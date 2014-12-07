Тадей Погачар – победитель Страде Бьянке-2022

Тадей Погачар, Алехандро Вальверде, Каспер Асгрен - на подиуме Страде Бьянке-2022

Тадей Погачар одержал победу на классике Страде Бьянке (Strade Bianche)-2022, причём выиграл «самую южную из северных классик» из сольного отрыва, в который уехал за 50 км до финиша. 23-летний гонщик команды UAE Team Emirates стал первым словенским победителем гонки и вторым из самых молодых победителей классики после Морено Мозера, который выиграл Страде Бьянке в 22 года.

16-й выпуск Страде Бьянке протяжённостью 184 км проходил в тёплую, но ветреную погоду. Именно порыв ветра стал причиной массового завала за 97 км до финиша. Один из главных претендентов, чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick Step Alpha Vinyl) в числе других гонщиков потерял равновесие и упал. После завала с гонки сошли Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), Тиш Беноот (Jumbo-Visma), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Виктор Кампенартс и Брент Ван Мур (Lotto Soudal), Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers). Тадей Погачар также попадал в этот завал.

С помощью товарищей по команде Миккеля Оноре и Мауро Шмида Жулиан Алафилипп вернулся в группе после завала через 25 км. Отставшим гонщикам помог встречный ветер, замедливший группу. Когда пелотон перегруппировался, Quick Step Alpha Vinyl взяла контроль на себя, вперёд вышел Каспер Асгрен. Ситуация успокоилась до 11,5-км гравийного сектора Монте-Санта-Мария, на котором ускорился Жулиан Алафилипп. Его ускорение стало ключевым. На него ответили Саймон Кларк (Israel-Premier Tech), Куинн Симмонс (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal), а также будущий победитель Тадей Погачар. Словенский гонщик не стал ждать дальнейших действий соперников и уехал в одиночку. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) попытался в одиночку добрать Погачара, но не сумел.

27-летний датский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Каспер Асгрен и 41-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде, а за ними группа, в которой были Тим Велленс, Куинн Симмонс, Джонатан Нарваэс были ближайшими преследователями Погачара.

Асгрен не смог соперничать в финале Алехандро Вальверде, который в итоге финишировал вторым, через 37 секунд после Тадея Погачара. Каспер Асгрен замкнул тройку призёров, финишировав через 11 секунд после Вальверде и через 46 секунд после Тадея Погачара.

Сольный отрыв Тадея Погачара, атаковавшего за 51 км до финиша, стал рекордным на Страде Бьянке. До него самую дальнюю одиночную атаку предпринимал Александр Колобнев в 2007 году, уехавший за 19 км и Михал Квятковски, атаковавший в 2017 году за 15 км.

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Тадей Погачар: «Неудачно попал в завал за 100 км до финиша. Там был сильный боковой ветер и спуск. После падения я отделался царапинами, а мой руль развернуло на 90 градусов. Я не планировал атаковать на Монте Санте-Мария, но этот участок всегда был самой важной частью гонки. Я ожидал, что ко мне переложатся гонщики, но никто не добрал, так что мне не оставалось ничего, как до финиша выкладываться на 100%.

Последние 40 – 50 км было очень тяжело, иногда думал, что ноги взорвутся и до финиша мне придётся идти пешком. У меня не было времени смотреть по сторонам. Я выиграл, потому что на этой гонке на мне не было давления в плане ожиданий команды, а давление со стороны остального мира меня вообще никогда не волнует.

Я поехал рано, и до финальных пяти километров не понимал, на что могу рассчитывать. Даже на последнем подъёме я всё ещё оглядывался, думая, что кто-то доберёт, чувствовал огромное напряжение. Сил в финале оставалось всё меньше и меньше, но я сумел удержаться до конца».

Алехандро Вальверде: «Второй после Погачара – это как победа. Очень счастлив. Я упал, мне пришлось долго возвращаться. Было трудно, но команда отработала феноменально, второе место – великолепный результат.

Я видел, как атаковал Погачар, но в этот момент находился на десятой позиции в группе. Никто не поехал за ним. У меня ни разу не появилась мысль, что мы его догоним. Он ехал в своём ритме, не сбиваясь, мы ничего не могли сделать.

Без сомнений, этот подиум вызывает у меня великолепные ощущения. Эта гонка была так добра ко мне – дала мне три подиума, а сегодняшний – самый особенный.

Старт года получился блестящим, а этот год для меня очень важен. Нога шла фантастически».

Каспер Асгрен: «Наши планы поменялись после падения Жулиана, которое случилось в самый неподходящий момент. Он вернулся, но потратил массу сил, которых не хватило ему на последнюю часть гонки. Но даже в этих обстоятельствах он продолжал давить на соперников, прилагал мощные усилия, что позже сыграло в мою пользу. Работа нашей команды очень впечатлила, все ребята были великолепны.

Когда я преодолел первые крутые стенки Санте-Мария, задумался о том, смогу ли что-то взять в этой гонке. В момент, который посчитал подходящим, я атаковал из преследовавшей группы и продолжил ехать сам. Было тяжело, но я верил в себя, очень хотел показать, чего могу добиться, участвуя в этой классике в третий раз в карьере. К сожалению, первые два старта на Страде Бьянке были не такими удачными.

Я счастлив, что смог подняться на подиум. Это хороший первый шаг. И я рад, как растёт моя форма. Сейчас жду Тиррено-Адриатико и сезон классик».