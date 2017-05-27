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Филиппо Ганна о жёлтой майке, часовом рекорде и Париж-Рубэ

Филиппо Ганна рассказал о планах на сезон 2022 года

 

 

  Филиппо Ганна на ежегодной праздничной церемонии чествования спортсменов «Круг почёта» (Giro d’Onore), проводимой федерацией велоспорта Италии, рассказал о планах на предстоящий сезон 2022 года.  

  25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers подтвердил в интервью La Gazzetta dello Sport и Tuttobici, что часто обсуждает с командой попытку установления часового рекорда на треке, рассказал, что мечтает о жёлтой майке лидера Тур де Франс, но не намерен переквалифицироваться в генеральщика, что нацелен на классики-Монументы Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ.

 

  В этом году Филиппо Ганна стал двукратным чемпионом мира в разделке, одержал победы на двух этапах Джиро д’Италия, взял золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Токио.

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Филиппо Ганна: «Чтобы я ставил целью Гранд-туры? Это как если бы Усэйн Болт побежал марафон. Считаете, такое вообще возможно? Я даже не думаю об этом, потому что уверен, что не смогу бороться в горах с моей мышечной массой. Я реалист, не мечтаю о невозможном.

  Собираюсь на время облегчить программу на треке, чтобы сфокусироваться на шоссе. Но Олимпиада в Париже 2024 года остаётся для меня главной целью. Мои товарищи и я должны быть готовы.

  Всегда мечтал о жёлтой майке. Мне бы хотелось её выиграть и носить, даже если это будет не так просто, потому что Тур тяжёлый. Но первый шанс представится в первый же день, на открывающей Тур разделке. Потом посмотрим, как пойдёт, но я уверен, что тяжело будет каждый день. Пока рано принимать какие-то решения. Собираюсь сначала подумать о классиках, а там посмотрим.

  Даже на Милан-Сан-Ремо мне придётся бороться с лидерами за место в составе команды. Париж-Рубэ – ещё одна цель, но на этой гонке нужна большая удача. То, что случилось с Джанни Москоном, показывает, насколько жестока гонка.

 

  Вместе с командой подумаем, сможем ли мы подготовить всё к попытке часового рекорда так, как мне бы хотелось. Я думаю об этом, мы работаем над этим вопросом, потому что если браться, то нельзя ничего оставлять на волю случая.

 

  Как бы то ни было, я не собираюсь предпринимать попытку установления часового рекорда на высоте, как многие мне советуют. Атакую часовой рекорд на уровне моря. Это будет совсем другая попытка, которая принесёт мне больше удовлетворения.

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 27.05.2017

    Интересно его увидеть на классиках именно как претендента. Тони Мартин был прекрасен на Париж-Рубе в качестве помощника. Сможет ли Филиппо приблизится к Спартаку? Интересный вопрос. Конкуренция на монументах зашкаливает.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Противоречивое интервью. Мечтаю о майке, даже и не думаю о майке, поношу майку подольше, но пока рано ее носить, придётся бороться, но сперва с лидерами за состав, буду бороться чтобы установить часовой рекорд, но не в горах, установлю его на уровне моря. .... Бла, бла, бла... Он сам уже не знает чего он хочет? Короче хочет он на трамвае покататься...

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    "Непобедимых соперников нет",но все-таки надеется на плохой день у соперника.Он уверен,что такое с ним не случится. Случайно было,что он выиграл в свое время Тур,а потом пошли случайности,то спину потянул,то одна нога стала короче другой.Таких случайностей у двух лидеров, я что-то за последние два года не заметил(кроме падений).Когда есть такие помощники,каждый из которых может стать лидером,случайностей не бывает или почти не бывает.Как говорят:"Не уверен-не обгоняй".В этом отношении мне более приятен другой латинос,который выиграл Олимпийские Игры. Мужик ничего не сказал, он просто победил. Но когда после Джиро и Тура многие опечалены своим выступлением, на Джиро побеждают только самые упертые,которые исключают всякую случайность, наподобие Роглика и почему-то Эган думает,что он один из них.

  • Astanaforever
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Противоречивое интервью. Мечтаю о майке, даже и не думаю о майке, поношу майку подольше, но пока рано ее носить, придётся бороться, но сперва с лидерами за состав, буду бороться чтобы установить часовой рекорд, но не в горах, установлю его на уровне моря. .... Бла, бла, бла... Он сам уже не знает чего он хочет? Короче хочет он на трамвае покататься...
  • uran
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    uran-Фото
    Интересно его увидеть на классиках именно как претендента. Тони Мартин был прекрасен на Париж-Рубе в качестве помощника. Сможет ли Филиппо приблизится к Спартаку? Интересный вопрос. Конкуренция на монументах зашкаливает.
  • nightbuster33
    Эмануэль Бухман: "Подиум Гран ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один претендент на подиум в Гранд Турах предстоящего сезона.Это же здорово!Так может и лейтенантов будет не достаточно для последнего колеса,с которого претенденты будут штурмовать финишные высоты.Может снова вернуться к 9-ке участников в каждой команде,отмена которого ни к чему не привело. Падений стало ни больше,ни меньше. Это когда было,чтобы отрывы привозили большую разницу во времени от лидеров. Никто не хочет работать,отсюда постоянная перетрубация, после каждого такого этапа,лидеров.Кому-то выгодно,а кому-то не очень.  Правда только то,что увеличилось количество команд. ЧП на трассе мало зависит от  количества участников.На это влияет, в основном мастерство участников,  выбор трасс для проведения гонок и четкая работа организаторов. Но, тем не менее, нас ожидает жаркое лето.

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Для Вуэльты он должен быть совсем свежим. Иначе словенцев не взять. Потому как разделки они тоже ездить умеют.

    А на Джиро хоть будет болеть за кого.

  • ded_le
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    ded_le-Фото

    Тому нужны разделки. Поэтому в 2022 - Тур и/или Вуэльта. Вуэльта еще и стартует у него в Нидерландах. А Джиро в 2022 - наименее подходящая для него.

  • shain
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (7)
    shain-Фото

    Олега Тинькова не хватает. Готовая банда есть...

     

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото
    Да, что-то он запропал. Наверно, настраивают его(ее) с учетом вновь выявленных обстоятельств:)
  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Очень рад за него. Надеюсь спортивная злость перевесит рефлексию. Тоже надеюсь что поедет Джиро.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Да, и еще Вальверде, который на однодневках и чемпионатах мира в групповой гонке будет посвежее Тома)

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