансы удержаться до финиша. Мы просто продолжали ехать, а на финальном круге боролись один на один. Я немного колебался, потому что финальные 500 метров мне идеально подходили. Но сзади приближалась группа. Мы слышали, что разрыв сократился до двух с половиной минут. Поэтому я решил атаковать.

 

  Последняя узкая тропа как в велокроссе идеально подходила мне для атаки. Когда выехал с однополосной дороги, между мной и Даниэлем уже был просвет, а потом я дал полный газ до финиша. Я не собираюсь становиться гонщиком только гравийных велогонок. Надеюсь, что на шоссе и в велокроссе у меня ещё будут достижения. Возможно, позже в карьере я сосредоточусь на гравии.

 

  Даниэль Осс: «Гонка по равнине, но трудная. То, что мы финишировали по одному, подтверждает, как тяжело было, и какой высокой была скорость. Мы уехали после атак на подъёмах, на скоростных поворотах.  Пелотон порвался, все ехали в напряжении. Если в такой момент отпускают отрыв, то можно быстро набрать минуту или две. Как и на Париж-Рубэ, когда уезжаешь, скорость атакующего и группы примерно одинаковая, поэтому сложно догонять. Мы работали вместе, потому что это был шанс для нас обоих. Мне было тяжело усидеть за ним на технически сложных последних десяти километрах, у меня начались судороги, я потерял его колесо».

 

  Матье ван дер Пул: «Я счастлив за своего товарища по команде Джанни Вермеерса. Когда они с Оссом уехали, никто не захотел начинать погоню, а когда они набрали пять минут, стало понятно, что их уже не добрать. Я  не могу расстраиваться из-за третьего места. Победа уже была разыграна, бронзовая медаль – высший результат. И я смог её выиграть.  

 

  Хорошо, что после Австралии у меня появилась эта цель, в противном случае я бы долго не садился на велосипед. Для меня полезно, что было к чему готовиться. Сейчас формы, что была раньше, уже нет, но я доволен, как проехал.

 

  Думаю, очень круто, что можно стать частью такого события, войти в историю. Возможно, через пару лет эта дисциплина тоже станет важной. Я же просто хотел получить удовольствие от гонки. Всегда рад участвовать в чём-то новом.  Считаю, что для велоспорта хорошо, когда соревнуются гонщики разных дисциплин. Это помогает спорту расти. Думаю, организация этого чемпионата была успешной. Гравийная гонка очень сложная, как сочетание шоссе и велокросса.  Поэтому, считаю, у этой дисциплины есть будущее».

 

  14 октября Матье ван дер Пул примет участие ещё в одной гравийной велогонке – “Serenissima Gravel”, победителем которой в прошлом году стал Алексей Луценко.

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Теги к статье: Чемпионат мира по гравийным велогонкам UCI Gravel World Championships

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Комментарии

  • Ukrohypocrite
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    Ukrohypocrite-Фото
    Был ли Мартин на Аллее Ангелов
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (83)
    s75-Фото

    Пока неофициально сообщается о прибытии в Мовистар нового спонсора - нефтехимического гиганта Repsol, ожидается повышение бюджета в два раза. Соответственно можно предположить оживление трансферного рынка.

  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото

    velodoctor,Статус-кво:диаметр колеса=700мм-это более 27"и менее 28".

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: Pugachev
    Я очень люблю Мартина. Но не уверен, что он час ворочал 57х11...

    Кстати, в 70-е годы были (могу наврать..) братья Юханссон у шведов, которые на шоссе в гонке 100 км ТТТ крутили 56х12, что тогда считалось невероятным...
    Мартин не только хороший спортсмен но и человек: "Легендарный велогонщик Тони Мартин помогает беженцам из Украины"
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото
    Стандарт UCI по геометрии рамы, а не по ростовке, естественно рамы разные для разного роста гонщиков. Колеса на треке и шоссе одинакового диаметра 28 дюймов.
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото

    На размер рамы стандарта нет,есть только на мининимальный вес.Пример:Лопез-рост 164см.,Федоров-193см.Для первого-размер рамы 1-2 роста,для второго-3-4роста,но иногда высокоростные гонщики находят выход, используя раму меньшего размера за счет удлинения подседельной трубы, тем более,что подседельная труба в современных веосипедах("кл.люкс") приобрела "овальный" профиль,больший диаметр которого противодействует  наибольшей изгибающей нагрузке(безопасность)-кому охота возить лишний вес,особенно в гору.А размер колеса уже отметил-27".

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото

    Там uci стандарт на колеса и раму, большего диаметра нельзя использовать.

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    Pugachev-Фото
    Да, про заднее колесо забываем... Но имеем ввиду, что это 700 - шоссе. Возможно, что у Ганны было другое колесо.... Но с точки зрения шестерен - не самое выдающееся соотношение... У Нибали на Тиррено(??) стояли 50 и 10 на разделке....
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    nightbuster33-Фото
    При расчете передачи используются:количество зубьев впереди и сзади,диаметр заднего колеса и известная константа,а не механическое деление большего на меньшее.Так что,передаточное число для колеса 27"(спорт.)и 28"(дорожн.)будет разным.Длина шатуна подбирается, в основном, чисто индивидуально.Не даром объявляется данные:шестеренки(кол-во зубьев),диаметр колеса(заднего)и длина шатуна(рычаг).Переднее колесо не играет ни какой роли.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (23)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется, раньше средний каденс был поменьше от того и ворочали передачки ломовые. Связано наверное с тем что скоростей было меньше, на счет ровняка не знаю, но в гору когда смотришь как ехали, просто всем весом ломают передачи, меньше видимо не было. Сейчас на автомате профики держат 90 каденс. У МДВП на разделке в Венгрии был каденс средний 101 аж. 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
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