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Филиппо Ганна: “С часовым рекордом могу забыть все плохие моменты сезона”

Филиппо Ганна и команда INEOS Grenadiers о новом часовом рекорде на треке

 

 

   Действующий чемпион  Италии в гонке с раздельным стартом, а также двукратный чемпион мира в индивидуальной разделке на шоссе,  олимпийский чемпион и рекордсмен мира в командной гонке преследования на треке на 4 км Филиппо Ганна в ближайшее время не собирается повторять попытку улучшения своего мирового часового рекорда, равного 56,792 км. 26-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers рассказал, что в какой-то момент надеялся проехать 57 км. 

 

 

Филиппо Ганна: “С часовым рекордом могу забыть все плохие моменты сезона”

 Филиппо Ганна: “С часовым рекордом могу забыть все плохие моменты сезона”

 

 Image credit: James Startt/INEOS Grenadiers

 

  Филиппо Ганна: «Фантастика, что я и весь персонал INEOS Grenadiers, который долго работал, достигли этой цели. Утром я думал, что просто постараюсь побить рекорд на один метр, но в конце сказал себе, почему бы не попробовать установить новый рекорд. Результат потрясающий. 56,792 км – неплохо! Это результат не только моих ног, но и усилий всей команды. У меня лучшая команда для того, чтобы предпринимать такие попытки. Может, если в команде появится ещё один претендент, он тоже попробует. У каждой команды своя политика и для шоссе, и для трека. Я считаю, что наши с INEOS цели совпадают.

 

  В следующий раз, может быть, попробую предпринять попытку в другое время сезона, когда нога свежее, и мы можем снова нацелиться на более высокий результат. А сейчас могу думать только о восстановлении и том, как буду праздновать.

 

  Ещё утром я знал, что у меня будет хороший день. Например, в Австралии, на чемпионате мира такого ощущения не было ни разу. Попытка прошла так, как и ожидал. В какой-то момент подумал, что предел в 57 км достижим. К сожалению, в финальной фазе начал терять скорость. Считаю, что выложился полностью, лучше проехать не смог бы. Этот результат хорош для моего настроя. Теперь могу забыть плохие момент сезона.

 

  Рекорд ставит меня в один ряд с Мерксом и Уиггинсом? Приятно, но могу сравниться с ними только в плане часового рекорда. Их достижения на треке гораздо выше моих.

 

  Наверное, больше никогда не повторю попытку. Если же в будущем и попробую, то перед завершением карьеры, как Уиггинс, но не раньше. Или когда кто-нибудь побьёт мой рекорд».

 

 Дэн Бигхэм: «Выступление Филиппо историческое. Я знаю, сколько решимости и самоотверженности, сколько работы необходимо, чтобы так проехать. Фантастика, что такой амбициозный проект стал успешным. Мы планировали, что Филиппо побьёт мой рекорд. Великолепно, что в команде есть такой достойный новый рекордсмен».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды INEOS Grenadiers: «Филиппо заслужил славу. Перед ним стояла грандиозная задача, но он приложил огромные усилия и добился успеха. А то, что мы превзошли время Криса Бордмана, тоже очень важно, хотя мы втайне надеялись, что у нас это получится. Невероятно, что у нас в INEOS Grenadiers в этом году два рекордсмена. Это стало возможным благодаря преданности делу Филиппо, Дэна и всей команды и наших партнёров.

 

  Мы, INEOS Grenadiers, всегда стремимся двигаться вперёд, ехать быстрее, становиться сильнее. Часовой рекорд – отражение нашего отношения к работе, нашего подхода. Часовой рекорд UCI Tissot – престижное спортивное событие, которое тестирует не только гонщика, но и технологии, оборудование и инновации команды и наших партнёров Pinarello, Bioracer и Kask. Это огромное достижение всех, кто работал в проекте, мы невероятно гордимся успехом».

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Теги к статье: Филиппо Ганна часовой рекорд на треке INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • Esperus2006
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    Esperus2006-Фото
    У Евгения сумасшедший прогресс, учитывая, что он и в горах тянет неплохо для своих габаритов может стать ключевым помощником на некоторых профилях, и свои шансы иметь
  • nightbuster33
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    nightbuster33-Фото

    194км. из них 3/4 гравийные дороги,местами две колеи или одна тропинка.Операторы показывали ход гонки, в основном, на асфальтированных участках. 

  • nightbuster33
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    nightbuster33-Фото
    Повидимому,единственный из оставшихся на территории Старого Света на данный момент колумбийцев,кто согласился участвовать в этой гонке.Конец сезона.
  • Astanaforever
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Федоров, после ЧМ стал настоящим борцом за результаты. Есть огромный потенциал в нем на сл.сезон для Астаны. И удивил Лопес на бездорожье...
  • nightbuster33
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Самое главное, Е. Федоров,заняв 5-ое место увеличил для Казахстана квоту участников на Чемпионат следующего года.

  • RVL
    Париж - Тур-2022. Результаты (1)
    RVL-Фото
    Мега развоз Кюнга и Демар тоже на высоте
  • RVL
    Ломбардия-2022. Результаты (13)
    RVL-Фото

    Путь к счастью не возможен без страдания...а он кайфует и кайфует)))

    И ещё не готов отдаваться карьере как Нибали и Вальверде))

     

  • RVL
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    RVL-Фото

    Что бы это ни было, но Федорову респект 

  • velodoctor
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    velodoctor-Фото
    Вот если внедрить грэвел гонки в шоссейный мировой тур, как этакие классики, тогда будет здорово, имхо.
  • Earl57
    UCI Gravel World Championships ... (12)
    Earl57-Фото

    Мигель Анхель Лопес - 28-й из 99-ти финишировавших. Кто-то ожидал его на такой гонке?

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