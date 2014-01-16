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Филиппо Ганна: «Я человек, а не робот»

Чемпион мира в разделке Филиппо Ганна занял 3-е место на 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Чемпион мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна не смог продолжить беспроигрышную серию побед в разделках, которую начал в январе 2020 года с Вуэльты провинции Сан-Хуана. На 10,1-км дистанции разделки 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2021 Филиппо Ганна проиграл 5 секунд чемпиону Европы  в индивидуальной гонке на время Стефану Кюнгу (Groupama-FDJ) и 11 секунд чемпиону Бельгии в разделке Вауту ван Арту (Jumbo-Visma).  

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Я показал, что я человек, а не робот. И что я могу проиграть гонку. Мои показатели были хорошими, но одинаковых дней не бывает.

 

  Думаю, ветер был одинаковым для всех. Я сразу почувствовал, что нога идёт не идеально. Я это чувствовал. У меня получилось поднажать, но теперь надо думать о следующих шансах.

 

  Мне приятнее много работать для команды неделю, чем выиграть ещё одну разделку. Ребята выложились на сто процентов, так почему мы должны быть разочарованы. У нас будет много возможностей бороться ещё. Я не расстроен. Ни одна гонка не похожа на другую. Всегда есть кто-то, кто может быть сильнее».

 

Следующей гонкой Филиппо Ганны должна стать Милан-Сан-Ремо-2021, которая пройдёт 20 марта. В планах чемпиона Италии в разделке подготовка на треке к командной гонке преследования и индивидуальной гонке на время Олимпийских игр в Токио, тренировочный лагерь на высоте перед Джиро д'Италия-2021.

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    serhio

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 16.01.2014

    Ганна мощь,он ещё покажет,он очень хорошо едет разделки более длинные+на фоне усталости

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17 марта 2021

Danilith Nokere Koerse

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнг просто очумел когда увидел и что ВВА его обошёл, может даже выругался не на камеру, когда понял что его победу вырвали (на второй половине дистанции). Первые 4 места протокола - все в разных спец.майках...красиво смотрелось.

    Ланде который в итоге с бронзовой медалью ТА ещё очень повезло, что ITT всего на 10 км. + идущим за ним в генерале был Берналь, а не к примеру Алмейда, а то бы потерял Миакэль призовое место на подиуме 100% (надо хоть как то улучшать_ся в этом деле испанцу).

    Кстати, я бы на месте оргов ТА последний этап, который всегда инд.разделка немного удлинил по дистанции, где то на км. 7-9. Думаю было бы больше интриги в генерале под финиш.

    Цитата: GTX
    Машина

    Кто именно? Там первые три места все три многоцилиндровые автовеломашины) Ну и у Погачара тоже "под капотом" движок не хилый если брать разделку)
     

  • serhio
    Филиппо Ганна: «Я человек, а н ... (1)
    serhio-Фото
    Ганна мощь,он ещё покажет,он очень хорошо едет разделки более длинные+на фоне усталости
  • Gerasim
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Gerasim-Фото
    Ваут просто космос, правильно заметили может выиграть любую гонку
  • Gerasim
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    Gerasim-Фото
    Цитата: BlAr
    Даже не знаю, кто удивил больше - выигравший Ван Арт или проигравший Ганна!
    Так или иначе, гонка для Ваута сверхудачная. Всё-таки без команды бороться с Погачаром в горах - задача практически невыполнимая. Первая битва за генеральный зачёт для него вышла на славу!
    Да Ваут удивил, молодец. В будущем может стать суперским генеральщиком
  • Woterman 1980
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Да, Ганна проиграл неожиданно. И до одного места его ватты за 500
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Однако!!
    Но каков же тадей???? Невероятен! 
    Ваут его зовёт как победитель тдф, не иначе 
     

     

    Второй после победителя ТДФ - это почти как Примож Роглич) только с сильной разделкой на заключительном этапе) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Именно о нем в заключительном предложении)
  • diveman
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (10)
    diveman-Фото
    На следующем этапе все вернулось Рогличу сполна.
  • velodoctor
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Да любопытное заявление. А-ля томас будет ещё один. 

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    motte-Фото

    Однако!!

    Но каков же тадей???? Невероятен! 

    Ваут его зовёт как победитель тдф, не иначе 

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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