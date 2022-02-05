Филиппо Ганна готовится к участию в Париж-Рубэ и к дебюту на Тур де Франс

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- Дата:
- Сегодня, 13:51
Филиппо Ганна о целях на сезон 2022 года
Двукратный чемпион мира в разделке, Филиппо Ганна, как и в прошлом году, начнёт сезон на велогонке «Звезда Бессежа» (Etoile de Bessèges). В прошлом сезон на этой французской гонке категории 2.1 Ганна одержал две победы – выиграл предпоследний этап из одиночного отрыва, а на финальном этапе одержал победу в индивидуальной гонке на время.
25-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers продолжит сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2022, в его календаре также участие в Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, а в июле он должен дебютировать на Тур де Франс.
Photo (c) INEOS Grenadiers
В интервью La Gazzetta dello Sport Филиппо Ганна рассказал, что в этом году команда предоставит ему больше свободы действий в гонках:
«Я поговорил с командой. В этом году я смогу больше использовать возможности в гонках и для себя, чаще буду получать карт-бланш, получая при этом помощь команды. И календарь тоже выстроили под меня, учитывая мои характеристики. Появится отличный шанс показать, что я не «просто» раздельщик или трековик.
Ради участия в Париж-Рубэ-2022 я больше обычного работать над мышцами брюшного пресса и верхней частью тела. Когда эта часть будет сделана, мне придётся немного сбросить вес перед Тур де Франс.
Сейчас моя форма скачет, что нормально для этого времени года. Я никогда не смогу стать горняком с весом в 70-75 кг, это было бы неестественно, не могу позволить себе такого. Но когда Канчеллара надел жёлтую майку, весил больше 80 кг, и он не единожды хорошо защищал себя на подъёмах.
Посмотрим. Для меня этот год – «новый». Буду меньше на треке, но, может быть, приму участие в чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт в августе, чтобы набрать очки для Олимпиады».
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