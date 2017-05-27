Филиппо Ганна о жёлтой майке, часовом рекорде и Париж-Рубэ

Филиппо Ганна рассказал о планах на сезон 2022 года

Филиппо Ганна на ежегодной праздничной церемонии чествования спортсменов «Круг почёта» (Giro d’Onore), проводимой федерацией велоспорта Италии, рассказал о планах на предстоящий сезон 2022 года.

25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers подтвердил в интервью La Gazzetta dello Sport и Tuttobici, что часто обсуждает с командой попытку установления часового рекорда на треке, рассказал, что мечтает о жёлтой майке лидера Тур де Франс, но не намерен переквалифицироваться в генеральщика, что нацелен на классики-Монументы Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ.

В этом году Филиппо Ганна стал двукратным чемпионом мира в разделке, одержал победы на двух этапах Джиро д’Италия, взял золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Токио.

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Филиппо Ганна: «Чтобы я ставил целью Гранд-туры? Это как если бы Усэйн Болт побежал марафон. Считаете, такое вообще возможно? Я даже не думаю об этом, потому что уверен, что не смогу бороться в горах с моей мышечной массой. Я реалист, не мечтаю о невозможном.

Собираюсь на время облегчить программу на треке, чтобы сфокусироваться на шоссе. Но Олимпиада в Париже 2024 года остаётся для меня главной целью. Мои товарищи и я должны быть готовы.

Всегда мечтал о жёлтой майке. Мне бы хотелось её выиграть и носить, даже если это будет не так просто, потому что Тур тяжёлый. Но первый шанс представится в первый же день, на открывающей Тур разделке. Потом посмотрим, как пойдёт, но я уверен, что тяжело будет каждый день. Пока рано принимать какие-то решения. Собираюсь сначала подумать о классиках, а там посмотрим.

Даже на Милан-Сан-Ремо мне придётся бороться с лидерами за место в составе команды. Париж-Рубэ – ещё одна цель, но на этой гонке нужна большая удача. То, что случилось с Джанни Москоном, показывает, насколько жестока гонка.

Вместе с командой подумаем, сможем ли мы подготовить всё к попытке часового рекорда так, как мне бы хотелось. Я думаю об этом, мы работаем над этим вопросом, потому что если браться, то нельзя ничего оставлять на волю случая.

Как бы то ни было, я не собираюсь предпринимать попытку установления часового рекорда на высоте, как многие мне советуют. Атакую часовой рекорд на уровне моря. Это будет совсем другая попытка, которая принесёт мне больше удовлетворения.