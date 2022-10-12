 Филиппо Ганна: “С часовым рекордом могу забыть все плохие моменты сезона”

Филиппо Ганна и команда INEOS Grenadiers о новом часовом рекорде на треке

Действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом, а также двукратный чемпион мира в индивидуальной разделке на шоссе, олимпийский чемпион и рекордсмен мира в командной гонке преследования на треке на 4 км Филиппо Ганна в ближайшее время не собирается повторять попытку улучшения своего мирового часового рекорда, равного 56,792 км. 26-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers рассказал, что в какой-то момент надеялся проехать 57 км.

Image credit: James Startt/INEOS Grenadiers

Филиппо Ганна: «Фантастика, что я и весь персонал INEOS Grenadiers, который долго работал, достигли этой цели. Утром я думал, что просто постараюсь побить рекорд на один метр, но в конце сказал себе, почему бы не попробовать установить новый рекорд. Результат потрясающий. 56,792 км – неплохо! Это результат не только моих ног, но и усилий всей команды. У меня лучшая команда для того, чтобы предпринимать такие попытки. Может, если в команде появится ещё один претендент, он тоже попробует. У каждой команды своя политика и для шоссе, и для трека. Я считаю, что наши с INEOS цели совпадают.

В следующий раз, может быть, попробую предпринять попытку в другое время сезона, когда нога свежее, и мы можем снова нацелиться на более высокий результат. А сейчас могу думать только о восстановлении и том, как буду праздновать.

Ещё утром я знал, что у меня будет хороший день. Например, в Австралии, на чемпионате мира такого ощущения не было ни разу. Попытка прошла так, как и ожидал. В какой-то момент подумал, что предел в 57 км достижим. К сожалению, в финальной фазе начал терять скорость. Считаю, что выложился полностью, лучше проехать не смог бы. Этот результат хорош для моего настроя. Теперь могу забыть плохие момент сезона.

Рекорд ставит меня в один ряд с Мерксом и Уиггинсом? Приятно, но могу сравниться с ними только в плане часового рекорда. Их достижения на треке гораздо выше моих.

Наверное, больше никогда не повторю попытку. Если же в будущем и попробую, то перед завершением карьеры, как Уиггинс, но не раньше. Или когда кто-нибудь побьёт мой рекорд».

Дэн Бигхэм: «Выступление Филиппо историческое. Я знаю, сколько решимости и самоотверженности, сколько работы необходимо, чтобы так проехать. Фантастика, что такой амбициозный проект стал успешным. Мы планировали, что Филиппо побьёт мой рекорд. Великолепно, что в команде есть такой достойный новый рекордсмен».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального директора команды INEOS Grenadiers: «Филиппо заслужил славу. Перед ним стояла грандиозная задача, но он приложил огромные усилия и добился успеха. А то, что мы превзошли время Криса Бордмана, тоже очень важно, хотя мы втайне надеялись, что у нас это получится. Невероятно, что у нас в INEOS Grenadiers в этом году два рекордсмена. Это стало возможным благодаря преданности делу Филиппо, Дэна и всей команды и наших партнёров.

Мы, INEOS Grenadiers, всегда стремимся двигаться вперёд, ехать быстрее, становиться сильнее. Часовой рекорд – отражение нашего отношения к работе, нашего подхода. Часовой рекорд UCI Tissot – престижное спортивное событие, которое тестирует не только гонщика, но и технологии, оборудование и инновации команды и наших партнёров Pinarello, Bioracer и Kask. Это огромное достижение всех, кто работал в проекте, мы невероятно гордимся успехом».