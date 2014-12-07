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Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

Тадей Погачар, Алехандро Вальверде, Каспер Асгрен - на подиуме Страде Бьянке-2022

 

 

 

 

  Тадей Погачар одержал победу на классике Страде Бьянке (Strade Bianche)-2022, причём выиграл «самую южную из северных классик» из сольного отрыва, в который уехал за 50 км до финиша. 23-летний гонщик команды UAE Team Emirates стал первым словенским победителем гонки и вторым из самых молодых победителей классики после Морено Мозера, который выиграл Страде Бьянке в 22 года.

 

  16-й выпуск Страде Бьянке протяжённостью 184 км проходил в тёплую, но ветреную погоду. Именно порыв ветра стал причиной массового завала за 97 км до финиша. Один из главных претендентов, чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick Step Alpha Vinyl) в числе других гонщиков потерял равновесие и упал. После завала с гонки сошли Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), Тиш Беноот (Jumbo-Visma), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Виктор Кампенартс и Брент Ван Мур (Lotto Soudal), Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers). Тадей Погачар также попадал в этот завал.

 

  С помощью товарищей по команде Миккеля Оноре и Мауро Шмида Жулиан Алафилипп вернулся в группе после завала через 25 км. Отставшим гонщикам помог встречный ветер, замедливший группу. Когда пелотон перегруппировался,  Quick Step Alpha Vinyl взяла контроль на себя, вперёд вышел Каспер Асгрен. Ситуация успокоилась до 11,5-км гравийного сектора Монте-Санта-Мария, на котором ускорился Жулиан Алафилипп. Его ускорение стало ключевым. На него ответили Саймон Кларк (Israel-Premier Tech), Куинн Симмонс (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal), а также будущий победитель Тадей Погачар. Словенский гонщик не стал ждать дальнейших действий соперников и уехал в одиночку. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) попытался в одиночку добрать Погачара, но не сумел.

 

27-летний датский велогонщик команды Quick  Step Alpha Vinyl Каспер Асгрен и 41-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде, а за ними группа, в которой были Тим Велленс,  Куинн Симмонс, Джонатан Нарваэс были ближайшими преследователями Погачара.

 

Асгрен не смог соперничать в финале  Алехандро Вальверде, который в итоге финишировал вторым, через 37 секунд после Тадея Погачара. Каспер Асгрен замкнул тройку призёров, финишировав через 11 секунд после Вальверде и через 46 секунд после Тадея Погачара.

 

Сольный отрыв Тадея Погачара, атаковавшего за 51 км до финиша, стал рекордным на Страде Бьянке. До него самую дальнюю одиночную атаку предпринимал Александр Колобнев в 2007 году, уехавший за 19 км и Михал Квятковски, атаковавший в 2017 году за 15 км.

 

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

  Тадей Погачар: «Неудачно попал в завал за 100 км до финиша. Там был сильный боковой ветер и спуск. После падения  я отделался царапинами, а мой руль развернуло на 90 градусов. Я не планировал атаковать на Монте Санте-Мария, но этот участок всегда был самой важной частью гонки. Я ожидал, что ко мне переложатся гонщики, но никто не добрал, так что мне не оставалось ничего, как до финиша выкладываться на 100%.

 

  Последние 40 – 50 км было очень тяжело, иногда думал, что ноги взорвутся и до финиша мне придётся идти пешком. У меня не было времени смотреть по сторонам. Я выиграл, потому что на этой гонке на мне не было давления в плане ожиданий команды, а давление со стороны остального мира меня вообще никогда не волнует.

 

  Я поехал рано, и до финальных пяти километров не понимал, на что могу рассчитывать. Даже на последнем подъёме я всё ещё оглядывался, думая, что кто-то доберёт, чувствовал огромное напряжение. Сил в финале оставалось всё меньше и меньше, но я сумел удержаться до конца».

 

  Алехандро Вальверде: «Второй после Погачара – это как победа. Очень счастлив. Я упал, мне пришлось долго возвращаться. Было трудно, но команда отработала феноменально, второе место – великолепный результат.

 

  Я видел, как атаковал Погачар, но в этот момент находился на десятой позиции в группе. Никто не поехал за ним. У меня ни разу не появилась мысль, что мы его догоним. Он ехал в своём ритме, не сбиваясь, мы ничего не могли сделать.

 

  Без сомнений, этот подиум вызывает у меня великолепные ощущения. Эта гонка была так добра ко мне – дала мне три подиума, а сегодняшний – самый особенный.

 

Старт года получился блестящим, а этот год для меня очень важен. Нога шла фантастически».

 

 

  Каспер Асгрен: «Наши планы поменялись после падения Жулиана, которое случилось в самый неподходящий момент. Он вернулся, но потратил массу сил, которых не хватило ему на последнюю часть гонки. Но даже в этих обстоятельствах он продолжал давить на соперников, прилагал мощные усилия, что позже сыграло в мою пользу. Работа нашей команды очень впечатлила, все ребята были великолепны.

