 Джанни Вермеерс, Даниэль Осс и Матье ван дер Пул на подиуме первого чемпионата мира по гравийным велогонкам

Джанни Вермеерс – первый чемпион мира в гравийных велогонках

29-летний бельгийский велогонщик Джанни Вермеерс (Gianni Vermeersch) стал первым в истории чемпионом мира по гравийным велогонкам. Первый выпуск чемпионата (UCI Gravel World Championships ) проходил в итальянском регионе Венето, дистанция для профессиональных велогонщиков составляла 194 км.

Через 40 км после старта атаковал 35-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss). Вермеерс ответил на ускорение, а затем гонщики сработались и только наращивали преимущество, которое за 50 км до финиша составляло более пяти минут. На узкой дороге за 7 км до финиша Джанни Вермеерс атаковал и уехал от своего попутчика. С запасом в 43 секунды Джанни Вермеерс в одиночку пересёк финиш и одержал историческую победу, став первым чемпионом мира в гравийных велогонках.

Даниэль Осс стал серебряным призёром, также в одиночку пересёк линию финиша с запасом в полторы минуты над ближайшими преследователями.

В финале в борьбе за бронзовую медаль Матье ван дер Пул (Нидерланды) опередил Грега Ван Авермата (Бельгия). Казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров замкнул пятёрку сильнейших на первом чемпионате мира по гравийным велогонкам.

Джанни Вермеерс: «Думаю, это самая большая победа в моей карьере. С ума сойти, никогда не думал, что стану чемпионом мира, да ещё в первом в истории выпуске чемпионата мира по гравийным велогонкам. Это нечто уникальное. В велокроссе я всегда боролся с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом, поэтому в этой дисциплине стать чемпионом мира мне почти нереально. На шоссе их уровень также очень высок. Поэтому мой единственный шанс был на этом чемпионате, и я его использовал.

Мы ехали на максимуме целый день, и когда наше преимущество достигло пяти минут, я понял, что у нас хорошие шансы удержаться до финиша. Мы просто продолжали ехать, а на финальном круге боролись один на один. Я немного колебался, потому что финальные 500 метров мне идеально подходили. Но сзади приближалась группа. Мы слышали, что разрыв сократился до двух с половиной минут. Поэтому я решил атаковать.

Последняя узкая тропа как в велокроссе идеально подходила мне для атаки. Когда выехал с однополосной дороги, между мной и Даниэлем уже был просвет, а потом я дал полный газ до финиша. Я не собираюсь становиться гонщиком только гравийных велогонок. Надеюсь, что на шоссе и в велокроссе у меня ещё будут достижения. Возможно, позже в карьере я сосредоточусь на гравии.

Даниэль Осс: «Гонка по равнине, но трудная. То, что мы финишировали по одному, подтверждает, как тяжело было, и какой высокой была скорость. Мы уехали после атак на подъёмах, на скоростных поворотах. Пелотон порвался, все ехали в напряжении. Если в такой момент отпускают отрыв, то можно быстро набрать минуту или две. Как и на Париж-Рубэ, когда уезжаешь, скорость атакующего и группы примерно одинаковая, поэтому сложно догонять. Мы работали вместе, потому что это был шанс для нас обоих. Мне было тяжело усидеть за ним на технически сложных последних десяти километрах, у меня начались судороги, я потерял его колесо».

Матье ван дер Пул: «Я счастлив за своего товарища по команде Джанни Вермеерса. Когда они с Оссом уехали, никто не захотел начинать погоню, а когда они набрали пять минут, стало понятно, что их уже не добрать. Я не могу расстраиваться из-за третьего места. Победа уже была разыграна, бронзовая медаль – высший результат. И я смог её выиграть.

Хорошо, что после Австралии у меня появилась эта цель, в противном случае я бы долго не садился на велосипед. Для меня полезно, что было к чему готовиться. Сейчас формы, что была раньше, уже нет, но я доволен, как проехал.

Думаю, очень круто, что можно стать частью такого события, войти в историю. Возможно, через пару лет эта дисциплина тоже станет важной. Я же просто хотел получить удовольствие от гонки. Всегда рад участвовать в чём-то новом. Считаю, что для велоспорта хорошо, когда соревнуются гонщики разных дисциплин. Это помогает спорту расти. Думаю, организация этого чемпионата была успешной. Гравийная гонка очень сложная, как сочетание шоссе и велокросса. Поэтому, считаю, у этой дисциплины есть будущее».

14 октября Матье ван дер Пул примет участие ещё в одной гравийной велогонке – “Serenissima Gravel”, победителем которой в прошлом году стал Алексей Луценко.