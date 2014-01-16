Филиппо Ганна: «Я человек, а не робот»

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:13
Чемпион мира в разделке Филиппо Ганна занял 3-е место на 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2021
Чемпион мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна не смог продолжить беспроигрышную серию побед в разделках, которую начал в январе 2020 года с Вуэльты провинции Сан-Хуана. На 10,1-км дистанции разделки 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2021 Филиппо Ганна проиграл 5 секунд чемпиону Европы в индивидуальной гонке на время Стефану Кюнгу (Groupama-FDJ) и 11 секунд чемпиону Бельгии в разделке Вауту ван Арту (Jumbo-Visma).
PHOTO CREDIT: LaPresse
Филиппо Ганна: «Я показал, что я человек, а не робот. И что я могу проиграть гонку. Мои показатели были хорошими, но одинаковых дней не бывает.
Думаю, ветер был одинаковым для всех. Я сразу почувствовал, что нога идёт не идеально. Я это чувствовал. У меня получилось поднажать, но теперь надо думать о следующих шансах.
Мне приятнее много работать для команды неделю, чем выиграть ещё одну разделку. Ребята выложились на сто процентов, так почему мы должны быть разочарованы. У нас будет много возможностей бороться ещё. Я не расстроен. Ни одна гонка не похожа на другую. Всегда есть кто-то, кто может быть сильнее».
Следующей гонкой Филиппо Ганны должна стать Милан-Сан-Ремо-2021, которая пройдёт 20 марта. В планах чемпиона Италии в разделке подготовка на треке к командной гонке преследования и индивидуальной гонке на время Олимпийских игр в Токио, тренировочный лагерь на высоте перед Джиро д'Италия-2021.
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