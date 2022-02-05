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Филиппо Ганна готовится к участию в Париж-Рубэ и к дебюту на Тур де Франс

Филиппо Ганна о целях на сезон 2022 года

 

 

  Двукратный чемпион мира в разделке, Филиппо Ганна, как и в прошлом году, начнёт сезон на велогонке «Звезда Бессежа» (Etoile de Bessèges). В прошлом сезон на этой французской гонке категории 2.1 Ганна одержал две победы – выиграл предпоследний этап из одиночного отрыва, а на финальном этапе одержал победу в индивидуальной гонке на время.

  25-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers продолжит сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2022, в его календаре также участие в Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, а в июле он должен дебютировать на Тур де Франс.

 

Филиппо Ганна готовится к участию в Париж-Рубэ и к дебюту на Тур де Франс

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Филиппо Ганна рассказал, что в этом году команда предоставит ему больше свободы действий в гонках:

 

  «Я поговорил с командой. В этом году я смогу больше использовать возможности в гонках и для себя, чаще буду получать карт-бланш, получая при этом помощь команды. И календарь тоже выстроили под меня, учитывая мои характеристики. Появится отличный шанс показать, что я не «просто» раздельщик или трековик.

 

  Ради участия в Париж-Рубэ-2022 я больше обычного работать над мышцами брюшного пресса и верхней частью тела. Когда эта часть будет сделана, мне придётся немного сбросить вес перед Тур де Франс.

 

  Сейчас моя форма скачет, что нормально для этого времени года. Я никогда не смогу стать горняком с весом в 70-75 кг, это было бы неестественно, не могу позволить себе такого. Но когда Канчеллара надел жёлтую майку, весил больше 80 кг, и он не единожды хорошо защищал себя на подъёмах.

 

  Посмотрим. Для меня этот год – «новый». Буду меньше на треке, но, может быть, приму участие в чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт в августе, чтобы набрать очки для Олимпиады».

 

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    дрокер-Фото

    Хорошее начало.

    Ремко выиграл 16 секунд у Сани, остальные в 31 секунде.

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Обычный старт Власова в начале сезона,с тех пор как он перешел в Прим.Лигу.Так что, удивлятся тут нечему.Пока нет полной таблицы результатов,чтобы сравнить его состояние с другими.Главное,чтобы он сохранил свой задор до старта основных гонок и не потерял его в середине большой майской гонки,к которой все остальные подойдут примерно  в одной кондиции.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У что, начнём болеть за Власова. Сегодня он не плохо выглядел, видно новая команда ему подходит.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Sezar-Фото

    Власов отлично проехал.

    Забавно было слушать рассуждения Отара на кого работают Квики - на Якобсена или на Оноре:)

  • SportSpirit
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    И там с 95% вероятностью будут Ваут и Матье)

    Ван Арт конкретно говорил об этом во время недавней презентации JV, обосновывая отказ от ЧМ-2022 в первую очередь логистическими затратами, которые сбивают подготовку к сезону. Другое дело - близкий Хугерейд. Ну а для ван дер Пула это вообще родные места.
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    следующий ЧМ-2023 будет в Hoogerheide - нет там ни песка, ни грязи, а асфальта и травы ещё больше.
    https://youtu.be/vCwxVpApUcc

  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (21)
    Виктор Сироткин-Фото
    Бланка получила серьезный контракт на шоссейный сезон и переключилась на подготовку к выступлению на асфальте, поэтому достижения в велокроссе её уже мало интересуют. К тому же, после происшествия с Amy Pieters весь SD Worx (да и всё сознательное вело-сообщество) находится в подавленном состоянии.
  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Sezar-Фото

    Да, интересно сравнить разделку, но с учетом того, что Ремко идет на генерал.

    Поскольку Том-не любитель форсировать события, думаю, их можно сравнивать на топовых однодневках.

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Earl57-Фото
    А мне интересно сравнить разделку Ремко и неопрофи - датчанином Прайс-Пейтерсоном и австралийцем Люком Платтом. У Аюсо разделки нет и вряд ли когда-нибудь появится.
    Еще было бы интересно сравнить Ремко и Пидкока на Альгарве. Но Пидкок наверняка будет вялый и расслабленный. Альгарве и так всего через две после ЧМ, так бельгийские телевизионщики еще уговаривают Тома показать майку на гонке в Бельгии. Он обещал подумать.
  • Earl57
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Earl57-Фото

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