 

  Когда я преодолел первые крутые стенки Санте-Мария, задумался о том, смогу ли что-то взять в этой гонке. В момент, который посчитал подходящим, я атаковал из преследовавшей группы и продолжил ехать сам. Было тяжело, но я верил в себя, очень хотел показать, чего могу добиться, участвуя в этой классике в третий раз в карьере.  К сожалению, первые два старта на Страде Бьянке были не такими удачными.

 

  Я счастлив, что смог подняться на подиум. Это хороший первый шаг. И  я рад, как растёт моя форма. Сейчас жду Тиррено-Адриатико и сезон классик».

 

 

Результаты Страде Бьянке-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Страде Бьянке Strade Bianche классика велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:21 | Регистрация: 7.12.2014

    Из-за этого завала Тиш Бенот вынужден отказаться от Тиррено. У него открытая рана колена и боли в спине. И заменить его Джамбо уже не успевают, так что стартуют вшестером.

    Алафиллип тоже под вопросом. Говорит что спина очень плохая.

     

    На ТА Погачар встретится с Ремко. Кто кого победит - Эвенпул Погачара или Погачар Эвенпула? Так-то по чистой мощи Ремко посильнее будет. И 1-й этап плоская разделка на 13,9 км. Что скорее на пользу Ремко. Потом этапов с финишем в высокую и крутую гору не наблюдается на маршруте.

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Комментарии

  • Earl57
    Тадей Погачар – победитель Стр ... (1)
    Earl57-Фото

    Из-за этого завала Тиш Бенот вынужден отказаться от Тиррено. У него открытая рана колена и боли в спине. И заменить его Джамбо уже не успевают, так что стартуют вшестером.

    Алафиллип тоже под вопросом. Говорит что спина очень плохая.

     

    На ТА Погачар встретится с Ремко. Кто кого победит - Эвенпул Погачара или Погачар Эвенпула? Так-то по чистой мощи Ремко посильнее будет. И 1-й этап плоская разделка на 13,9 км. Что скорее на пользу Ремко. Потом этапов с финишем в высокую и крутую гору не наблюдается на маршруте.

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    К медераторам надо было обратится тогда,когда ты поносил и поносишь команду Астаны и его руководство,в том числе и А.Винокурова,обвиняя их в личной выгоде,начиная от расхода финансов, так и комплектовании команд как старшей,так и молодежной.Голословные обвинения требуют документальных докозательств.Да и все это не в твоей компетенции и никогда ты их не поимеешь.Ты слишком туп для этого.Об говорят узкий круг тематики твоих комментарий.Так что займись чисто спортивными откликами на увиденное на экране в пределах правил и тематики этого сайта.А то,что касается ненормативной лексики, жители около 10-ки стран скажут,что это написано на языке их страны.Да и какой настоящий мужик будет жаловаться на достойный ответ за свои промашки.
    Любая пешка может угрожать королю матом. А вот короли до мата не опускаются.. )))
  • дрокер
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    дрокер-Фото
    Это было мощно. Поги Божьи ноги продолжает косить монументы и классики. Напомнило Фруми на Финестре
  • SVS
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    SVS-Фото

    Лично я разрывался между Вальверде и Асгреном. За Вальверде я всегда :), но и Асгрен молодец, работал так, что я уже и не знал, за кого болеть :). Впрочем, подиум - есть подиум.

  • nightbuster33
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    nightbuster33-Фото

    К медераторам надо было обратится тогда,когда ты поносил и поносишь команду Астаны и его руководство,в том числе и А.Винокурова,обвиняя их в личной выгоде,начиная от расхода финансов, так и комплектовании команд как старшей,так и молодежной.Голословные обвинения требуют документальных докозательств.Да и все это не в твоей компетенции и никогда ты их не поимеешь.Ты слишком туп для этого.Об говорят узкий круг тематики твоих комментарий.Так что займись чисто спортивными откликами на увиденное на экране в пределах правил и тематики этого сайта.А то,что касается ненормативной лексики, жители около 10-ки стран скажут,что это написано на языке их страны.Да и какой настоящий мужик будет жаловаться на достойный ответ за свои промашки.

  • rude_rider
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    rude_rider-Фото
    девушка ведите себя прилично .. еще и жалуетесь
  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Точный перевод:"Суки(н)сын",по этому каждая собака знает тебя.
    Уважаемые модераторы, обратите внимание на этого комментатора, который переходит на личности и оскорбляет пользователя ненормативной лексикой на казахском языке.
  • nightbuster33
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    nightbuster33-Фото
    Точный перевод:"Суки(н)сын",по этому каждая собака знает тебя.
  • SportSpirit
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    SportSpirit-Фото

    Этой гонке с таким сценарием очевидно не хватало ван Арта в его текущей форме) 

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2022. Результаты (21)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Там же,где и чемпион Мира и более 70 гощиков.Да-а-а,злобы у тебя много.Видать поколбасила тебя жизненные невзгоды и это уже навсегда,даже если однажды удача тебе улыбнется.Однажды проболтался,что ты россиянин,так зачем прикрываться казахстанским флагом(лейбл),а в Фан-сайте Астаны- российским Флагом.Так кто ты мистер Х? В любом случае-иттын баласы.
    Я пешу бес ашипок. И на личнасти ни пирихажу. Воть.))))

    И миня сдесь знает кашдая сына сабака. Флаг тибе в руки.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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